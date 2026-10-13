Animal mais rápido do mundo: conheça o falcão-peregrino, ave que atinge velocidades impressionantes

O falcão-peregrino é uma ave de rapina famosa por sua velocidade e capacidade de voo (Imagem: Teresa Bauer | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O falcão-peregrino (Falco peregrinus) é uma ave de rapina da família Falconidae conhecida principalmente por sua extraordinária capacidade de voo. Com corpo aerodinâmico, asas longas e pontiagudas e grande habilidade para caçar no ar, a espécie está presente em quase todo o planeta. Pode ser encontrada em ambientes bastante variados, desde regiões costeiras e montanhosas até grandes centros urbanos.

Além da velocidade, o falcão-peregrino reúne diversas características que despertam a atenção de pesquisadores e admiradores das aves. A seguir, conheça algumas curiosidades sobre esse impressionante predador.

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1. É considerado um dos animais mais rápidos do mundo

Uma das características mais famosas do falcão-peregrino é a velocidade atingida durante seus mergulhos de caça. Ao localizar uma presa, ele pode subir bastante e mergulhar rapidamente em sua direção, mantendo as asas próximas ao corpo para reduzir a resistência do ar. Nesse movimento, conhecido como stoop, a ave pode superar 300 km/h, havendo registros e estimativas ainda maiores em determinadas condições.

2. Seu corpo é adaptado para voos em alta velocidade

A impressionante velocidade não depende apenas da força do falcão-peregrino. O formato de seu corpo também favorece deslocamentos rápidos pelo ar. As asas são longas e pontiagudas, enquanto a estrutura corporal permite assumir uma posição aerodinâmica durante o mergulho. Fora dos ataques, a velocidade é bem menor: a espécie costuma voar a cerca de 40 a 55 km/h e pode alcançar aproximadamente 112 km/h em perseguições diretas.

3. Está presente em quase todos os continentes

O falcão-peregrino possui uma distribuição geográfica impressionante. A espécie ocorre em todos os continentes, com exceção da Antártida, além de estar presente em diversas ilhas oceânicas. Essa ampla distribuição mostra sua capacidade de viver sob condições ambientais bastante diferentes. Dependendo da região, pode ocupar áreas costeiras, montanhas, tundras, desertos e outros ambientes abertos.

Os falcões-peregrinos que se reproduzem em regiões mais ao norte podem realizar longas migrações para escapar das condições severas do inverno (Imagem: Vine.Photographic | Shutterstock)

4. Algumas populações realizam viagens enormes

Nem todos os falcões-peregrinos permanecem no mesmo lugar durante o ano. As populações que se reproduzem em regiões mais ao norte podem realizar longas migrações para escapar das condições severas do inverno e encontrar locais com maior disponibilidade de alimento. Indivíduos que nidificam na tundra e passam o inverno na América do Sul, por exemplo, podem percorrer cerca de 25 mil quilômetros ao longo de um ano. Inclusive, o próprio nome peregrino está relacionado à ideia de viajante ou andarilho.

5. Alimenta-se principalmente de outras aves

O cardápio do falcão-peregrino é bastante variado, embora seja formado principalmente por aves. Pombos, patos, gaivotas, aves costeiras e diferentes pássaros podem fazer parte da alimentação. Ele geralmente aproveita sua habilidade de voo para capturar a presa no ar, mas também pode utilizar outras estratégias. Morcegos e, ocasionalmente, outros pequenos animais também podem entrar no cardápio.

6. O ataque costuma acontecer do alto

Durante uma caçada, o falcão-peregrino pode observar o ambiente a partir de um ponto elevado ou voar em grandes alturas até identificar uma oportunidade. Depois de localizar a presa, inicia um mergulho veloz e preciso. O ataque pode terminar com a captura direta ou com um forte golpe usando os pés, capaz de atordoar ou matar a presa. Apesar de o mergulho ser sua estratégia mais conhecida, essa não é a única técnica utilizada. A espécie também pode perseguir aves horizontalmente e selecionar indivíduos em meio a grandes bandos.

7. Consegue viver em grandes cidades

Prédios, pontes, torres e outras construções altas podem funcionar como substitutos dos paredões rochosos utilizados naturalmente pelo falcão-peregrino. Por isso, a espécie conseguiu se adaptar a diversos ambientes urbanos. Os edifícios oferecem pontos elevados para descansar, observar o território e, em alguns casos, reproduzir-se. Além disso, cidades costumam concentrar pombos e outras aves que podem servir de alimento.