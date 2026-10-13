Quer um almoço rápido e saudável? Veja 5 receitas de frango na air fryer

O frango é um dos ingredientes mais versáteis da cozinha e combina com praticamente qualquer tempero. Quando vai para a air fryer, fica dourado por fora e macio por dentro, com pouco óleo e em menos tempo que no forno tradicional. Para quem tem a rotina corrida e não abre mão de uma refeição equilibrada, o aparelho resolve o almoço sem bagunçar a cozinha.

A seguir, confira receitas de frango na air fryer!

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1. Espetinho de frango com legumes

Ingredientes

3 filés de peito de frango cortados em pedaços

cortados em pedaços 1 abobrinha cortada em meias-luas

1 pimentão vermelho cortado em pedaços

1 cebola cortada em pedaços

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de orégano

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o frango com o azeite, o suco de limão, a páprica doce, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e deixe descansar por 15 minutos. Monte os espetinhos intercalando o frango, a abobrinha, o pimentão vermelho e a cebola até preencher os palitos. Preaqueça a air fryer a 200 °C por 3 minutos, acomode os espetinhos na cesta sem sobrepor e asse por 14 minutos, virando na metade do tempo, até o frango dourar e os legumes ficarem macios. Sirva em seguida.

2. Sobrecoxa de frango com páprica e cenoura

Ingredientes

4 sobrecoxas de frango sem pele

sem pele 2 colheres de sopa de azeite

2 cenouras cortadas em rodelas

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de alho em pó

1 colher de chá de cúrcuma

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o azeite com a páprica defumada, o alho em pó, a cúrcuma, o sal e a pimenta-do-reino. Esfregue esse tempero nas sobrecoxas e deixe descansar por 20 minutos para absorver bem. Preaqueça a air fryer a 190 °C por 3 minutos, coloque as sobrecoxas na cesta com a parte da pele para cima e as cenouras e asse por 25 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem douradas e bem assadas por dentro. Sirva em seguida.

Frango assado com batata (Imagem: Natalia Bohren | Shutterstock)

3. Frango assado com batata

Ingredientes

800 g de asas e coxas de frango

3 batatas cortadas em gomos

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de alho em pó

1 colher de chá de orégano

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere as asas e coxas de frango com 1 colher de sopa de azeite, a páprica defumada, o alho em pó, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino, esfregando bem. Em outra tigela, tempere as batatas com o azeite restante e um pouco de sal. Preaqueça a air fryer a 200 °C por 3 minutos. Coloque as batatas no fundo da cesta e distribua o frango por cima. Asse por 25 minutos, virando o frango e mexendo as batatas na metade do tempo, até a carne ficar dourada e crocante e as batatas, macias por dentro. Sirva em seguida.

4. Almôndegas de frango

Ingredientes

500 g de peito de frango moído

1 ovo

3 colheres de sopa de farinha de aveia

1 dente de alho amassado

2 colheres de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, junte o frango moído, o ovo, a farinha de aveia, o alho, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem com as mãos até a massa ficar homogênea e modele as almôndegas. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 3 minutos, distribua as almôndegas na cesta sem amontoar e asse por 15 minutos, chacoalhando a cesta na metade do tempo para dourarem por igual. Sirva em seguida.

5. Iscas de frango empanadas na aveia

Ingredientes

2 filés de peito de frango cortados em tiras

1 ovo

1 xícara de chá de flocos de aveia

1 colher de chá de páprica doce

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as tiras de frango com o sal e a pimenta-do-reino. Após, em um prato, misture a aveia e a páprica doce. Passe cada tira no ovo batido e depois na mistura de aveia, pressionando para empanar bem. Preaqueça a air fryer a 200 °C por 3 minutos, disponha as iscas na cesta sem sobrepor e asse por 12 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem crocantes e douradas. Sirva em seguida.