Dia das Crianças: veja orações para abençoar filhos, sobrinhos, netos e afilhados

É por meio da oração que entregamos nas mãos de Deus a vida daqueles que mais amamos, como filhos, sobrinhos, netos e afilhados, pedindo proteção, saúde, sabedoria e bênçãos para cada etapa de suas vidas. Esse momento de conexão com a fé representa uma forma de demonstrar carinho, cuidado e esperança, confiando ao Senhor os caminhos e o futuro dos pequenos.

Mais do que fazer pedidos, rezar pelas crianças é um gesto de amor e devoção, que fortalece os laços familiares e espirituais. Afinal, a oração é uma maneira de estar presente na vida de quem amamos, mesmo quando não podemos estar fisicamente por perto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com o Dia das Crianças se aproximando, veja orações para abençoar filhos, sobrinhos, netos e afilhados!

1. Oração pedindo a proteção dos filhos

Pai celestial, venho hoje entregar os meus filhos ao Teu cuidado. Tu os conheces melhor do que eu: sabes os seus sonhos, os seus medos e cada passo que darão. Peço que estendas sobre eles a Tua mão e os guardes de todo mal, onde quer que estejam.

Protege o corpo e a saúde de cada um, afasta os acidentes e as doenças e livra-os dos perigos que eu vejo e também daqueles que não consigo enxergar. Guarda igualmente o coração deles do medo, da tristeza e de tudo o que possa afastá-los do bem.

Dá-lhes sabedoria para escolher bons caminhos e boas amizades, e coragem para fazer o que é certo. Eu confio a Ti a vida dos meus filhos, certo de que o Teu amor cuida deles ainda melhor do que eu poderia. Em nome de Jesus, amém.

2. Oração da madrinha pelos afilhados

Salve, ó, Nossa Senhora de La Salette, que, sabiamente, nos mostrou a necessidade de rezarmos por nossos afilhados. Interceda por nós, madrinhas, junto ao teu Filho Jesus, e ensina-nos a entender nosso papel de instruir os afilhados na fé católica e a desempenhar, com fidelidade, a missão de acompanhá-los com presença e bons exemplos de testemunho cristão, caminhando ao seu lado e construindo uma vida com responsabilidade, alicerçada nas palavras de Deus.

Mãe de humildade, que possamos ser puras de coração como as crianças.

Mãe de obediência, que sejamos sempre obedientes aos ensinamentos de vosso Filho Jesus.

Mãe da unidade, que possamos ser exemplos para nossos afilhados.

Ó, Bela Senhora, interceda por nosso serviço e nos inspire a sermos cada dia melhores.

Amém!

Rezar pelos pequenos fortalece os laços e transmite a fé em família (Imagem: New Africa | Shutterstock)

3. Oração para abençoar os sobrinhos

Meu Deus, entro em Tua presença neste momento para colocar a vida dos meus sobrinhos em Tuas mãos. Peço que o Senhor proteja e guarde-os de todo e qualquer mal, abençoe os caminhos, as decisões, as amizades e os pensamentos deles.

Que os meus sobrinhos venham a ser responsáveis e de caráter, que eles tenham a fé em Deus, que em seus corações nunca falte amor e que não se desviem do caminho da verdade. Senhor, livra-os de todo acidente, de toda má companhia, de toda decisão apressada, de toda briga e de tudo que venha a querer atrapalhar a vida deles.

Eu peço, Senhor Deus, e em nome de Jesus, que, na vida dos meus sobrinhos, haja saúde, paz, segurança e alegria. Eu, como tia, me sinto uma segunda mãe e peço a eles o que sempre peço por meus filhos. Amém!

4. Oração pela saúde de sobrinhos

Jesus, Filho amado de Maria e José, que, no lar de Nazaré, aprendeu as primeiras palavras de amor, olha com compaixão para as nossas crianças que, no olhar singelo e simples, emanam a pureza das almas santificadas.

Que elas cresçam na graça de Tua misericórdia. Concedei-lhes saúde de corpo e alma, sabedoria nas fases de crescimento, discernimento na adolescência, segurança diante dos medos e vitória na luta contra o mal.

Acompanhai com Tua ternura cada mãe aflita. Amparai-as, socorrei-as e nunca as desamparai!

Senhor, Príncipe do Amor, que Teus Anjos da Guarda sempre protejam a vida de (falar o nome do seu sobrinho ou sobrinha).

Menino Deus, que cresceste sendo amado no doce colo da Virgem Maria, acolhei nossa súplica pelos pequeninos de nosso coração. Amém!

5. Oração para crescimento espiritual dos netos

Querido Deus, oro hoje pelo crescimento espiritual do(a) meu(minha) neto(a). Peço-lhe que lhe dês o desejo de ler e memorizar a Tua Palavra. Que ele(a) tenha o desejo ardente de estar em comunhão contigo. Que amar-Te e servir-Te façam parte de sua vida diária. Peço que estejas ao lado dele(a) e o(a) conduzas, para que ele(a) seja transformado à Tua semelhança, reflita a Tua graça e irradie Teu amor. Oro em nome de Jesus. Amém.