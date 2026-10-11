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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 11/10/2026

Veja o que as cartas revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco

Os nativos deverão confiar no próprio potencial, sem perder de vista a importância de cuidar das relações (Imagem: Vlada Antic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Os nativos deverão confiar no próprio potencial, sem perder de vista a importância de cuidar das relações (Imagem: Vlada Antic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O domingo trará uma vibração de mudanças, amadurecimento emocional e novas possibilidades. Enquanto alguns signos encontrarão motivos para celebrar conquistas e fortalecer relações, outros precisarão lidar com situações inesperadas, dúvidas ou decisões importantes.

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As cartas do tarot mostram que o dia pedirá equilíbrio entre razão e emoção, além de coragem para transformar aquilo que não faz mais sentido. A principal mensagem é: confie no próprio potencial, sem perder de vista a importância de cuidar das relações e do bem-estar.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries A Estrela

Símbolo do signo de Áries, formado por duas curvas que lembram chifres de carneiro, com uma haste vertical central, em rosa, com aparência tridimensional e brilhante. O símbolo está centralizado em um círculo roxo com bordas iluminadas, sobre fundo rosa-claro.
O ariano abrirá espaço para conexões mais sinceras e tranquilas (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta A Estrela traz uma energia de esperança, renovação e confiança. No amor, antigas inseguranças começarão a perder força, abrindo espaço para conexões mais sinceras e tranquilas. Na carreira, projetos ganharão novas perspectivas, despertando motivação. A saúde se beneficiará de momentos de descanso e atividades que proporcionem bem-estar. Entre amigos, estar perto de pessoas que incentivam seus sonhos será uma maneira especial de renovar as energias.

Touro A Lua

Símbolo do signo de Touro, formado por um círculo na parte inferior e duas curvas que se elevam lateralmente, lembrando os chifres de um touro. O desenho é rosa, tem aparência tridimensional e brilhante e está centralizado em um círculo roxo com bordas iluminadas, sobre fundo rosa-claro.
O taurino deverá confirmar as informações antes de tomar decisões (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta A Lua mostra que você poderá viver um dia de emoções mais intensas e situações que ainda não estão completamente esclarecidas. No amor, dúvidas ou inseguranças tenderão a surgir; por isso, será importante evitar conclusões precipitadas e conversar antes de imaginar cenários negativos. Na carreira, confie na sua percepção, mas procure confirmar informações antes de tomar decisões. A saúde pedirá atenção ao sono e ao equilíbrio emocional. Entre amigos, cuidado com mal-entendidos e comentários que poderão ser interpretados de maneira diferente da intenção original.

Gêmeos A Força

Símbolo do signo de Gêmeos, formado por duas linhas verticais paralelas, unidas por traços curvos na parte superior e inferior. O desenho é rosa, tem aparência tridimensional e brilhante e está centralizado em um círculo roxo com bordas iluminadas, sobre fundo rosa-claro.
O geminiano estará com o magnetismo em alta neste domingo (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta A Força coloca em evidência um dia que exigirá confiança, paciência e capacidade de lidar com as próprias emoções. No amor, o magnetismo estará em alta, mas será importante equilibrar desejo e compreensão para evitar conflitos desnecessários. Na carreira, a determinação ajudará a superar desafios e conquistar espaço. A saúde se beneficiará de atividades físicas realizadas com equilíbrio. Entre amigos, uma postura firme e acolhedora ajudará alguém que esteja enfrentando dificuldades.

Câncer 5 de Espadas

Símbolo do signo de Câncer, formado por duas curvas circulares opostas, ligadas por traços curvos, em rosa, com aparência tridimensional e brilhante. O símbolo está centralizado em um círculo roxo com bordas iluminadas, sobre fundo rosa-claro.
O canceriano deverá evitar conflitos desnecessários e priorizar o diálogo para preservar a harmonia (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta 5 de Espadas pede que escolha com cuidado as situações em que realmente valerá a pena investir energia. No amor, discussões poderão surgir quando houver a necessidade de provar quem está certo; por isso, prefira o diálogo à competição. Na carreira, evite disputas e comentários que desgastem a sua imagem. A saúde pedirá atenção ao estresse e à tensão acumulada. Entre amigos, afastar-se de provocações e respeitar opiniões diferentes será essencial para preservar a harmonia.

Leão Cavaleiro de Espadas

Símbolo do signo de Leão, formado por uma linha curva com um pequeno círculo em uma extremidade e uma curva alongada na outra. O desenho é rosa, tem aparência tridimensional e brilhante e está centralizado em um círculo roxo com bordas iluminadas, sobre fundo rosa-claro.
O leonino terá um dia movimentado e sentirá vontade de resolver pendências (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta Cavaleiro de Espadas traz movimento, rapidez e vontade de resolver pendências. No amor, conversas importantes poderão acontecer de maneira direta, mas tenha cuidado para não transformar sinceridade em impulsividade. Na carreira, decisões rápidas e iniciativa irão favorecer avanços. A saúde pedirá atenção ao excesso de atividades e à ansiedade. Entre amigos, evite respostas precipitadas e procure ouvir antes de tirar conclusões sobre situações que ainda não reconhece completamente.

Virgem A Torre

Símbolo do signo de Virgem, formado por traços verticais unidos por curvas, com a extremidade direita prolongada em uma volta arredondada. O desenho é rosa, tem aparência tridimensional e brilhante e está centralizado em um círculo roxo com bordas iluminadas, sobre fundo rosa-claro.
O virginiano poderá se deparar com mudanças inesperadas neste domingo (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta A Torre indica que você poderá se deparar com uma mudança inesperada ou perceber que algo precisa ser reorganizado. No amor, uma conversa reveladora irá transformar a maneira de enxergar determinada relação, abrindo espaço para mais autenticidade. Na carreira, alterações de planos exigirão flexibilidade e criatividade. A saúde pedirá atenção ao estresse provocado pela necessidade de controlar tudo. Entre amigos, uma situação tenderá a revelar quais vínculos são realmente sólidos e merecem continuar presentes.

