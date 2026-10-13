Tem cenoura em casa? Aprenda a preparar este bolo com amêndoas para o lanche da tarde

O bolo de cenoura é um clássico da culinária brasileira, conquistando diferentes paladares com seu sabor adocicado e sua textura macia. Porém, a receita tradicional pode ganhar um toque especial com a adição de alguns ingredientes, como as amêndoas. Além de proporcionarem uma leve crocância, elas acrescentam um sabor diferenciado à massa, tornando o preparo ainda mais irresistível. Fácil de fazer, essa combinação é perfeita para deixar o lanche da tarde mais saboroso e surpreender toda a família. Confira a receita!
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Bolo de cenoura com amêndoas
Ingredientes
- 2 cenouras descascadas e raladas
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de óleo de girassol
- 3/4 de xícara de chá de açúcar mascavo
- 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 1/2 xícara de chá de amêndoas picadas
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque os ovos, o óleo e o açúcar mascavo. Misture bem com um batedor até obter uma mistura homogênea. Acrescente as cenouras raladas e o leite, mexendo delicadamente para incorporar os ingredientes. Adicione a farinha de trigo integral, a farinha de amêndoas, a canela e o sal. Misture até formar uma massa uniforme.
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Acrescente as amêndoas e mexa delicadamente para distribuí-las por toda a massa. Por último, coloque o fermento químico e misture suavemente. Despeje a massa em uma forma de bolo inglês untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 a 45 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e um palito inserido no centro saia limpo. Retire do forno, espere amornar e desenforme cuidadosamente. Sirva em seguida.