Tem abobrinha na geladeira? Conheça 5 receitas para aproveitar o vegetal de diferentes maneiras

A abobrinha é um vegetal rico em nutrientes, como vitaminas, minerais e fibras, que contribuem para o bom funcionamento do organismo. Além de nutritiva, ela é bastante versátil e pode ser incluída na alimentação de maneira prática e saborosa. Com sabor suave e textura delicada, combina com diferentes ingredientes e pode ser utilizada no preparo de variadas receitas para o almoço. Confira abaixo!

1. Risoto de abobrinha

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz arbóreo

1 abobrinha cortada em rodelas finas

cortada em rodelas finas 1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

4 xícaras de chá de caldo de legumes quente

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça uma colher de sopa de azeite em fogo médio. Adicione metade da abobrinha e refogue por aproximadamente 3 minutos, até ficar levemente macia. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Retire da panela e reserve. Na mesma panela, coloque o restante do azeite e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por mais 1 minuto. Adicione o arroz arbóreo e refogue por aproximadamente 2 minutos, mexendo delicadamente para envolver os grãos no azeite.

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Despeje o vinho branco e mexa até que o líquido seja quase totalmente absorvido. Acrescente uma concha de caldo de legumes quente e mexa delicadamente. Conforme o líquido for sendo absorvido, adicione mais caldo, uma concha por vez. Após cerca de 10 minutos de cozimento, acrescente a outra metade da abobrinha e continue adicionando o caldo aos poucos, mexendo regularmente.

Quando o arroz estiver al dente e com uma textura cremosa, após aproximadamente 18 a 20 minutos de cozimento, desligue o fogo. Adicione a manteiga e o queijo parmesão, misturando delicadamente até incorporar todos os ingredientes. Acrescente a abobrinha reservada e misture com cuidado para preservar as rodelas. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino, se necessário. Transfira o risoto para pratos fundos, decore com folhas de salsinha e sirva imediatamente.

2. Quiche de abobrinha com alho-poró

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

3 colheres de sopa de manteiga gelada

1 ovo

2 colheres de sopa de água gelada

1 pitada de sal

Recheio

1 abobrinha ralada

1 talo de alho-poró cortado em rodelas finas

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

3 ovos

1/2 xícara de chá de leite

100 g de creme de leite

100 g de queijo muçarela ralado

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Noz-moscada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo e o sal. Acrescente a manteiga gelada e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa. Adicione o ovo e a água gelada aos poucos, misturando até obter uma massa homogênea. Evite sovar. Embrulhe a massa em plástico-filme e leve à geladeira por aproximadamente 15 minutos. Após, abra a massa com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma de quiche de aproximadamente 22 cm de diâmetro. Faça pequenos furos no fundo com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos. Retire e reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por mais 1 minuto. Adicione o alho-poró e refogue por aproximadamente 3 minutos, até começar a amolecer. Acrescente a abobrinha e cozinhe por mais 4 a 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até que parte da água liberada pelo vegetal evapore. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e deixe amornar.

Em uma tigela, bata os ovos com o leite e o creme de leite até obter uma mistura homogênea. Acrescente a muçarela, a noz-moscada e o refogado de abobrinha com alho-poró. Misture delicadamente. Distribua o recheio sobre a massa pré-assada e finalize com o queijo parmesão ralado.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 a 35 minutos, ou até que o recheio esteja firme e a superfície levemente dourada. Retire do forno, aguarde cerca de 10 minutos antes de desenformar e sirva.

3. Abobrinha recheada com carne moída

Ingredientes

2 abobrinhas

300 g de carne moída

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate maduro picado

3 colheres de sopa de molho de tomate

100 g de queijo muçarela ralado

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Orégano, azeite de oliva, salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de páprica doce

Modo de preparo

Corte as abobrinhas ao meio no sentido do comprimento. Com uma colher, retire cuidadosamente parte da polpa, formando pequenas cavidades, sem perfurar a casca. Reserve a polpa retirada. Coloque as metades de abobrinha em uma assadeira, regue com azeite e tempere com uma pitada de sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 10 minutos, apenas para começar a amolecer. Retire do forno e reserve.

