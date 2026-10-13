7 hábitos que parecem produtivos, mas podem estar prejudicando seu desempenho

A produtividade está ligada à capacidade de sustentar bons resultados ao longo do tempo (Imagem: voronaman | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Ser produtivo não significa necessariamente fazer mais coisas durante o dia. Em uma rotina marcada por mensagens, reuniões, notificações e listas intermináveis de tarefas, alguns comportamentos vistos como sinais de eficiência podem produzir justamente o efeito contrário: consumir energia e dificultar a concentração no que realmente gera resultado.

Para o empresário e autor José Felipe Carneiro, que aborda o tema no livro Performance Consciente, a alta performance precisa ser analisada também pela capacidade de sustentar bons resultados ao longo do tempo.

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A questão não é diminuir a ambição ou deixar de buscar grandes resultados. É aprender a direcionar melhor a energia. Podemos passar um dia inteiro ocupados e, ainda assim, terminar com a sensação de que aquilo que realmente importava não avançou, explica.

A seguir, José Felipe Carneiro aponta 7 hábitos que podem parecer produtivos, mas merecem atenção.

1. Responder a todas as mensagens imediatamente

A velocidade de resposta pode transmitir uma sensação de eficiência, mas interromper uma atividade toda vez que uma mensagem chega fragmenta a atenção. Nem tudo precisa ser respondido no instante em que aparece. Sempre que possível, estabelecer momentos específicos para verificar mensagens e e-mails ajuda a preservar períodos de concentração para atividades que exigem mais raciocínio.

2. Manter a agenda completamente ocupada

Uma agenda sem espaços livres pode passar a impressão de um dia altamente produtivo. Porém, preencher cada intervalo com compromissos também significa eliminar o espaço necessário para pensar, organizar prioridades e lidar com imprevistos.

Produtividade não deveria ser medida pela quantidade de compromissos cumpridos, mas pelo impacto daquilo que foi realizado.

3. Fazer várias coisas ao mesmo tempo

Participar de uma reunião enquanto responde a mensagens, acompanha e-mails e tenta finalizar outra tarefa pode parecer uma maneira de ganhar tempo. Na prática, dividir constantemente a atenção dificulta o aprofundamento. Uma alternativa é definir qual atividade merece prioridade naquele momento e dedicar atenção integral a ela antes de seguir para a próxima.

Planejar a rotina com clareza contribui para uma performance mais sustentável (Imagem: fizkes | Shutterstock)

4. Tratar tudo como urgente

Quando todas as demandas recebem o mesmo nível de prioridade, fica mais difícil identificar aquilo que realmente merece energia. Antes de começar uma tarefa, vale perguntar: isso precisa mesmo ser feito agora? Qual será o impacto se eu adiar? Essa atividade contribui para algum objetivo importante ou apenas apareceu primeiro?

Criar critérios para decidir é uma maneira de evitar que o urgente ocupe permanentemente o lugar do importante.

5. Dizer sim para todas as oportunidades

Aceitar projetos, reuniões, convites e novas responsabilidades pode ser interpretado como disposição e ambição. No entanto, cada novo sim também ocupa tempo e energia que poderiam ser destinados a outras prioridades.

Aprender a escolher também significa compreender que nem toda oportunidade precisa ser aproveitada. Em determinados momentos, dizer não é justamente o que permite preservar energia para aquilo que realmente importa.

6. Acreditar que descansar é perder tempo

Descanso não precisa ser entendido como o oposto da produtividade. Uma rotina que depende de esforço contínuo e não permite recuperação dificilmente consegue manter o mesmo nível de desempenho indefinidamente.

Sono, pausas e momentos fora do trabalho fazem parte de uma visão mais sustentável de performance. O objetivo não é simplesmente produzir o máximo possível hoje, mas preservar condições para continuar produzindo bem amanhã.

7. Medir um bom dia pela quantidade de tarefas concluídas

Riscar muitos itens de uma lista gera uma sensação imediata de realização. O problema surge quando quantidade se transforma no principal indicador de produtividade. Ao final do dia, além de perguntar quantas coisas eu fiz?, uma reflexão pode ser mais útil: o que eu fiz hoje que realmente me aproximou dos meus objetivos?.

Para José Felipe Carneiro, essa mudança de perspectiva está no centro da chamada performance consciente. Alta performance não deveria significar viver permanentemente no limite. É possível continuar sendo ambicioso e buscar resultados extraordinários, mas fazendo escolhas mais conscientes sobre onde colocamos nosso tempo, atenção e energia, afirma.

Por Ana Carolina Freitas