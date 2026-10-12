Baralho cigano: veja as previsões para os 12 signos de 12 a 18 de outubro

Alguns signos serão incentivados a encerrar ciclos desgastantes, rever escolhas e deixar para trás antigos medos (Imagem: Anna Markina | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A semana será marcada por decisões, oportunidades e novos começos para os signos. Segundo o baralho cigano, situações que estavam paradas poderão avançar, enquanto notícias, convites e revelações ajudarão a definir os próximos passos. No campo profissional e financeiro, poderão surgir chances de crescimento, reconhecimento e novas responsabilidades, exigindo atenção para aproveitar as oportunidades no momento certo.

A seguir, a astróloga e taróloga Sol Viana revela as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Áries A Chave

Áries encontrará soluções e poderá aproveitar novas oportunidades profissionais (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Conforme a carta A Chave, uma solução aparecerá. Problemas que pareciam travados poderão finalmente encontrar uma saída. A semana favorecerá decisões, contratos e oportunidades profissionais. Não ignore as portas que se abrirem inesperadamente.

Touro O Jardim

Touro terá uma vida social movimentada e poderá fazer novos contatos importantes (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Conforme a carta O Jardim, a vida social ficará movimentada, com convites e novos contatos. Uma amizade ou um encontro casual poderá trazer uma oportunidade importante. No amor, se estiver solteiro(a), poderá conhecer alguém por meio de amigos ou eventos.

Gêmeos A Carta

Gêmeos receberá notícias, mensagens ou respostas importantes (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Documentos, mensagens e respostas ganharão destaque, revela a carta A Carta. Poderá chegar uma notícia esperada sobre trabalho, estudos ou dinheiro. No amor, alguém poderá finalmente dizer aquilo que vinha guardando.

Câncer A Árvore

Câncer viverá um período de crescimento e poderá cuidar mais do bem-estar (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

A palavra da semana será crescimento, indica a carta A Árvore. Situações que vêm sendo construídas lentamente começarão a criar raízes. Também será um período favorável para cuidar melhor do corpo, da mente e da rotina.

Leão O Buquê

Leão receberá reconhecimento e poderá viver boas surpresas no amor e no trabalho (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Conforme a carta O Buquê, surpresas agradáveis, elogios e reconhecimento marcarão a semana. Você poderá receber um convite ou presente inesperado. No trabalho, haverá chance de destaque. No amor, os dias irão favorecer encontros e reconciliações.

Virgem A Foice

Virgem encerrará situações desgastantes e abrirá espaço para novos começos (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Será hora de cortar aquilo que não funciona mais. Isso poderá envolver um hábito, uma amizade, um trabalho ou uma situação afetiva desgastante. Apesar de representar encerramentos, a carta A Foice também abre espaço para novos começos.

Libra Os Caminhos

Libra precisará tomar uma decisão importante e resolver indefinições (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Segundo a carta Os Caminhos, você terá uma decisão importante pela frente. Duas possibilidades poderão parecer igualmente atraentes, mas será necessário escolher. No amor, indefinições precisarão ser resolvidas.

Escorpião O Urso

Escorpião poderá assumir novas responsabilidades e deverá evitar disputas de ego (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Força, poder e dinheiro marcarão a semana, indica a carta O Urso. Você poderá assumir uma posição de maior responsabilidade. Porém, será necessário ter cuidado com disputas de ego e comportamentos controladores nos relacionamentos.

Sagitário O Trevo

Sagitário encontrará oportunidades inesperadas e deverá aproveitá-las rapidamente (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Uma oportunidade inesperada poderá aparecer quando menos se esperar. A carta O Trevo fala de sorte rápida, coincidências e pequenas vitórias. Será importante agir quando a oportunidade surgir, pois ela poderá não permanecer disponível por muito tempo.

Capricórnio A Torre

Capricórnio buscará mais introspecção para planejar e tomar decisões (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Segundo a carta A Torre, a semana favorecerá a introspecção e o planejamento. Você poderá sentir necessidade de se afastar um pouco das opiniões externas para tomar uma decisão. Além disso, questões envolvendo empresas ou instituições também poderão ganhar destaque.

Aquário A Criança

Aquário iniciará um novo ciclo e terá coragem para experimentar algo diferente (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Um novo ciclo começará. Projetos, relacionamentos ou ideias poderão nascer. A carta A Criança pede leveza e coragem para experimentar algo diferente sem carregar os medos do passado.

Peixes O Livro

Peixes descobrirá informações importantes e terá um período favorável aos estudos (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Segredos e revelações aparecem na leitura da carta O Livro. Uma informação que estava escondida poderá chegar ao seu conhecimento. Também será um ótimo período para estudos, cursos e aprofundamento espiritual.

Por Sol Viana

Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.