Cinema: 5 filmes que estreiam nesta quinta-feira, 15 de outubro

Sobrevivência, conflitos familiares e mistérios fazem parte das novidades que chegam aos cinemas nesta quinta-feira, 15 de outubro. A programação reúne filmes com propostas diferentes, que exploram desde a luta de um jovem para escapar de uma situação extrema até os segredos de uma família marcada por relações conturbadas. Para quem prefere obras de ação, uma produção baseada em uma franquia consagrada dos games promete bastante adrenalina, enquanto outra aposta em uma trama que mistura viagens no tempo e suspense.

Abaixo, confira mais detalhes sobre os filmes que estreiam nos cinemas nesta quinta-feira!

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1. Dentro da Baleia

“Dentro da Baleia” acompanha uma luta desesperada de um jovem mergulhador que fica preso dentro de um cachalote (Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures, 20th Century Studios, Imagine Entertainment e 3 Arts Entertainment)

Em “Dentro da Baleia”, Jay Gardiner é um jovem mergulhador que parte em busca dos restos mortais de seu pai em alto-mar. Durante a jornada, ele acaba sendo engolido por uma baleia cachalote de 25 metros e 60 toneladas. Com apenas uma hora de oxigênio disponível, ele precisa encontrar uma maneira de escapar para sobreviver. Em meio à luta pela própria vida, ele enfrenta desafios físicos e emocionais que o levam a confrontar o luto e a redescobrir sua vontade de viver.

2. Street Fighter

“Street Fighter” leva um dos maiores clássicos dos games de volta às telonas em uma trama de combates brutais e conspirações mortais (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures, Sony Pictures e Capcom Company)

Inspirado em um dos maiores clássicos da história dos videogames, “Street Fighter” se passa em 1993 e acompanha os lutadores Ryu e Ken Masters, que voltam ao combate após serem recrutados pela misteriosa Chun-Li. Os dois se preparam para disputar o World Warrior Tournament, um campeonato de lutas brutais. Porém, por trás da competição, existe uma conspiração mortal. Para sobreviver, Ryu e Ken precisam enfrentar os próprios demônios do passado em uma batalha que coloca suas vidas em risco.

3. Rosebush Pruning

“Rosebush Pruning” retrata uma família rica em que conflitos e segredos ameaçam destruir os laços entre irmãos (Imagem: Reprodução digital | MUBI, Filmes do Estação, The Match Factory e Rai Cinema)

“Rosebush Pruning” acompanha uma família rica que vive isolada do mundo, sustentada por uma fortuna herdada e cercada de luxos. Enquanto os irmãos Jack, Ed, Anna e Robert desfrutam dos privilégios, as necessidades do pai cego são deixadas de lado. Em busca de amor e acolhimento, eles tentam manter os laços fraternos, mas a decisão de Jack de abandonar a família para viver com a namorada, Martha, desencadeia uma série de conflitos.

4. Sacrifício

“Sacrifício” transforma um evento beneficente de luxo em um pesadelo quando um grupo radical invade o local em busca de um artefato místico (Imagem: Reprodução digital | Diamond Films, CAA Media Finance, Rocket Science Inc. e Film4)

No filme “Sacrifício”, um evento beneficente de luxo reúne celebridades, empresários e personalidades influentes. Mas a noite toma um rumo perigoso quando um grupo radical invade o local para roubar um antigo artefato místico que, segundo uma profecia, tem poderes capazes de mudar o destino da humanidade. Feitos reféns por fanáticos determinados a cumprir sua missão, os convidados precisam lutar para sobreviver. Em meio ao caos, segredos sobre o item e suas origens revelam uma ameaça ainda maior.

5. Consequências Paralelas

“Consequências Paralelas” acompanha um jovem preso em um ciclo temporal após usar uma máquina do tempo e ser atacado pelo próprio amigo (Imagem: Reprodução digital | O2 Play)

Em “Consequências Paralelas”, Max e seus amigos, Pedro e Bruna, encontram uma máquina do tempo e decidem utilizá-la. No entanto, a experiência toma um rumo inesperado quando Pedro tenta atacar Max sem motivo aparente. A cada ataque, Max retorna alguns segundos no passado e revive a mesma situação, buscando uma maneira de escapar do ciclo e descobrir por que o amigo se voltou contra ele. Enquanto a linha temporal se torna instável, os três precisam confrontar suas escolhas e as consequências que abalam a amizade.