Libra A Roda da Fortuna

Símbolo do signo de Libra, formado por um arco semelhante a um semicírculo sobre uma linha horizontal curta e outra linha horizontal mais comprida abaixo. O desenho é rosa, tem aparência tridimensional e brilhante e está centralizado em um círculo roxo com bordas iluminadas, sobre fundo rosa-claro.
O libriano poderá receber oportunidades surpreendentes na carreira neste domingo (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta A Roda da Fortuna traz movimento e possibilidades inesperadas, mostrando que algumas situações podem mudar de direção. No amor, um encontro ou uma novidade poderá agitar a vida afetiva. Inclusive, as relações existentes passarão por transformações positivas quando houver abertura para o novo. Na carreira, oportunidades poderão surgir de maneira surpreendente. A saúde pedirá flexibilidade para lidar com alterações na rotina. Entre amigos, convites e acontecimentos inesperados irão proporcionar experiências diferentes e agradáveis.

Escorpião 8 de Ouros

Símbolo do signo de Escorpião, formado por três traços verticais unidos por curvas na parte superior e um traço final que se prolonga em uma ponta de seta voltada para o alto à direita. O símbolo é rosa, tem aparência tridimensional e brilhante e está centralizado em um círculo roxo com bordas iluminadas, sobre fundo rosa-claro.
O escorpiano poderá conquistar resultados importantes por meio da dedicação (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta 8 de Ouros mostra que você poderá conquistar resultados importantes por meio da dedicação e da constância. No amor, pequenos gestos e atitudes consistentes ajudarão a fortalecer relações e demonstrar sentimentos de maneira concreta. Na carreira, concentração e aperfeiçoamento favorecerão o reconhecimento. A saúde pedirá disciplina com hábitos que contribuam para o bem-estar. Entre amigos, procure equilibrar suas responsabilidades com momentos de convivência para não deixar os vínculos em segundo plano.

Sagitário 2 de Ouros

Símbolo do signo de Sagitário, representado por uma seta diagonal apontada para o alto à direita, atravessada por um traço diagonal oposto. O desenho é rosa, tem aparência tridimensional e brilhante e está centralizado em um círculo roxo com bordas iluminadas, sobre fundo rosa-claro.
O sagitariano deverá encontrar espaço para a vida afetiva, mesmo com a rotina movimentada (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta 2 de Ouros mostra você tentando equilibrar diferentes compromissos e responsabilidades ao mesmo tempo. No amor, será importante encontrar espaço para a vida afetiva, mesmo diante de uma rotina movimentada, evitando que a falta de atenção provoque distanciamentos. Na carreira, flexibilidade e organização ajudarão a lidar com mudanças de planos. A saúde pedirá cuidado com o excesso de tarefas. Entre amigos, talvez seja necessário reorganizar os horários para conseguir aproveitar os encontros sem comprometer suas prioridades.

Capricórnio 10 de Ouros

Símbolo do signo de Capricórnio, formado por traços curvos que se estendem verticalmente e terminam em uma volta circular na parte inferior, em rosa, com aparência tridimensional e brilhante. O símbolo está centralizado em um círculo roxo com bordas iluminadas, sobre fundo rosa-claro.
O capricorniano terá um dia com estabilidade, segurança e realização (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta 10 de Ouros traz uma energia de estabilidade, segurança e realização. No amor, as relações poderão ganhar mais consistência, e conversas sobre futuro, família ou compromissos importantes tenderão a ser favorecidas. Na carreira, resultados financeiros ou reconhecimento por esforços anteriores tenderão a trazer satisfação. A saúde se beneficiará de uma rotina equilibrada e estruturada. Entre amigos, valorize os vínculos duradouros e aproveite para estar perto de pessoas que fazem parte da sua história.

Aquário 10 de Copas

Símbolo do signo de Aquário, formado por duas linhas onduladas horizontais, em rosa, com aparência tridimensional e brilhante. O símbolo está centralizado em um círculo roxo com bordas iluminadas, sobre fundo rosa-claro.
O aquariano terá um dia positivo para fortalecer a cumplicidade nas relações (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta 10 de Copas favorece a harmonia, a felicidade e a realização emocional. No amor, o dia será positivo para fortalecer a cumplicidade, demonstrar carinho e aproveitar a companhia de quem desperta sentimentos verdadeiros. Na carreira, um ambiente mais colaborativo poderá trazer satisfação. A saúde se beneficiará de momentos de tranquilidade e equilíbrio emocional. Entre amigos, encontros e conversas agradáveis poderão proporcionar uma sensação especial de pertencimento e acolhimento.

Peixes Rainha de Paus

Símbolo do signo de Peixes, formado por duas curvas opostas, semelhantes a parênteses, unidas por uma linha horizontal central. O desenho é rosa, tem aparência tridimensional e brilhante e está centralizado em um círculo roxo com bordas iluminadas, sobre fundo rosa-claro.
O pisciano deverá usar a criatividade para conquistar novas oportunidades na carreira (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta Rainha de Paus aumenta o magnetismo, a autoconfiança e a disposição para assumir o protagonismo da própria vida. No amor, sua presença estará mais envolvente e poderá despertar interesse, além de renovar a paixão nas relações existentes. Na carreira, criatividade e iniciativa favorecerão novas oportunidades. A saúde se beneficiará de movimento e atividades que tragam entusiasmo. Entre amigos, sua energia contagiante poderá transformar encontros simples em momentos animados e inspiradores.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 11/10/2026 04:03
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