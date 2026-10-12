Fuvest 2027: 5 dicas para estudar as obras obrigatórias antes da prova

A leitura das obras obrigatórias é uma das etapas da preparação dos candidatos para a Fuvest 2027 (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A primeira fase do Vestibular 2027 da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) será aplicada em 1º de novembro. Além dos demais conteúdos previstos no exame, os candidatos devem conhecer nove obras literárias que abordam questões sociais, culturais e políticas de diferentes períodos.

Segundo Daniel Perry, diretor executivo do Sistema Anglo de Ensino, da Cogna Educação, a leitura das obras amplia o repertório e ajuda o candidato a compreender os contextos históricos, sociais e literários explorados pela prova.

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“É importante que o candidato leia as obras integralmente e procure compreender seus temas, personagens, linguagem e contexto, em vez de depender apenas de resumos. A Fuvest é uma prova que exige leitura atenta e capacidade de estabelecer relações, e o contato direto com os livros contribui justamente para o desenvolvimento dessas habilidades”, afirma.

A lista da Fuvest 2027 é composta exclusivamente por obras escritas por mulheres. Para Mauricio Soares da Silva Filho, autor de português do Anglo, a seleção contribui para ampliar o estudo de escritoras que receberam menos atenção da crítica ao longo do tempo. “Esse movimento proporcionou uma série de releituras e novos trabalhos sobre essas autoras, muitas delas silenciadas pelo histórico machista da sociedade”, complementa.

Quais são as obras obrigatórias da Fuvest 2027?

A lista de leituras obrigatórias da Fuvest 2027 reúne nove obras de diferentes períodos, gêneros e contextos literários:

“Opúsculo Humanitário” Nísia Floresta

“Nebulosas” Narcisa Amália

“Memórias de Martha” Júlia Lopes de Almeida

“Caminho de Pedras” Rachel de Queiroz

“A Paixão Segundo G.H.” Clarice Lispector

“Geografia” Sophia de Mello Breyner Andresen

“Balada de Amor ao Vento” Paulina Chiziane

“Canção para Ninar Menino Grande” Conceição Evaristo

“A Visão das Plantas” Djaimilia Pereira de Almeida

A leitura de obras com narrativa linear pode facilitar o acompanhamento da história e o desenvolvimento dos acontecimentos (Imagem: Zamrznuti tonovi | Shutterstock)

Como estudar as obras obrigatórias da Fuvest 2027

Diante das obras exigidas pelo vestibular, Mauricio Soares da Silva Filho traz 5 orientações para os candidatos que ainda precisam avançar na preparação:

1. Comece pelas obras de narrativa linear

Obras como “Memórias de Martha”, de Júlia Lopes de Almeida, “Caminho de Pedras”, de Rachel de Queiroz, e “Balada de Amor ao Vento”, de Paulina Chiziane, apresentam narrativas lineares. Por isso, a leitura integral é importante para acompanhar o desenvolvimento da história e compreender o contexto das personagens.

2. Conheça a estrutura e a linguagem de cada obra

Quando o tempo é curto, identificar o estilo de escrita, a estrutura e os temas recorrentes pode facilitar a análise das questões. A estratégia é especialmente útil para as obras líricas “Nebulosas”, de Narcisa Amália, e “Geografia”, de Sophia de Mello Breyner Andresen: o candidato pode selecionar poemas representativos e analisá-los com atenção para compreender as características de cada livro.

3. Estude as autoras

Conhecer a trajetória das escritoras e o contexto histórico e social em que cada obra foi produzida ajuda a interpretar temas e escolhas literárias. A articulação com conteúdos de história, geografia e sociologia também amplia o repertório necessário para a prova.

4. Consuma conteúdos sobre as obras

Resumos, videoaulas e adaptações para o cinema ou o teatro podem complementar a leitura ao apresentar outras interpretações das obras. Esses conteúdos ajudam na revisão, mas devem ser usados como apoio para comparar abordagens e desenvolver uma análise crítica.

“A Paixão Segundo G.H.”, de Clarice Lispector, ganhou uma adaptação para o cinema em 2023, com Maria Fernanda Cândido no papel principal. O filme pode ser utilizado como conteúdo complementar por quem ainda está se familiarizando com a obra.

5. Revise os movimentos literários das obras

Compreender o movimento literário e o período em que cada livro foi publicado ajuda a identificar características estéticas, críticas e questões de contexto. Essa revisão é especialmente útil para quem já concluiu a leitura e deseja aprofundar a interpretação das obras.

Mauricio Soares da Silva Filho também destaca que a leitura deve ser encarada como parte da formação do estudante, e não apenas como uma obrigação do vestibular. “Qual seria a pena de aprender, de desenvolver o hábito da leitura, de aumentar seu vocabulário e de ampliar sua visão de mundo? Os vestibulares prestam uma grande contribuição ao país, exigindo essas listas”, conclui.

Por Laura Ragazzi