Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/10/2026

Nesta segunda-feira, as cartas do tarot revelam movimento, descobertas e profundas reflexões sobre os caminhos que estamos construindo. Enquanto alguns signos poderão encontrar oportunidades para crescer e fortalecer suas relações, outros precisarão lidar com desafios, mudanças de perspectiva e decisões que exigirão coragem. Será importante, nesse cenário, confiar na própria intuição, respeitar os limites pessoais e encontrar equilíbrio entre responsabilidades e desejos.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Áries 5 de Paus

O nativo de Peixes vivenciará um dia de estabilidade, acolhimento e segurança emocional (Imagem: toywint | Shutterstock)

A carta “5 de Paus” mostra possíveis pequenas disputas ou situações que exigirão paciência ao longo do dia. No amor, diferenças de opinião poderão provocar discussões, mas será importante lembrar que nem toda divergência precisa se transformar em conflito. Na carreira, a competitividade tenderá a aumentar e exigir jogo de cintura. A saúde pedirá atenção ao estresse e à agitação. Entre amigos, procure evitar provocações e valorize o diálogo para preservar os vínculos.

Touro Rei de Paus

O nativo de Touro contará com confiança e magnetismo para abrir novos caminhos (Imagem: toywint | Shutterstock)

A carta “Rei de Paus” traz confiança, iniciativa e capacidade de liderança. No amor, seu magnetismo estará em destaque e tomar uma atitude poderá movimentar positivamente uma relação ou uma nova conquista. Na carreira, decisões firmes e criatividade ajudarão a abrir caminhos. A saúde pedirá cuidado para não transformar entusiasmo em excesso de atividades. Entre amigos, sua postura segura inspirará outras pessoas e favorecerá encontros animados.

Gêmeos A Imperatriz

O nativo de Gêmeos viverá um dia de criatividade, prazer e boas conquistas (Imagem: toywint | Shutterstock)

A carta “A Imperatriz” favorece crescimento, criatividade e momentos de prazer. No amor, o seu magnetismo estará em alta e as relações poderão ganhar mais carinho, sensualidade e demonstrações de afeto. Na carreira, boas ideias renderão bons resultados. A saúde se beneficiará de instantes dedicados ao autocuidado e ao bem-estar. Entre amigos, sua presença acolhedora ajudará a fortalecer vínculos e tornar os encontros mais agradáveis.

Câncer A Sacerdotisa

O nativo de Câncer vivenciará um dia de maior serenidade e autoconhecimento (Imagem: toywint | Shutterstock)

A carta “A Sacerdotisa” convida você a ouvir mais a própria intuição e a observar situações antes de tomar decisões. No amor, sentimentos profundos poderão surgir, mas talvez seja melhor compreender suas emoções antes de compartilhar tudo o que está pensando. Na carreira, agir com discrição e atenção aos detalhes ajudará a evitar problemas. A saúde pedirá momentos de silêncio e descanso emocional. Entre amigos, procure escutar mais do que falar e respeite sua necessidade de recolhimento.

Leão Pajem de Espadas

O nativo de Leão terá a curiosidade e a boa comunicação como grandes aliadas (Imagem: toywint | Shutterstock)

A carta “Pajem de Espadas” o(a) deixa mais curioso, observador e atento às informações que chegam. No amor, uma conversa poderá esclarecer dúvidas, mas cuidado para não transformar detalhes em motivos de desconfiança. Na carreira, mensagens e novas ideias abrirão possibilidades interessantes. A saúde pedirá cuidado com o excesso de pensamentos e com a ansiedade. Entre amigos, evite comentários impulsivos e procure confirmar os fatos antes de tirar conclusões.

Virgem 8 de Copas

O nativo de Virgem poderá seguir rumo a caminhos mais alinhados com o que realmente o faz feliz (Imagem: toywint | Shutterstock)

A carta “8 de Copas” mostra que você poderá sentir necessidade de se afastar de situações que não oferecem mais satisfação emocional. No amor, reconhecer quando uma relação precisa de mudanças será importante para não continuar repetindo padrões desgastantes. Na carreira, talvez seja dia de repensar objetivos e buscar caminhos mais alinhados com seus desejos. A saúde pedirá atenção ao cansaço mental. Entre amigos, respeite o próprio espaço e valorize os vínculos que realmente proporcionam acolhimento.

