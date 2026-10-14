Raças magras: 6 cachorros que se destacam pelo corpo esbelto e atlético 

Existem variadas raças de cachorros espalhadas pelo mundo, cada uma com características que refletem sua origem, história e função. Enquanto algumas impressionam pelo porte robusto e pela pelagem volumosa, outras encantam justamente pela aparência delicada, pelas pernas compridas e pelo corpo estreito.

Grande parte delas pertence ao grupo dos lebréis, cães desenvolvidos ao longo dos séculos para perseguir presas utilizando principalmente a visão e a velocidade. Por isso, apresentam uma estrutura corporal aerodinâmica, com peito profundo, cintura fina e membros longos. Essa aparência faz parte da anatomia desses animais e, quando o cachorro está saudável, não significa necessariamente que esteja abaixo do peso.

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Abaixo, conheça algumas raças de cachorros magros!

1. Greyhound

O greyhound combina pernas longas, cintura estreita e pelagem curta em uma estrutura corporal adaptada para correr em alta velocidade (Imagem: Nikaletto | Shutterstock)

O greyhound é uma das raças mais conhecidas quando o assunto é cachorro magro e veloz. De origem antiga, esse lebrel possui corpo alto e aerodinâmico, peito profundo, cintura bastante estreita, pernas longas e musculatura bem desenvolvida. A pelagem é curta, lisa e fácil de cuidar, podendo aparecer em diferentes cores. Apesar da aparência extremamente atlética e da fama conquistada pela velocidade, costuma apresentar comportamento gentil, tranquilo e equilibrado.

2. Whippet

De porte médio, o whippet lembra um greyhound em tamanho reduzido e reúne corpo esguio, pernas compridas e grande capacidade atlética (Imagem: Blossoms | Shutterstock)

Desenvolvido na Inglaterra, o whippet é um lebrel de porte médio que lembra bastante um greyhound em tamanho reduzido. Os machos geralmente medem entre 48 e 56 cm na altura da cernelha, enquanto as fêmeas ficam aproximadamente entre 46 e 53 cm. O corpo é naturalmente esguio, com peito profundo, abdômen retraído, pescoço alongado e pernas compridas. Sua pelagem é curta, lisa e pode apresentar diversas cores e marcações. Embora seja capaz de correr em alta velocidade e goste de atividades que explorem seu atletismo, costuma ser calmo dentro de casa.

3. Galgo espanhol

Desenvolvido para perseguir presas, o galgo espanhol combina resistência, agilidade e velocidade com um temperamento geralmente reservado e tranquilo (Imagem: Irma07 | Shutterstock)

Como o próprio nome indica, o galgo espanhol tem origem na Espanha e pertence ao grupo dos lebréis. Ele apresenta uma silhueta alongada e elegante, marcada por pernas compridas, peito profundo e abdômen bastante retraído. A raça pode apresentar pelo curto e liso, além de uma variedade de pelo duro. Sua estrutura física foi desenvolvida para favorecer agilidade, resistência e velocidade durante perseguições. Apesar de toda essa capacidade atlética, tende a apresentar comportamento reservado e tranquilo no ambiente doméstico.

4. Galgo italiano

Pequeno e delicado, o galgo italiano chama a atenção pelas pernas finas, ossatura leve e corpo naturalmente esguio (Imagem: Kwadrat | Shutterstock)

O galgo italiano é o menor representante entre os lebréis e chama a atenção pelo corpo extremamente delicado. Geralmente mede de 33 a 38 cm na altura da cernelha, apresentando pernas longas e finas, ossatura leve, abdômen retraído e pescoço comprido.

Apesar do nome, evidências apontam que seus ancestrais já existiam há cerca de 2 mil anos na região mediterrânea, embora a raça tenha se tornado especialmente popular entre a nobreza italiana. A pelagem é muito curta e fina, característica que também faz com que seja mais sensível ao frio. Em relação à personalidade, costuma ser alerta, brincalhão e bastante afetuoso.

5. Saluki

O saluki reúne grande capacidade física e um temperamento geralmente gentil e independente (Imagem: SERGEI BRIK | Shutterstock)

Considerado um dos tipos de cães mais antigos, o saluki possui uma história associada ao Oriente Médio e chama a atenção pela aparência nobre. Os machos costumam medir entre 58 e 71 cm na altura da cernelha, enquanto as fêmeas podem ser menores. Seu corpo é estreito e atlético, com pernas compridas e uma estrutura desenvolvida para correr. Existem exemplares com pelagem lisa e outros com franjas sedosas principalmente nas orelhas, pernas e cauda. Mesmo sendo um cachorro de grande capacidade física, costuma apresentar uma personalidade gentil e independente.

6. Borzoi

Originário da Rússia, o borzoi possui estrutura esguia e pelagem volumosa (Imagem: BarboraChr | Shutterstock)

O borzoi prova que um cachorro pode ser muito esguio mesmo apresentando uma pelagem volumosa. Desenvolvida na Rússia, a raça foi utilizada durante séculos pela aristocracia em caçadas, inclusive de lobos. É um cachorro grande: machos adultos apresentam pelo menos cerca de 71 cm na altura da cernelha e podem pesar aproximadamente de 34 a 48 kg. Por baixo da pelagem longa e sedosa existe um corpo estreito, atlético e semelhante ao de outros lebréis, com pernas compridas e abdômen retraído. Apesar do histórico como caçador veloz, costuma ser calmo e agradável no convívio familiar.