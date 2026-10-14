InícioRevista do Correio
Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/10/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a quarta-feira de cada nativo do zodíaco

O tarot desta quarta-feira revela oportunidades de crescimento, novos ciclos e vínculos mais fortes (Imagem: JeannieR | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O tarot desta quarta-feira revela oportunidades de crescimento, novos ciclos e vínculos mais fortes (Imagem: JeannieR | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A quarta-feira trará uma energia de movimento, conquistas e transformações profundas. Enquanto alguns signos poderão aproveitar oportunidades de crescimento e momentos de alegria, outros precisarão exercitar a paciência, rever atitudes e encontrar novas maneiras de lidar com os desafios.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

As cartas do tarot também destacam a importância de fortalecer vínculos, assumir responsabilidades e reconhecer quando um ciclo precisa chegar ao fim. O segredo do dia será equilibrar coragem e sensibilidade, sem perder de vista aquilo que realmente merece nossa dedicação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries 5 de Paus

Ilustração do signo Áries: círculo em degradê de roxo para azul, com pequenas estrelas brancas, e no centro o símbolo branco de Áries, dois arcos que se abrem para os lados lembrando os chifres de um carneiro, unidos por uma haste vertical; em fundo rosa-salmão.
O nativo de Áries terá a chance de usar a criatividade e o diálogo para transformar pequenos atritos em crescimento (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

A carta 5 de Paus mostra a possibilidade de pequenas disputas ou situações que exigirão mais paciência do que o habitual. No amor, diferenças de opinião poderão provocar atritos, sendo importante evitar que conversas simples se transformem em competições. Na carreira, a concorrência tenderá a aumentar e demandar criatividade para mostrar seu potencial. A saúde pedirá atenção ao estresse e à agitação. Entre amigos, procure não entrar em provocações e lembre-se de que nem toda divergência precisa ser resolvida imediatamente.

Touro 3 de Copas

Ilustração do signo Touro: círculo em degradê de roxo para azul, com pequenas estrelas brancas, e no centro o símbolo branco de Touro, um círculo com um meio-arco curvado para cima no topo, lembrando a cabeça e os chifres de um touro; em fundo verde-claro.
O nativo de Touro viverá um dia de celebração, leveza e boas companhias (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

A carta 3 de Copas traz uma energia de celebração, leveza e boas companhias. No amor, encontros descontraídos poderão fortalecer uma relação ou proporcionar uma aproximação interessante, caso esteja solteiro(a). Na carreira, o trabalho em equipe tenderá a render bons resultados. A saúde se beneficiará de momentos de lazer que ajudarão a aliviar as tensões da rotina. Entre amigos, o dia favorecerá reaproximações, comemorações e conversas capazes de renovar seu entusiasmo.

Gêmeos Cavaleiro de Espadas

Ilustração do signo Gêmeos: círculo em degradê de roxo para azul, com pequenas estrelas brancas, e no centro o símbolo branco de Gêmeos, duas linhas verticais paralelas unidas por um traço curvo em cima e outro embaixo, como o numeral romano II; em fundo amarelo-claro.
O nativo de Gêmeos terá a chance de esclarecer situações importantes com uma boa conversa (Imagem: Nidhg | Shutterstock

A carta Cavaleiro de Espadas o(a) coloca em movimento e desperta a vontade de resolver pendências rapidamente. No amor, uma conversa direta poderá esclarecer situações importantes, mas cuidado para não falar de maneira impulsiva e acabar provocando conflitos. Na carreira, agilidade e iniciativa favorecerão decisões. A saúde pedirá atenção à ansiedade e ao excesso de atividades. Entre amigos, evite respostas precipitadas e procure compreender o contexto antes de tirar conclusões.

