Quiche de espinafre com queijo feta: aprenda essa receita fácil para o jantar

A combinação de espinafre, queijo feta, tomate-cereja e presunto deixa esta quiche saborosa, cremosa e com uma boa variedade de texturas. A massa crocante contrasta com o recheio macio e dourado, tornando a receita uma opção prática para variar o cardápio. A seguir, confira como fazer!
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Quiche de espinafre com queijo feta
Ingredientes
Massa
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- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de manteiga gelada
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de água gelada
- 1/2 colher de chá de sal
Recheio
- 200 g de folhas de espinafre
- 1 xícara de chá de presunto cortado em cubos pequenos
- 1 xícara de chá de queijo feta esfarelado
- 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 4 ovos
- 1 xícara de chá de creme de leite
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, a manteiga, o ovo e o sal. Acrescente a água gelada aos poucos e misture até formar uma massa homogênea. Envolva a massa com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Abra a massa com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma para quiche. Faça pequenos furos no fundo com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 15 minutos. Retire do forno e reserve.
Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o espinafre e cozinhe até murchar. Reserve. Em uma tigela, bata os ovos com o creme de leite e o leite. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Distribua o espinafre, o presunto e o queijo feta sobre a massa pré-assada. Despeje a mistura de ovos por cima e distribua os tomates-cereja. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 minutos, ou até o recheio firmar e a superfície dourar. Aguarde alguns minutos antes de desenformar e sirva em seguida.