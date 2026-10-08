Tem fígado em casa? Aprenda 5 receitas práticas e saudáveis para o almoço

O fígado é um alimento rico em proteínas, ferro e vitamina B12, nutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo. Ele pode ser preparado de diversas formas, como grelhado, ensopado e assado, e fazer parte de refeições equilibradas. Quando combinado com legumes, verduras e outros acompanhamentos, contribui para pratos variados, nutritivos e cheios de sabor, sendo uma alternativa acessível e prática para incluir no almoço.

A seguir, confira 5 receitas práticas e saudáveis com fígado para o almoço!

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1. Fígado de frango acebolado com alecrim e pimenta

Ingredientes

500 g de fígado de frango limpo

2 cebolas cortadas em rodelas

cortadas em rodelas 1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Sal, pimenta-do-reino moída e ramos de alecrim a gosto

2 colheres de sopa de salsinha picada

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o fígado de frango com o alho, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por 10 minutos para absorver os temperos. Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio. Adicione as cebolas e refogue por cerca de 8 minutos, mexendo ocasionalmente, até ficarem macias e levemente douradas. Retire da frigideira e reserve.

Na mesma frigideira, aqueça o restante do azeite em fogo médio-alto. Disponha o fígado sem sobrepor e doure por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado. Acrescente a cebola reservada, a pimenta dedo-de-moça picada e os ramos de alecrim. Misture delicadamente e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue o fogo, finalize com a salsinha e sirva em seguida.

2. Fígado bovino assado com batata-doce e brócolis

Ingredientes

300 g de fígado bovino limpo e cortado em tiras

1 batata-doce descascada e cortada em rodelas

1 xícara de chá de brócolis em floretes

1/2 cebola fatiada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de suco de limão

1/2 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a batata-doce, cubra com água e adicione uma pitada de sal. Cozinhe por aproximadamente 10 minutos em fogo médio, até ficar macia, mas sem desmanchar. Escorra e reserve. Em um recipiente, tempere o fígado com o suco de limão, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por 10 minutos para absorver os temperos.

Em uma assadeira, disponha a batata-doce, o fígado, o brócolis e a cebola. Regue com o azeite, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture delicadamente para envolver os ingredientes. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 minutos, virando os pedaços de fígado na metade do tempo, até dourarem e ficarem cozidos. Sirva em seguida.

3. Fígado de frango ensopado com tomate e cenoura

Ingredientes

400 g de fígado de frango limpo

limpo 2 tomates maduros picados

1 cenoura cortada em rodelas finas

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de água

1 colher de chá de páprica doce

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o fígado de frango com a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e doure os pedaços de fígado por cerca de 3 minutos, mexendo para selar todos os lados. Retire da panela e reserve.

Na mesma panela, refogue a cebola e o alho por 2 minutos. Acrescente os tomates e a cenoura e cozinhe por 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até os tomates começarem a desmanchar. Adicione a água, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por 8 minutos, ou até a cenoura ficar macia. Volte o fígado para a panela, misture e cozinhe por mais 5 minutos, com a panela semitampada. Desligue o fogo, finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.

Salada morna de fígado de frango (Imagem: AleksNT | Shutterstock)

4. Salada morna de fígado de frango

Ingredientes

Fígado

300 g de fígado de frango limpo e cortado em pedaços

2 dentes de alho amassados

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de alface e de espinafre a gosto

8 tomates-cereja cortados ao meio

1/2 pimentão amarelo cortado em tiras

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o fígado de frango com o alho amassado, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por 10 minutos para absorver os temperos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio-alto e coloque o fígado. Doure por aproximadamente 5 minutos, virando os pedaços para que fiquem dourados por todos os lados e cozidos por dentro. Desligue o fogo e reserve. Em uma tigela, disponha a alface e o espinafre. Distribua os tomates-cereja e os pimentões sobre as folhas. Tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Coloque o fígado ainda quente no centro da salada e sirva imediatamente.

5. Fígado bovino com purê de mandioquinha

Ingredientes

Fígado

300 g de fígado bovino limpo e cortado em cubos

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Purê

400 g de mandioquinha cortada em pedaços

cortada em pedaços 1/2 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de azeite

Sal e noz-moscada a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Purê

Em uma panela, coloque a mandioquinha, cubra com água e adicione uma pitada de sal. Cozinhe por cerca de 15 minutos em fogo médio, ou até ficar bem macia. Escorra e amasse ainda quente. Transfira para uma panela, adicione o leite e o azeite e cozinhe em fogo baixo, mexendo até obter um purê cremoso. Tempere com sal e noz-moscada e reserve.

Fígado

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo baixo e coloque o fígado. Tempere com sal e pimenta-do-reino e doure por cerca de 3 minutos de cada lado, até ficar cozido. Sirva o fígado acompanhado do purê de mandioquinha.