Câncer O Hierofante

Ilustração do signo Câncer: círculo em degradê de roxo para azul, com pequenas estrelas brancas, e no centro o símbolo branco de Câncer, duas formas espiraladas deitadas e opostas, como um 6 e um 9 encaixados, lembrando as garras de um caranguejo; em fundo azul-claro.
O nativo de Câncer tenderá a fortalecer relações ao investir em confiança e planos duradouros (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

A carta O Hierofante o(a) convida a valorizar seus princípios e buscar segurança nas decisões que precisa tomar. No amor, conversas sobre compromisso, confiança e planos poderão fortalecer uma relação, especialmente quando houver disposição para construir algo duradouro. Na carreira, aprender com pessoas experientes ou investir em novos conhecimentos trará bons resultados. A saúde se beneficiará de uma rotina mais disciplinada. Entre amigos, alguém procurará seus conselhos ou oferecerá uma orientação importante para uma situação que você está vivendo.

Leão O Mundo

Ilustração do signo Leão: círculo em degradê de roxo para azul, com pequenas estrelas brancas, e no centro o símbolo branco de Leão, um pequeno círculo do qual sai uma linha em curva que sobe e desce em gancho, lembrando a juba e a cauda de um leão; em fundo pêssego.
O nativo de Leão poderá colher reconhecimento por esforços anteriores e abrir portas para novos projetos (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

A carta O Mundo anuncia um momento de realização e fechamento positivo de ciclos. No amor, uma relação poderá alcançar outra etapa de maturidade. Se estiver solteiro(a), sentirá que finalmente está pronto(a) para viver experiências diferentes. Na carreira, o reconhecimento por esforços anteriores trará satisfação e abrirá portas para novos projetos. A saúde favorecerá a percepção dos resultados de hábitos cultivados com dedicação. Entre amigos, encontros, comemorações ou contatos com pessoas distantes tornarão o dia especialmente agradável.

Virgem Cavaleiro de Copas

Ilustração do signo Virgem: círculo em degradê de roxo para azul, com pequenas estrelas brancas, e no centro o símbolo branco de Virgem, uma letra
O nativo de Virgem viverá um dia de romantismo, sensibilidade e novas aproximações (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

A carta Cavaleiro de Copas traz romantismo, sensibilidade e possibilidades de aproximação. No amor, uma mensagem carinhosa, um convite ou uma demonstração de afeto poderá movimentar os sentimentos e trazer mais leveza à relação. Na carreira, propostas criativas e conversas conduzidas com diplomacia abrirão caminhos interessantes. A saúde pedirá atenção ao equilíbrio emocional. Entre amigos, oferecer atenção e estar disponível para ouvir alguém fortalecerá vínculos importantes.

Libra O Imperador

Ilustração do signo Libra: círculo em degradê de roxo para azul, com pequenas estrelas brancas, e no centro o símbolo branco de Libra, um arco semelhante a um sol nascente sobre uma linha horizontal, com outra linha horizontal paralela abaixo, lembrando uma balança; em fundo lilás.
O nativo de Libra encontrará estabilidade ao estabelecer limites saudáveis e acordos claros (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

A carta O Imperador o(a) coloca diante de um dia que exigirá firmeza, organização e senso de dever. No amor, será importante estabelecer limites saudáveis e compreender que relações estáveis também precisam de acordos claros e respeito mútuo. Na carreira, tomar o controle de uma situação ou estruturar melhor seus projetos poderá trazer resultados concretos. A saúde pedirá disciplina sem excesso de rigidez. Entre amigos, sua postura prática ajudará a resolver problemas, mas procure não assumir responsabilidades que pertencem aos outros.

Escorpião A Força

Ilustração do signo Escorpião: círculo em degradê de roxo para azul, com pequenas estrelas brancas, e no centro o símbolo branco de Escorpião, uma letra
O nativo de Escorpião contará com coragem e magnetismo para superar os desafios do dia (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

A carta A Força traz coragem, magnetismo e capacidade de superar desafios. No amor, a intensidade dos sentimentos poderá aumentar, mas será importante demonstrar maturidade para não transformar pequenas inseguranças em conflitos. Na carreira, persistência e autocontrole ajudarão a lidar com situações exigentes. A saúde se beneficiará de atividades que fortaleçam o corpo e aliviem tensões. Entre amigos, seu dom de acolher e incentivar fará diferença na vida de alguém que esteja enfrentando dificuldades.

