Pele fresca, maquiagem delicada e cabelos com movimento: veja as tendências de beleza em alta

A beleza natural ganha cada vez mais espaço e inspira produções que valorizam os traços individuais sem exageros (Imagem: Hidden Stitch | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A beleza com aparência natural continua em evidência e mostra que não é preciso exagerar na maquiagem ou no styling para criar um visual marcante. Pele com luminosidade, cores suaves e cabelos com movimento foram algumas das escolhas que chamaram a atenção no desfile da coleção Aboio, do estilista Weider Silveiro, realizado em 12 de outubro, no Arquivo Histórico Municipal, em São Paulo.

A produção de beleza foi assinada pela equipe artística do Jacques Janine, sob direção da maquiadora Chloé Gaya e do hairstylist Mauricio Pina. A proposta minimalista acompanhou as criações apresentadas na passarela e destacou elementos que também podem inspirar as produções do dia a dia. Confira!

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1. Pele fresca e iluminada valoriza a textura natural

A maquiagem com cobertura leve é uma alternativa para quem deseja uniformizar o tom da pele sem esconder completamente sua textura. No desfile, a preparação priorizou correções pontuais e preservou a luminosidade natural do rosto.

O blush apareceu de maneira sutil, proporcionando um aspecto saudável, enquanto os olhos receberam tons neutros e definição suave. As sobrancelhas foram mantidas naturais e penteadas, e os lábios ganharam acabamento hidratado, próximo à cor original da boca.

Para conquistar esse efeito, a dica é trabalhar com camadas finas de produtos e fazer correções apenas onde for necessário. Assim, a pele mantém sua textura e ganha um acabamento mais leve, sugere Chloé Gaya.

2. Tons neutros deixam a maquiagem mais versátil

A escolha por cores discretas reforça uma tendência que combina com diferentes ocasiões. Em vez de apostar em contrastes intensos, a maquiagem do desfile valorizou a harmonia entre os elementos, com olhos suavemente definidos e sobrancelhas sem marcações excessivas.

Os tons neutros são ótimos para criar uma maquiagem versátil. Você pode começar com uma produção delicada para o dia e intensificar os olhos ou os lábios para a noite, sem precisar mudar tudo, explica a maquiadora.

O segredo para um penteado natural está em preservar o movimento dos fios e controlar a fixação sem exagerar nos produtos (Imagem: Mabel Lencina)

3. Cabelos com movimento reforçam o efeito natural

Nos cabelos, a aposta foi em fios com textura, brilho e movimento. A intenção era criar penteados com forma e acabamento, mas sem o aspecto excessivamente produzido. Para conseguir um acabamento natural, é importante respeitar o movimento dos fios. Gosto de finalizar com o Hair Spray Extra Forte Charming, usando o produto na medida certa para manter o penteado no lugar sem deixar os cabelos rígidos, orienta Mauricio Pina.

4. Brilho e fixação podem caminhar juntos

Um visual natural não significa abrir mão da definição. O equilíbrio entre fixação, brilho e movimento permite criar penteados que permanecem no lugar sem parecer rígidos. Para reproduzir o efeito em casa, vale aplicar o spray finalizador a uma distância adequada e em pequenas quantidades, observando o resultado antes de acrescentar mais produto. Penso na finalização como um ajuste, não como uma camada que esconde os fios. A quantidade de produto faz diferença para manter o penteado no lugar e preservar a leveza, destaca Mauricio Pina.

Por Caroline Amorim