Muffin proteico de ovo: aprenda essa receita prática e deliciosa para o lanche da tarde

O muffin proteico de ovo é uma excelente opção para quem busca um lanche da tarde saudável, saboroso e nutritivo. Fácil de preparar e feito com ingredientes simples, ele combina proteínas, vitaminas e minerais que contribuem para o bom funcionamento do organismo. Além disso, por ser rico em proteínas, ajuda a prolongar a sensação de saciedade, sendo uma ótima alternativa para controlar a fome entre as refeições. Veja a receita abaixo!

Muffin proteico de ovo

Ingredientes

4 ovos

3 colheres de sopa de leite desnatado

3 colheres de sopa de queijo cottage

2 colheres de sopa de queijo minas frescal picado

1/2 cenoura ralada

1 colher de sopa de aveia em flocos finos

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 colher de chá de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com o leite até obter uma mistura homogênea. Acrescente o queijo cottage, o queijo minas e a cenoura. Misture delicadamente. Adicione a aveia, o sal, a pimenta-do-reino e o orégano. Mexa até incorporar todos os ingredientes. Por último, acrescente o fermento químico e misture suavemente.

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Distribua a massa em forminhas de silicone para muffin, preenchendo aproximadamente 3/4 da capacidade de cada uma. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos, ou até os muffins ficarem firmes e levemente dourados. Retire do forno, espere amornar e desenforme cuidadosamente. Sirva em seguida.