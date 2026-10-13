O que estreia na Netflix nesta semana? 5 filmes e séries para colocar na sua lista

Disputas de poder, segredos inesperados e situações que colocam amizades à prova estão entre os destaques da Netflix nesta semana. Entre 13 e 18 de outubro, o catálogo recebe filmes e séries de diferentes gêneros, que vão do documentário biográfico ao suspense, passando por dramas políticos e comédias sobre os desafios da vida pessoal. Com tramas que exploram desde os bastidores da fama até conflitos capazes de mudar relações, os lançamentos prometem despertar diferentes emoções e prender a atenção do público.

A seguir, confira 5 filmes e séries que estreiam na Netflix para colocar na sua lista!

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1. Tyson (13/10)

“Tyson” revisita a trajetória de Mike Tyson no boxe, revelando os desafios e as controvérsias que marcaram seu legado (Imagem: Reprodução digital | DLP Media Group, EverWonder Studio, Five All in the Fifth Entertainment, Scratchy Productions e Netflix)

“Tyson” é uma série documental que apresenta a trajetória de Mike Tyson, um dos nomes mais temidos e marcantes da história do boxe. Da infância difícil no Brooklyn à consagração mundial como o campeão dos pesos-pesados mais jovem de todos os tempos, a produção percorre os altos e baixos de sua carreira, marcada pela fama, pela influência e por controvérsias. Em um relato pessoal e sincero, o ex-pugilista revisita suas decisões, os desafios enfrentados e o impacto de seu legado.

2. A Diplomata – 4ª temporada (15/10)

A quarta temporada de “A Diplomata” segue Kate em uma corrida para impedir uma conspiração política que ameaça desencadear uma guerra (Imagem: Reprodução digital | Netflix Studios, Well Red Films e Netflix)

A série “A Diplomata” acompanha a personagem Kate Wyler, uma experiente diplomata norte-americana que assume inesperadamente o cargo de embaixadora dos Estados Unidos no Reino Unido em meio a uma crise internacional. Enquanto tenta conciliar as pressões políticas com o casamento conturbado com Hal Wyler, ela se envolve em disputas de poder que ameaçam a estabilidade entre os países.

Na quarta temporada, um acontecimento catastrófico coloca em risco as relações entre os dois países e agrava os conflitos pessoais de Kate. Ao descobrir uma conspiração da presidente Grace Penn e de Hal para roubar a arma mais poderosa da Rússia, ela se une a Todd Penn para impedir uma aliança que pode levar os Estados Unidos à guerra.

3. O Temporal (15/10)

“O Temporal” transforma uma festa de aniversário em um pesadelo quando uma tempestade prende amigos em uma fazenda (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. e Netflix)

No filme “O Temporal”, Filip reúne seus melhores amigos para comemorar seus 45 anos em uma luxuosa fazenda recém-comprada com a esposa, no norte da Suécia. O que deveria ser uma celebração especial muda de rumo quando uma forte tempestade deixa todos presos no local. Com a situação se agravando cada vez mais, a ansiedade começa a tomar conta do grupo e os convidados começam a abandonar as aparências, revelando segredos e sentimentos que mudam o clima do encontro e tornam a convivência cada vez mais difícil.

4. A História de Norm Macdonald (16/10)

“A História de Norm Macdonald” resgata a vida e a carreira do comediante por meio de imagens raras e registros pessoais (Imagem: Reprodução digital | Campfire Studios e Netflix)

Em “A História de Norm Macdonald”, o diretor Judd Apatow apresenta a trajetória e o legado de um dos comediantes mais originais do humor. O documentário revisita a carreira de Norm Macdonald, desde sua participação no Saturday Night Live como apresentador do “Weekend Update” até seu reconhecimento entre outros comediantes. Construída com imagens de arquivo, fotografias pessoais e vídeos caseiros raros, a produção permite conhecer a história dele por meio de sua própria voz e destaca a influência do artista na comédia e na televisão.

5. Solteiramente Juntas (16/10)

“Solteiramente Juntas” mostra uma despedida de solteira caótica que leva duas amigas a enfrentar imprevistos, dúvidas amorosas e desafios na amizade (Imagem: Reprodução digital | Burnt Onion Productions e Netflix)

“Solteiramente Juntas” acompanha Dineo e Noni, duas amigas que decidem deixar a rotina de lado para curtir algumas noites de diversão. Os planos mudam quando Noni recebe um pedido de casamento inesperado, levando Dineo a organizar uma viagem de despedida de solteira. Porém, a presença de um influenciador e da prima transforma a comemoração em uma sequência de confusões. Em meio aos imprevistos, Noni começa a questionar o casamento, enquanto a amizade das duas também passa por momentos decisivos.