Enem 2026 está chegando: 5 estratégias para melhorar o desempenho na reta final

A preparação para o Enem envolve revisão de conteúdos, resolução de questões e organização da rotina (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A menos de um mês do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a prioridade dos estudantes deve ser revisar conteúdos de forma estratégica, treinar o formato da prova e reservar tempo para o descanso. Na reta final, tentar absorver um grande volume de matérias sem planejamento pode aumentar o desgaste e comprometer o desempenho.

Nesse período, a preparação deve combinar revisão, resolução de exercícios e contato pontual com temas ainda não estudados. De acordo com Aline Castro, diretora da Rede Pitágoras, da Cogna Educação, os simulados são uma das principais ferramentas para equilibrar essas frentes e direcionar o estudo para as dificuldades mais relevantes.

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“Ao resolver provas anteriores, o estudante se familiariza com a estrutura do Enem, testa estratégias de resolução, treina a gestão do tempo e identifica conteúdos que ainda precisam ser revisados”, explica.

Erros mais comuns

Na avaliação da especialista, deixar de fazer simulados ou resolvê-los sem analisar os erros limita a capacidade do estudante de identificar lacunas e ajustar a estratégia antes do exame. Concentrar o estudo apenas nas disciplinas de maior facilidade também reduz a efetividade da preparação. “O estudante precisa distribuir a revisão entre os diferentes conteúdos avaliados, com atenção especial aos temas em que apresenta maior dificuldade”, ressalta.

A preparação também depende de condições físicas e mentais adequadas. Excesso de estudo, pressão e privação de sono podem aumentar o cansaço e prejudicar a concentração e a capacidade de manter o desempenho ao longo das cerca de cinco horas de prova.

Um cronograma realista permite planejar os estudos e conciliar as revisões com as demais atividades do dia (Imagem: Basilico Studio Stock | Shutterstock)

Organização da rotina

Para equilibrar estudo, descanso, sono e alimentação, a orientação é montar um cronograma realista para a última etapa da preparação. “O estudante deve definir horários para estudar, alimentar-se, praticar atividade física e dormir. Mais do que impor rigidez, a rotina ajuda a manter a disciplina e garantir o descanso necessário”, orienta Aline Castro.

Com base nesses cuidados, ela reúne cinco orientações para a reta final da preparação para o Enem 2026:

Defina uma estratégia para resolver a prova: antes do Enem, teste a ordem de resolução das áreas, estabeleça limites de tempo para cada etapa e planeje quando preencher o cartão-resposta. Uma estratégia previamente treinada reduz decisões durante o exame e ajuda a manter o ritmo; Mantenha a alimentação habitual: nos dias anteriores ao exame, priorize refeições leves e já incorporadas à rotina. Para a prova, leve água e alimentos práticos que você esteja acostumado a consumir, respeitando suas necessidades alimentares; Inclua atividades físicas leves na rotina: caminhadas, alongamentos e exercícios de intensidade moderada podem ajudar a interromper longos períodos de estudo e reduzir a tensão na reta final. Evite mudanças bruscas ou atividades além do seu condicionamento habitual; Cuide da hidratação e do sono: mantenha o consumo regular de água e preserve os horários de descanso nos dias anteriores ao exame. Estudar até tarde na véspera para compensar conteúdos não revisados pode reduzir a concentração e a disposição durante a prova; Organize tudo com antecedência: na véspera, separe o documento de identificação, as canetas permitidas, a água e o lanche. Confirme o endereço e o horário de abertura dos portões e planeje o trajeto com margem para imprevistos no transporte.

Por Laura Ragazzi