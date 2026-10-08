O que assistir no Dia das Crianças? Veja 5 filmes para toda a família

De mundos fantásticos a grandes aventuras, essas produções trazem mensagens que podem ser aproveitadas por toda a família (Imagem: La Famiglia | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

No Dia das Crianças, reunir a família para assistir a um filme pode ser uma ótima oportunidade para criar um momento especial ao lado dos pequenos. Além de entreter, algumas histórias também trazem mensagens sobre amizade, coragem, empatia, respeito e autoconhecimento, tornando a sessão não só divertida, mas também uma experiência de aprendizado.

A seguir, confira 5 filmes para assistir em família no Dia das Crianças!

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1. Como Mágica

“Como Mágica” apresenta uma divertida troca de corpos que coloca dois personagens diferentes diante de aventuras e desafios (Imagem: Reprodução digital | Skydance Animation, Skydance Media e Netflix)

Em “Como Mágica”, uma pequena criatura da floresta e um pássaro acabam trocando de corpos após um acontecimento inesperado. A partir daí, os dois, que são inimigos por natureza, precisam deixar as diferenças de lado e aprender a lidar com a vida um do outro enquanto enfrentam os desafios do Vale. Para sobreviver à nova situação, eles passam a trabalhar juntos e descobrem que a convivência é bem diferente do que imaginavam.

A animação aborda, de maneira leve e divertida, temas como amizade, confiança, cooperação e empatia. A troca de corpos também cria oportunidades para conversar com as crianças sobre a importância de tentar compreender a perspectiva do outro.

Onde assistir: Netflix.

2. A Viagem de Chihiro

“A Viagem de Chihiro” leva uma menina a um mundo fantástico, onde ela precisa encontrar coragem para enfrentar situações inesperadas (Imagem: Reprodução digital | Studio Ghibli e Europa Filmes)

No filme “A Viagem de Chihiro”, uma menina de 10 anos se muda com os pais para outra cidade, mas a viagem toma um rumo inesperado quando a família entra em um túnel misterioso. Do outro lado, eles encontram um lugar estranho e aparentemente abandonado. Depois que seus pais sofrem uma transformação, Chihiro precisa encontrar uma maneira de lidar com aquele novo mundo, conhecer personagens fantásticos, buscar uma saída e enfrentar situações que exigem coragem.

A obra combina fantasia e aventura com uma história de amadurecimento. Ao acompanhar Chihiro diante de um ambiente desconhecido, a produção permite refletir sobre responsabilidade, perseverança e a capacidade de enfrentar mudanças, mesmo quando elas parecem assustadoras.

Onde assistir: Netflix e Prime Video (com assinatura adicional).

3. Irmão Urso

“Irmão Urso” mostra uma jornada de transformação e amizade que convida a enxergar diferentes perspectivas (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Feature Animation e Disney+)

“Irmão Urso” conta a história de Kenai, um jovem que, após um acontecimento envolvendo um urso, é transformado magicamente no animal. Enquanto procura uma maneira de voltar à forma humana, ele passa a enxergar a floresta e seus habitantes de outra perspectiva. Durante a jornada, conhece Koda, um pequeno urso com quem estabelece uma amizade, e começa a compreender melhor as relações entre os seres humanos, os animais e a natureza.

A trama oferece uma forma acessível de falar sobre empatia e sobre a importância de enxergar uma situação por diferentes pontos de vista. Também valoriza a amizade, o companheirismo e o respeito pela natureza.

Onde assistir: Disney+.

4. Divertida Mente

“Divertida Mente” retrata as emoções de uma menina diante de grandes mudanças e mostra a importância de reconhecer cada sentimento (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios e Walt Disney Studios Motion Pictures)

Em “Divertida Mente”, Riley é uma menina de 11 anos que precisa se adaptar a uma grande mudança: sua família deixa Minnesota para viver em San Francisco. Dentro da mente da garota, Alegria, Tristeza, Medo, Raiva e Nojinho trabalham no controle de suas emoções. Quando uma confusão afasta Alegria e Tristeza desse espaço, elas precisam encontrar o caminho de volta e ajudar Riley, que enfrenta as dificuldades provocadas pela nova fase de sua vida.

O filme é uma oportunidade divertida de conversar sobre sentimentos e mostrar às crianças que emoções diferentes fazem parte da experiência de crescer. A história também ajuda a compreender que sentimentos como tristeza, medo e raiva também são importantes.

Onde assistir: Disney+.

5. Kung Fu Panda

“Kung Fu Panda” conta a história de um panda que enfrenta suas inseguranças enquanto descobre seu potencial e aprende sobre persistência (Imagem: Reprodução digital | DreamWorks Animation, Dragon Warrior Media e Disney+)

O filme “Kung Fu Panda” acompanha a vida de Po, um panda que trabalha no restaurante de macarrão de sua família e sonha em aprender kung fu. Apesar de não ter experiência como lutador, ele é escolhido para cumprir uma antiga profecia e passa a treinar ao lado de grandes mestres da arte marcial. Com a ameaça do perigoso Tai Lung se aproximando do Vale da Paz, Po precisa se dedicar ao treinamento e descobrir do que é realmente capaz.

Além das cenas de ação e humor, a animação trabalha questões como autoconfiança, persistência e superação. A trajetória de Po mostra que ter dificuldades no início não significa ser incapaz e que o desenvolvimento de uma habilidade depende de dedicação, aprendizado e disposição para enfrentar os próprios limites.

Onde assistir: Prime Video, Globoplay e Disney+.