Enquanto isso, aqueça o azeite em uma panela, em fogo médio, e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por mais 1 minuto. Adicione a carne moída e refogue, mexendo para soltar os pedaços, até que esteja completamente cozida e levemente dourada.

Acrescente o tomate picado, a polpa da abobrinha reservada e o molho de tomate. Tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica doce e orégano. Misture bem e cozinhe por aproximadamente 5 a 8 minutos, até que o recheio fique suculento, mas sem excesso de líquido. Finalize com a salsinha.

Distribua o recheio de carne moída nas cavidades das abobrinhas pré-assadas, pressionando delicadamente para acomodar bem. Cubra cada metade com queijo muçarela ralado e finalize com o parmesão. Leve novamente ao forno a 200 °C por aproximadamente 15 a 20 minutos, ou até que as abobrinhas estejam macias e o queijo derretido e dourado. Retire do forno, aguarde alguns minutos e sirva em seguida.

Gratinado de abobrinha cremoso (Imagem: Elena Shashkina | Shutterstock)

4. Gratinado de abobrinha cremoso

Ingredientes

2 abobrinhas cortadas em rodelas finas

cortadas em rodelas finas 1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite

100 g de creme de leite

100 g de queijo muçarela ralado

3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Noz-moscada, salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue as rodelas de abobrinha por aproximadamente 3 minutos, apenas para retirar parte da umidade. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por mais 1 minuto.

Adicione a farinha de trigo e misture bem por aproximadamente 1 minuto. Em seguida, despeje o leite aos poucos, mexendo continuamente para evitar a formação de grumos. Cozinhe em fogo baixo até obter um molho levemente espesso. Acrescente o creme de leite, tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada e misture até ficar homogêneo.

Em um refratário untado com um pouco de azeite, espalhe uma camada fina do molho branco. Distribua uma camada de rodelas de abobrinha e cubra com um pouco de molho e queijo muçarela. Repita as camadas até terminar os ingredientes, finalizando com molho branco, muçarela e queijo parmesão.

Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 20 a 25 minutos, ou até que as abobrinhas estejam macias e a superfície fique dourada e gratinada. Retire do forno, deixe descansar por aproximadamente 5 minutos e finalize com salsinha. Sirva em seguida.

5. Macarrão com abobrinha e molho de queijo

Ingredientes

300 g de macarrão tipo espaguete

1 abobrinha cortada em cubos pequenos

cortada em cubos pequenos 1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 1/2 xícara de chá de leite

100 g de queijo muçarela ralado

3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Noz-moscada, salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque água e leve ao fogo alto até ferver. Acrescente uma colher de sopa de sal e cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem, até ficar al dente. Escorra e reserve um pouco da água do cozimento.

Aqueça o azeite em uma frigideira grande, em fogo médio. Adicione a abobrinha e refogue por aproximadamente 4 a 5 minutos, até ficar levemente macia e dourada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Retire da frigideira e reserve. Na mesma frigideira, derreta a manteiga e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por mais 1 minuto. Adicione a farinha de trigo e misture bem por aproximadamente 1 minuto, para cozinhar levemente.

Despeje o leite aos poucos, mexendo continuamente para evitar a formação de grumos. Cozinhe em fogo baixo até obter um molho cremoso e levemente espesso. Acrescente a muçarela e o parmesão, misturando até que os queijos derretam completamente e o molho fique homogêneo.

Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Se o molho estiver muito espesso, adicione um pouco da água reservada do cozimento do macarrão. Coloque a abobrinha refogada no molho e misture delicadamente para incorporar os ingredientes.

Acrescente o macarrão cozido e mexa cuidadosamente até que toda a massa esteja envolvida pelo molho cremoso. Desligue o fogo e finalize com salsinha picada. Sirva imediatamente.