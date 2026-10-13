Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta terça-feira, 13 de outubro de 2026

Nesta terça-feira, 13 de outubro, a Lua está na fase Nova. De acordo com o calendário do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), essa etapa começou no último sábado, 10 de outubro, às 12h50. Nesse estágio, a face lunar voltada para a Terra recebe pouca iluminação solar aparente, fazendo com que o satélite fique pouco visível no céu noturno.

O que é a Lua Nova?

A Lua Nova é uma das quatro fases principais do ciclo lunar, ao lado da Crescente, da Cheia e da Minguante. Ela acontece quando o astro se posiciona aproximadamente entre a Terra e o Sol. Nessa posição, a face lunar voltada para o nosso planeta recebe pouca iluminação solar direta, tornando o satélite quase imperceptível no céu.

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Embora pareça desaparecer, a Lua continua recebendo luz solar. O que muda é a perspectiva de quem observa da Terra: durante sua órbita, o satélite apresenta diferentes porções de sua metade iluminada. Esse movimento é responsável pelas mudanças de aparência que caracterizam as fases lunares.

Lua Nova quase não aparece no céu

Durante a Lua Nova, o satélite fica na mesma região do céu que o Sol, quando observado da Terra. Por isso, ele costuma nascer e se pôr em horários próximos aos do astro, além de apresentar a face iluminada voltada principalmente para o lado oposto ao nosso planeta. Essa combinação dificulta sua visualização, especialmente devido à luminosidade do céu durante o dia. Nos dias seguintes, a Lua começa a se afastar visualmente do Sol, e uma pequena faixa iluminada passa a ficar visível após o entardecer.

Quanto tempo dura o ciclo lunar?

O ciclo lunar completo dura aproximadamente 29,5 dias. Esse intervalo, conhecido como lunação ou mês sinódico, corresponde ao tempo necessário para que a Lua volte a apresentar a mesma configuração aparente em relação ao Sol e à Terra.

Ao longo desse período, a Lua passa por diferentes fases, que se distinguem pela quantidade de sua superfície iluminada visível da Terra. A sequência começa na Lua Nova, avança para a Crescente, chega à Cheia e segue para a Minguante, até o início de uma nova lunação.

Com menos interferência do luar, a fase Nova oferece condições favoráveis para observar o céu noturno (Imagem: AstroStar | Shutterstock)

Boa fase para observação do céu

A Lua Nova é um período favorável para observar estrelas e outros objetos celestes de brilho fraco, principalmente em locais afastados da iluminação artificial das cidades. Como o satélite apresenta pouca iluminação aparente, sua luz interfere menos na observação do céu noturno.

Nebulosas, aglomerados estelares e galáxias podem ser mais difíceis de identificar em noites iluminadas pelo luar. Por isso, astrônomos amadores e fotógrafos costumam aproveitar os períodos próximos à Lua Nova para observar e registrar esses objetos.

A Lua Nova e a influência nas marés

A Lua exerce influência sobre as marés dos oceanos por meio de sua atração gravitacional. A força exercida pelo satélite, combinada à influência do Sol, participa das variações do nível das águas ao longo do dia. Durante as fases Nova e Cheia, Sol, Terra e Lua ficam aproximadamente alinhados. Essa configuração favorece as chamadas marés de sizígia, caracterizadas por uma diferença maior entre os níveis da maré alta e da baixa.

Esse fenômeno não significa que as marés sejam iguais em todos os lugares. A intensidade e os horários variam conforme fatores como o formato da costa, a profundidade do oceano e as características locais.

Próximas fases da Lua

Conforme o calendário do INMET, as próximas mudanças de fase lunar previstas são: