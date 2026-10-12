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Culinária

Costela de porco macia e douradinha: aprenda a fazer no forno

A receita combina o sabor marcante da carne suína com o toque agridoce do molho barbecue

Costela de porco assada no forno (Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Costela de porco assada no forno (Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A costela de porco é uma opção deliciosa para variar o cardápio e pode ser preparada de diferentes maneiras. Entre elas, a versão assada se destaca pela praticidade e pelo resultado suculento, com a carne macia por dentro e dourada por fora. Para deixá-la ainda mais saborosa, é possível combinar com diferentes temperos, ervas e acompanhamentos. Entre as opções, a com molho barbecue é uma das mais queridas, tanto pelo sabor marcante quanto pelo toque agridoce que deixa o prato ainda mais especial.

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A seguir, veja como preparar uma costela de porco macia e douradinha!

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1. Costela de porco assada no forno

Ingredientes

Costela

  • 1,2 kg de costela de porco
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 xícara de chá de molho barbecue
  • Sal, pimenta-do-reino moída e ramos de alecrim fresco a gosto

Molho barbecue

  • 1 colher de sopa de óleo
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1/2 xícara de chá de vinagre branco
  • 2 colheres de sopa de molho inglês
  • 2 xícaras de chá de ketchup
  • 1 folha de louro
  • 1 colher de sopa de pimenta-do-reino moída
  • 1/2 xícara de chá de água
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Molho barbecue

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola. Acrescente o açúcar mascavo e o vinagre branco. Misture até o açúcar dissolver. Acrescente o molho inglês, o ketchup, a folha de louro, a pimenta-do-reino e a água e cozinhe por 30 minutos em fogo baixo. Tempere com sal. Coe e reserve.

Costela

Comece retirando a membrana da parte interna da costela, se houver. Em um recipiente, misture o sal, a pimenta-do-reino, o alho e a páprica. Adicione o azeite e espalhe essa mistura de temperos por toda a carne. Coloque em uma assadeira e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 160 °C por 2 horas ou até a carne ficar macia.

Depois, retire o papel-alumínio e passe o molho barbecue por toda a costela. Aumente a temperatura do forno para 220 °C e asse por mais 10 a 15 minutos, ou até o molho dourar e caramelizar levemente. Retire do forno, adicione ramos de alecrim e deixe descansar por 5 minutos antes de servir.

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Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 12/10/2026 18:06
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