Sagitário A Morte

Ilustração do signo Sagitário: círculo em degradê de roxo para azul, com pequenas estrelas brancas, e no centro o símbolo branco de Sagitário, uma flecha diagonal apontando para cima e para a direita, cortada por um traço curto perpendicular perto da base; em fundo creme.
O nativo de Sagitário abrirá espaço para o novo ao deixar antigos padrões para trás (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

A carta A Morte indica que você talvez esteja diante de uma transformação necessária para seguir em frente com mais leveza. No amor, antigos padrões ou expectativas poderão precisar ser deixados para trás, permitindo que uma relação evolua ou que novas possibilidades encontrem espaço. Na carreira, alterações de planos marcarão o encerramento de uma etapa e o início de outra mais alinhada aos seus objetivos. A saúde pedirá renovação de hábitos. Entre amigos, alguns vínculos passarão por ajustes naturais conforme suas prioridades e interesses mudam.

Capricórnio Ás de Ouros

Ilustração do signo Capricórnio: círculo em degradê de roxo para azul, com pequenas estrelas brancas, e no centro o símbolo branco de Capricórnio, uma forma parecida com as letras
O nativo de Capricórnio poderá ter oportunidades concretas de crescimento e estabilidade (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

A carta Ás de Ouros anuncia oportunidades concretas de crescimento e estabilidade. No amor, uma relação poderá começar a ganhar bases mais sólidas. Se estiver solteiro(a), conhecerá alguém disposto a construir algo consistente. Na carreira, propostas profissionais, novos projetos ou possibilidades financeiras merecerão atenção. A saúde se beneficiará de hábitos práticos e constantes. Entre amigos, uma conversa trará uma ideia interessante ou até mesmo uma chance de parceria.

Aquário 10 de Ouros

Ilustração do signo Aquário: círculo em degradê de roxo para azul, com pequenas estrelas brancas, e no centro o símbolo branco de Aquário, duas linhas em zigue-zague paralelas, uma acima da outra, representando ondas de ar; em fundo azul-céu.
O nativo de Aquário viverá um dia de segurança, prosperidade e vínculos fortalecidos (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

A carta 10 de Ouros traz uma energia de segurança, prosperidade e fortalecimento dos vínculos. No amor, conversas sobre futuro, família e compromissos poderão ganhar destaque, caso você busque estabilidade. Na carreira, resultados de investimentos ou esforços anteriores começarão a aparecer. A saúde se beneficiará de uma rotina estruturada e equilibrada. Entre amigos, valorize as pessoas que fazem parte da sua história e aproveite para estreitar as relações que resistiram ao tempo.

Peixes Rei de Paus

Ilustração do signo Peixes: círculo em degradê de roxo para azul, com pequenas estrelas brancas, e no centro o símbolo branco de Peixes, dois arcos curvos voltados de costas um para o outro, ligados por uma linha horizontal no meio, representando dois peixes unidos; em fundo lavanda.
O nativo de Peixes contará com confiança e entusiasmo para transformar ideias em ações (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

A carta Rei de Paus desperta confiança, entusiasmo e capacidade de liderança. No amor, tomar iniciativa poderá movimentar uma relação e trazer mais intensidade para os sentimentos, especialmente se você vinha esperando uma atitude da outra pessoa. Na carreira, criatividade e determinação ajudarão a transformar ideias em ações concretas. A saúde pedirá cuidado para não exagerar no ritmo das atividades. Entre amigos, sua presença inspirará outras pessoas e favorecerá encontros cheios de energia e boas conversas.

  • Google Discover Icon
VP
VP

Viviane Pettersen

    -
    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 14/10/2026 04:08
    x