Libra 3 de Ouros

O nativo de Libra colherá reconhecimento ao colaborar e trabalhar em parceria (Imagem: toywint | Shutterstock)

A carta “3 de Ouros” favorece alianças, colaboração e construção de resultados importantes. No amor, dividir responsabilidades e trabalhar em conjunto fortalecerá relações e ajudará a criar planos mais consistentes. Na carreira, projetos em equipe poderão trazer reconhecimento e oportunidades. A saúde se beneficiará de uma rotina organizada e do apoio de profissionais quando necessário. Entre amigos, uma conversa renderá ideias interessantes ou até mesmo uma parceria para o futuro.

Escorpião O Louco

O nativo de Escorpião tenderá a se surpreender com encontros inesperados e momentos divertidos (Imagem: toywint | Shutterstock)

A carta “O Louco” traz uma energia de liberdade, espontaneidade e novos começos. No amor, uma surpresa ou encontro inesperado poderá despertar curiosidade e abrir espaço para experiências diferentes. Na carreira, explorar outros caminhos será positivo, desde que você não abandone completamente o planejamento. A saúde se beneficiará de atividades que tragam leveza e movimento. Entre amigos, convites de última hora renderão momentos divertidos e ajudarão a sair da rotina.

Sagitário 7 de Paus

O nativo de Sagitário poderá usar a determinação para superar desafios e proteger o que valoriza (Imagem: toywint | Shutterstock)

A carta “7 de Paus” mostra que você precisará defender suas escolhas e manter firmeza diante de possíveis desafios. No amor, estabelecer limites será importante para evitar que opiniões externas interfiram em uma relação. Na carreira, sua determinação ajudará a superar a concorrência e proteger projetos relevantes. A saúde pedirá atenção ao desgaste provocado pelo excesso de cobranças. Entre amigos, procure respeitar diferenças sem sentir que precisa justificar todas as suas decisões.

Capricórnio 8 de Paus

O nativo de Capricórnio viverá um dia dinâmico, com mais entusiasmo e movimento (Imagem: toywint | Shutterstock)

A carta “8 de Paus” traz movimento, notícias e acontecimentos rápidos. No amor, mensagens ou encontros inesperados poderão agitar a vida afetiva e trazer mais entusiasmo para uma relação. Na carreira, respostas e oportunidades surgirão de maneira acelerada, exigindo agilidade. A saúde pedirá cuidado para que a correria não comprometa o descanso. Entre amigos, convites e novidades transformarão a programação do dia e proporcionarão momentos agradáveis.

Aquário 2 de Ouros

O nativo de Aquário terá a chance de se organizar melhor e aproveitar bons momentos ao lado de quem gosta (Imagem: toywint | Shutterstock)

A carta “2 de Ouros” mostra você tentando equilibrar diferentes compromissos e responsabilidades ao mesmo tempo. No amor, será importante reservar espaço para a vida afetiva e evitar que a correria prejudique a convivência. Na carreira, organização e flexibilidade ajudarão a lidar com mudanças de planos. A saúde pedirá atenção ao cansaço provocado pelo excesso de tarefas. Entre amigos, talvez seja necessário ajustar os horários para conseguir aproveitar os encontros sem deixar de lado suas prioridades.

Peixes Rainha de Ouros

O nativo de Peixes vivenciará um dia de estabilidade, acolhimento e segurança emocional (Imagem: toywint | Shutterstock)

A carta “Rainha de Ouros” traz estabilidade, amparo e valorização das pequenas conquistas. No amor, atitudes carinhosas e demonstrações práticas de cuidado ajudarão a fortalecer relações e criar mais segurança emocional. Na carreira, organização e responsabilidade favorecerão resultados concretos. A saúde se beneficiará de uma rotina mais equilibrada e de momentos dedicados ao corpo. Entre amigos, sua presença acolhedora poderá ser importante para alguém que esteja precisando de apoio e orientação.