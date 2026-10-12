Costela de porco macia e douradinha: aprenda a fazer no forno

A costela de porco é uma opção deliciosa para variar o cardápio e pode ser preparada de diferentes maneiras. Entre elas, a versão assada se destaca pela praticidade e pelo resultado suculento, com a carne macia por dentro e dourada por fora. Para deixá-la ainda mais saborosa, é possível combinar com diferentes temperos, ervas e acompanhamentos. Entre as opções, a com molho barbecue é uma das mais queridas, tanto pelo sabor marcante quanto pelo toque agridoce que deixa o prato ainda mais especial.
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A seguir, veja como preparar uma costela de porco macia e douradinha!
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1. Costela de porco assada no forno
Ingredientes
Costela
- 1,2 kg de costela de porco
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 xícara de chá de molho barbecue
- Sal, pimenta-do-reino moída e ramos de alecrim fresco a gosto
Molho barbecue
- 1 colher de sopa de óleo
- 1 cebola descascada e picada
- 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1/2 xícara de chá de vinagre branco
- 2 colheres de sopa de molho inglês
- 2 xícaras de chá de ketchup
- 1 folha de louro
- 1 colher de sopa de pimenta-do-reino moída
- 1/2 xícara de chá de água
- Sal a gosto
Modo de preparo
Molho barbecue
Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola. Acrescente o açúcar mascavo e o vinagre branco. Misture até o açúcar dissolver. Acrescente o molho inglês, o ketchup, a folha de louro, a pimenta-do-reino e a água e cozinhe por 30 minutos em fogo baixo. Tempere com sal. Coe e reserve.
Costela
Comece retirando a membrana da parte interna da costela, se houver. Em um recipiente, misture o sal, a pimenta-do-reino, o alho e a páprica. Adicione o azeite e espalhe essa mistura de temperos por toda a carne. Coloque em uma assadeira e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 160 °C por 2 horas ou até a carne ficar macia.
Depois, retire o papel-alumínio e passe o molho barbecue por toda a costela. Aumente a temperatura do forno para 220 °C e asse por mais 10 a 15 minutos, ou até o molho dourar e caramelizar levemente. Retire do forno, adicione ramos de alecrim e deixe descansar por 5 minutos antes de servir.