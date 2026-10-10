Tarot do dia 10/10/2026: as cartas apontam alegrias e conquistas para alguns signos

Segundo as cartas do tarot, o sábado será marcado por renovação emocional, amadurecimento e novas oportunidades. Alguns signos poderão viver momentos de alegria e realização, enquanto outros precisarão encerrar ciclos, acolher seus sentimentos e buscar mais equilíbrio. A leitura também aponta um dia favorável a reconciliações, ao fortalecimento dos vínculos afetivos e ao reconhecimento das próprias conquistas. A mensagem central é que cada experiência, mesmo a mais desafiadora, pode abrir caminho para um novo começo.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 10 de Espadas

Segundo o tarot, neste sábado, o ariano poderá encontrar novas oportunidades na carreira (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

A carta 10 de Espadas indica que você pode estar chegando ao fim de uma situação que vinha provocando desgaste emocional. No amor, será importante reconhecer padrões que já não fazem bem e evitar insistir em relações que trazem mais sofrimento do que felicidade. Na carreira, uma mudança de planos poderá ser necessária para abrir espaço a novas oportunidades. A saúde pedirá descanso e atenção aos sinais de esgotamento. Entre amigos, procure estar perto de pessoas que oferecem apoio verdadeiro e não alimentam conflitos desnecessários.

Touro O Eremita

O taurino deverá buscar respostas dentro de si antes de tomar decisões importantes (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

A carta O Eremita convida a desacelerar e buscar respostas dentro de si antes de tomar decisões importantes. No amor, um momento de reflexão poderá ajudar a compreender melhor seus sentimentos e aquilo que realmente deseja de uma relação. Na carreira, trabalhar com concentração e planejamento tenderá a trazer bons resultados. Nos cuidados com a saúde, procure reservar tempo para o descanso e para momentos de tranquilidade. Entre amigos, respeite sua necessidade de recolhimento, mas não deixe de cultivar os vínculos que fazem bem.

Gêmeos Rei de Copas

O geminiano terá um dia de equilíbrio emocional e maturidade (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

A carta Rei de Copas traz equilíbrio emocional e maturidade, favorecendo decisões mais conscientes. No amor, será mais fácil expressar sentimentos com serenidade e resolver situações que antes provocavam insegurança. Na carreira, sua capacidade de lidar com diferentes pessoas poderá abrir portas. A saúde pedirá atenção ao bem-estar emocional e à qualidade do descanso. Entre amigos, alguém pode procurar seus conselhos, reconhecendo sua sensibilidade e habilidade para compreender diferentes situações.

Câncer O Sol

O canceriano poderá fortalecer as relações por meio de demonstrações de carinho (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

A carta O Sol ilumina o dia e traz uma energia de alegria, confiança e realização pessoal. No amor, momentos felizes e demonstrações de carinho poderão fortalecer relações, enquanto quem estiver solteiro(a) tenderá a se sentir mais aberto a novas conexões. Na carreira, seu trabalho poderá ganhar reconhecimento e trazer resultados positivos. A saúde se beneficiará de atividades ao ar livre e momentos de prazer. Entre amigos, encontros e celebrações poderão deixar o dia ainda mais especial.

Leão Ás de Copas

O leonino passará por uma renovação afetiva e sentirá uma abertura para sentimentos mais profundos (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

A carta Ás de Copas anuncia um momento de renovação afetiva e abertura para sentimentos mais profundos. No amor, uma nova paixão poderá surgir ou uma relação existente poderá ganhar mais carinho, cumplicidade e romantismo. Na carreira, projetos que despertam entusiasmo e satisfação pessoal tenderão a ganhar espaço. A saúde pedirá atenção ao equilíbrio emocional. Entre amigos, conversas sinceras e demonstrações de afeto poderão fortalecer laços importantes.

