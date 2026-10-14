Vênus está retrógrado: 3 simpatias para encerrar ciclos amorosos e renovar as energias

Vênus retrógrada em Escorpião convida à reflexão sobre os sentimentos e abre uma oportunidade simbólica de romper padrões emocionais (Imagem: buradaki | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Quando Vênus inicia seu movimento retrógrado, os assuntos do coração costumam ganhar destaque nas interpretações astrológicas. Afinal, o planeta que representa o amor, os relacionamentos, o prazer e os valores pessoais parece caminhar para trás no céu, convidando a uma revisão da maneira como nos relacionamos e daquilo que realmente desejamos viver afetivamente.

Em 2026, Vênus iniciou sua retrogradação no dia 3 de outubro, em Escorpião, trazendo uma simbologia especialmente intensa para os relacionamentos. Isso porque esse signo está associado à profundidade emocional, aos vínculos íntimos, ao desejo e aos processos de transformação.

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Durante esse período, é comum que a astrologia destaque temas como reencontros, saudades, arrependimentos e questões amorosas que ainda precisam de encerramento. Entretanto, isso não significa que todos os ex-parceiros retornarão ou que a retrogradação seja responsável por acontecimentos específicos.

Para quem já decidiu seguir em frente, essa fase pode representar uma oportunidade simbólica de romper padrões emocionais, estabelecer limites e deixar para trás histórias que não fazem mais sentido. E, dentro da espiritualidade popular, algumas simpatias podem acompanhar esse processo de desapego e renovação afetiva.

Por que o passado amoroso pode voltar à tona?

Na astrologia, Vênus representa nossa maneira de amar, aquilo que valorizamos e a forma como construímos relações afetivas. Quando o planeta está retrógrado, sua simbologia se volta para processos de revisão, reflexão e reavaliação. Em Escorpião, esses temas podem ganhar uma intensidade ainda maior, especialmente quando envolvem ciúmes, dependência emocional, relações marcadas por idas e vindas ou dificuldades para encerrar histórias.

É um período que pode convidar à reflexão sobre perguntas importantes: por que ainda existe apego a determinada pessoa? O que aquela relação ensinou? Existe saudade do parceiro ou da expectativa de um relacionamento que nunca se concretizou? Para quem deseja afastar definitivamente um ex, a proposta espiritual não precisa ser controlar os sentimentos ou as atitudes alheias, mas fortalecer a própria decisão de seguir adiante.

Simpatias para fazer durante Vênus retrógrada em Escorpião

A seguir, conheça simpatias para encerrar ciclos, fortalecer o amor-próprio e deixar o passado definitivamente para trás, simbolizando o encerramento!

1. Simpatia do papel e do sal grosso para cortar os laços com o ex

O sal grosso é tradicionalmente utilizado em práticas espiritualistas como símbolo de limpeza, proteção e afastamento de influências indesejadas. Nessa simpatia, ele representa o desejo de deixar para trás lembranças dolorosas e padrões emocionais que dificultam o encerramento de um relacionamento.

Materiais

1 folha de papel branco

1 caneta preta

1 colher de sopa de sal grosso

1 recipiente pequeno

Água

Como fazer

Escreva no papel o nome do ex-parceiro e, logo abaixo, a frase: “Eu encerro este ciclo com respeito, liberdade e consciência. O passado permanece no passado, e minha vida segue em frente”. Dobre o papel três vezes, mentalizando o encerramento da relação. Coloque-o dentro do recipiente, acrescente o sal grosso e cubra com água. Deixe a mistura descansar por algumas horas, em um local seguro e reservado.

Depois, retire o papel, descarte-o no lixo e despeje a água com sal no ralo, utilizando água corrente para finalizar. Enquanto realiza o descarte, repita: “Eu libero aquilo que já não pertence ao meu presente. Que cada um siga seu caminho em paz, e que meu coração encontre liberdade para viver novas histórias.”

2. Simpatia da vela branca para afastar o ex e recuperar a paz emocional

A vela branca é um dos elementos mais utilizados em rituais de paz, proteção e renovação espiritual. Quando a intenção é superar um relacionamento, sua luz pode representar clareza emocional, serenidade e a decisão de não alimentar situações que provocam sofrimento. Essa simpatia é especialmente indicada, dentro da tradição popular, para quem deseja deixar de esperar mensagens, reencontros ou demonstrações de afeto de alguém que já não faz parte de sua vida.

Materiais

1 vela branca

1 prato ou suporte resistente ao calor

1 folha de papel

1 caneta

Como fazer

Escolha um ambiente tranquilo e escreva no papel três sentimentos que deseja deixar para trás, como saudade, ressentimento ou insegurança. Em seguida, escreva três sentimentos que deseja cultivar, como liberdade, autoestima e tranquilidade. Coloque o papel ao lado do suporte da vela, mantendo uma distância segura da chama. Acenda a vela e faça a seguinte oração:

“Que a luz ilumine meus pensamentos e fortaleça meu coração. Que eu tenha sabedoria para aceitar aquilo que terminou, coragem para estabelecer limites e serenidade para seguir meu próprio caminho. Que nenhum sentimento de culpa, medo ou dependência me impeça de viver em paz.”

Permaneça alguns minutos em silêncio, refletindo sobre sua decisão de encerrar o ciclo. Apague a vela com segurança ao finalizar, sem deixá-la queimando desacompanhada. Guarde o papel por alguns dias como lembrete de seu compromisso com o próprio bem-estar.

A rosa-branca simboliza a paz e a renovação emocional, ajudando a representar o encerramento de ciclos amorosos sem guardar mágoas do passado (Imagem: Infinity T29 | Shutterstock)

3. Simpatia da rosa branca para deixar o passado amoroso para trás

As rosas possuem uma forte associação simbólica com o amor e os sentimentos. Enquanto as rosas-vermelhas costumam representar paixão e desejo, as brancas são frequentemente relacionadas à paz, à serenidade e à renovação. Nesta simpatia, a rosa-branca simboliza a escolha de encerrar um relacionamento sem alimentar mágoas ou ressentimentos. A intenção não é apagar as experiências vividas, mas reconhecer que uma história pode ter sido importante sem precisar continuar fazendo parte do presente.

Materiais

1 rosa-branca

1 copo ou vaso com água

1 papel branco

Como fazer

Coloque a rosa branca em um vaso com água limpa. Em seguida, escreva no papel uma pequena carta de despedida para o antigo relacionamento. Você pode mencionar aquilo que aprendeu, os sentimentos que deseja liberar e as razões pelas quais decidiu seguir em frente. Não é necessário enviar essa carta ao ex. Ela deve representar apenas um exercício pessoal de encerramento. Depois de escrever, coloque o papel próximo ao vaso e repita:

“Eu agradeço pelos aprendizados, mas escolho não permanecer presa ao passado. Libero as expectativas que já não fazem sentido e abro meu coração para uma vida mais leve, feliz e verdadeira. Que o amor comece em mim e que meus caminhos sejam de paz.”

Deixe a rosa no ambiente por alguns dias, trocando a água quando necessário. Quando a flor começar a murchar, descarte-a adequadamente e guarde ou rasgue a carta, conforme aquilo que representar melhor seu processo de desapego.

O que evitar durante Vênus retrógrada quando o assunto é ex?

Na interpretação astrológica, Vênus retrógrada costuma ser associada à revisão dos sentimentos e das escolhas afetivas. Por isso, antes de retomar contato com alguém do passado, vale refletir sobre os motivos que levaram ao término.

A saudade, por exemplo, nem sempre significa que um relacionamento merece uma nova oportunidade. Em algumas situações, ela está relacionada à familiaridade, às lembranças positivas ou à dificuldade de aceitar mudanças. Também é importante evitar decisões tomadas exclusivamente por carência, ciúmes ou desejo de receber validação emocional.

Se o antigo relacionamento foi marcado por desrespeito, manipulação ou constantes rompimentos, o retorno de uma pessoa não significa necessariamente que os problemas foram resolvidos. A retrogradação pode funcionar como um convite simbólico à reflexão, mas são as atitudes concretas que demonstram se existe maturidade para construir uma relação diferente.