Água de coco, chá de camomila e mais: 5 bebidas seguras para oferecer aos pets nos dias quentes

Em dias quentes ou quando os pets parecem estar pouco interessados em beber água, alguns líquidos podem ajudar a tornar a hidratação mais atrativa. Algumas opções consumidas pelos humanos podem ser oferecidas aos animais em situações específicas e em pequenas quantidades eventualmente, desde que não contenham açúcar, adoçantes, cafeína ou outros ingredientes inadequados.

Não há problema em oferecer tais bebidas como uma forma de estimular a ingestão de líquidos ou oferecer uma opção refrescante, mas não devem substituir a água. Além disso, é importante considerar a espécie, a idade, o peso e as condições de saúde de cada animal, destaca Mariana Beloni, médica-veterinária e professora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera.

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Abaixo, confira algumas opções de bebidas seguras para os pets:

1. Água de coco

Naturalmente rica em alguns eletrólitos, como potássio, ela pode ser uma opção refrescante, especialmente em dias quentes. Porém, possui açúcares e não deve substituir a água convencional.

Apesar de ser uma bebida natural, a água de coco não é necessária para manter o pet hidratado. Ela pode ser oferecida eventualmente, mas animais com doenças renais, cardíacas ou outras condições que exigem controle de minerais devem receber orientação veterinária antes de consumi-la, explica a especialista.

2. Chá de camomila

Pode ser oferecido aos cães, desde que seja preparado sem açúcar, adoçantes, leite ou outros ingredientes. Deve ser servido depois de completamente resfriado. Além de contribuir para a ingestão de líquidos, a camomila é tradicionalmente utilizada por suas propriedades calmantes.

No entanto, não deve ser utilizada como tratamento para ansiedade, problemas digestivos ou outras doenças sem orientação profissional. A quantidade também deve ser adequada ao tamanho do animal. Para gatos, a oferta de plantas e chás deve ser discutida previamente com o médico-veterinário, pois a tolerância e a segurança podem variar entre espécies.

3. Iogurte natural

O iogurte natural, sem açúcar, adoçantes, frutas, chocolate ou outros ingredientes adicionados, pode ser oferecido em pequenas quantidades para alguns cães. Dependendo da composição, pode fornecer proteínas, cálcio e outros nutrientes.

Alguns produtos também contêm culturas de bactérias utilizadas na fermentação, embora isso não signifique que o iogurte seja necessário para a saúde intestinal do animal. É importante observar a tolerância individual. Alguns cães e gatos têm dificuldade para digerir a lactose e podem apresentar gases, desconforto abdominal ou diarreia após consumir produtos lácteos.

O suco de melancia pode ajudar a hidratar o cachorro (Imagem: otsphoto | Shutterstock)

4. Suco de melancia

Uma boa opção que pode ser oferecida em pequenos pedaços, sem sementes e sem casca. Outra possibilidade é preparar uma bebida simples utilizando a fruta e água, sem adicionar açúcar ou adoçantes. Além de contribuir para a ingestão de líquidos, ainda fornece nutrientes, como vitamina C, e é uma opção refrescante.

Como a melancia contém açúcares naturais, a quantidade também precisa ser moderada. Para gatos, que possuem necessidades nutricionais diferentes e geralmente demonstram menos interesse por alimentos doces, a oferta não é necessária e deve ser avaliada individualmente.

5. Água com pedras de gelo

Em dias quentes, acrescentar algumas pedras de gelo à água pode ser uma maneira simples de deixá-la mais refrescante. Alguns animais também gostam de brincar com o gelo, o que pode aumentar o interesse pelo líquido. Para cães que apreciam mastigar os cubos, é importante observar o tamanho para evitar riscos de engasgo ou acidentes dentários. Uma alternativa é utilizar cubos maiores ou simplesmente colocar algumas pedras na água para reduzir sua temperatura.

Fique atento à hidratação do animal

Apesar de existirem alternativas que podem ser oferecidas eventualmente, nenhuma delas deve substituir a água fresca. Em dias quentes, é importante manter o bebedouro em local protegido do sol e trocar a água regularmente”, ensina Mariana Beloni.

Além disso, conforme a profissional, é importante observar alterações no comportamento do pet. “Sede excessiva, redução importante da ingestão de água, vômitos, diarreia, apatia ou outros sintomas associados podem indicar um problema de saúde e exigem avaliação veterinária. Uma bebida diferente pode ser um agrado ou uma estratégia para aumentar o interesse pelos líquidos, mas não deve mascarar uma alteração no comportamento do animal, conclui.

Por Camila Crepaldi