Virgem 6 de Copas

O virginiano poderá aproveitar experiências passadas para encontrar boas soluções (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

A carta 6 de Copas traz uma energia de nostalgia, carinho e reencontros. No amor, lembranças do passado poderão despertar sentimentos e até favorecer uma reaproximação, mas será importante avaliar se ainda faz sentido para você. Na carreira, experiências anteriores poderão ajudar a encontrar soluções para os desafios atuais. Nos cuidados com a saúde, a carta sugere buscar atividades que proporcionem conforto e tranquilidade. Entre amigos, um reencontro ou uma conversa com uma amizade de longa data poderá despertar boas emoções.

Libra 6 de Espadas

O libriano poderá encontrar caminhos para uma fase mais tranquila (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

A carta 6 de Espadas mostra que será possível deixar para trás situações desgastantes e encontrar caminhos para uma fase mais tranquila. No amor, conversas maduras poderão ajudar a superar conflitos e trazer mais clareza sobre o futuro de uma relação. Na carreira, mudanças de estratégia ou ambiente poderão ser positivas. A saúde pedirá atenção à necessidade de descanso e recuperação emocional. Entre amigos, afastar-se de discussões desnecessárias será importante para preservar sua paz.

Escorpião A Força

O escorpiano terá um dia que exigirá coragem e equilíbrio emocional (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

A carta A Força mostra um dia que exigirá coragem, equilíbrio emocional e confiança na própria capacidade de superar desafios. No amor, a intensidade dos sentimentos poderá aumentar, mas será importante agir com paciência e evitar atitudes impulsivas. Na carreira, determinação e autocontrole ajudarão a enfrentar situações exigentes. A saúde se beneficiará de atividades que fortaleçam o corpo sem provocar excessos. Entre amigos, sua postura firme e acolhedora poderá ajudar alguém que esteja precisando de incentivo.

Sagitário A Estrela

O sagitariano terá um dia favorável para conexões sinceras (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

A carta A Estrela traz esperança, inspiração e renovação, ajudando a recuperar a confiança nos próprios caminhos. No amor, o momento favorecerá conexões sinceras e a possibilidade de deixar para trás antigas inseguranças afetivas. Na carreira, projetos poderão ganhar novas perspectivas e despertar entusiasmo. A saúde se beneficiará de práticas que proporcionem bem-estar e tranquilidade. Entre amigos, estar perto de pessoas positivas poderá renovar suas energias e fortalecer seus sonhos.

Capricórnio 9 de Ouros

O capricorniano deverá reconhecer seu próprio valor e buscar relações que respeitem sua individualidade (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

A carta 9 de Ouros traz uma energia de realização, independência e valorização pessoal. No amor, será importante reconhecer seu próprio valor e buscar relações que respeitem sua individualidade e suas conquistas. Na carreira, resultados de esforços anteriores poderão trazer satisfação e até oportunidades financeiras. A saúde se beneficiará de momentos de autocuidado e prazer. Entre amigos, aproveite para celebrar pequenas vitórias e compartilhar bons momentos com quem torce verdadeiramente por você.

Aquário A Imperatriz

O aquariano estará com o magnetismo em alta (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

A carta A Imperatriz favorece o crescimento, a criatividade e a abundância. No amor, o magnetismo estará em alta e as relações poderão ganhar mais carinho, sensualidade e demonstrações de afeto. Na carreira, ideias criativas e projetos que estiverem sendo desenvolvidos poderão começar a apresentar resultados. A saúde pedirá atenção ao corpo e aos cuidados pessoais. Entre amigos, sua presença acolhedora poderá fortalecer vínculos e transformar encontros simples em momentos especiais.

Peixes Rainha de Copas

O pisciano estará com a sensibilidade e a intuição ampliadas (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

A carta Rainha de Copas amplia a sensibilidade e a intuição, favorecendo conexões emocionais mais profundas. No amor, será um bom momento para demonstrar sentimentos e fortalecer relações por meio do carinho e da compreensão. Na carreira, sua percepção poderá ajudar a lidar com situações delicadas e encontrar soluções criativas. A saúde pedirá atenção ao equilíbrio emocional e à necessidade de descanso. Entre amigos, alguém poderá buscar seu acolhimento, mas lembre-se de não absorver problemas que não são seus.