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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/10/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

Esta quinta-feira favorecerá a busca dos nativos por estabilidade emocional (Imagem: vetre | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Esta quinta-feira favorecerá a busca dos nativos por estabilidade emocional (Imagem: vetre | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

As cartas chegam com uma energia de movimento, reflexão e escolhas capazes de influenciar os próximos passos de cada signo. Enquanto algumas apontam para conquistas, encontros felizes e oportunidades profissionais, outras pedem mais paciência, atenção aos próprios limites e cuidado com comportamentos repetitivos.

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O dia também favorecerá a busca por estabilidade emocional e a compreensão de que nem tudo precisa acontecer de imediato. A dica para a quinta-feira é: encontrar equilíbrio entre agir com coragem e respeitar o tempo necessário para cada situação amadurecer.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries O Enforcado

Ilustração do signo Áries: carta com moldura azul-lavanda, cantos decorados com estrelinhas e fundo creme com uma mandala de estrela em linhas finas; no centro, o símbolo de Áries em azul-lavanda, dois arcos que se abrem para os lados lembrando os chifres de um carneiro, unidos por uma haste vertical; em fundo azul-claro.
O nativo de Áries tenderá a encontrar respostas ao respeitar o próprio tempo e abandonar a necessidade de controle (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

A carta O Enforcado mostra a importância de desacelerar e observar uma situação por outro ponto de vista antes de tomar decisões. No amor, insistir em uma resposta ou tentar controlar os acontecimentos poderá gerar frustração. O ideal será permitir que tudo encontre o próprio ritmo. Na carreira, uma pausa estratégica ajudará a enxergar alternativas que antes passavam despercebidas. A saúde pedirá descanso e menos cobranças. Entre amigos, ouvir opiniões diferentes trará aprendizados valiosos e permitirá compreender melhor um desentendimento.

Touro O Eremita

Ilustração do signo Touro: carta com moldura azul-lavanda, cantos decorados com estrelinhas e fundo creme com uma mandala de estrela em linhas finas; no centro, o símbolo de Touro em azul-lavanda, um círculo com um meio-arco curvado para cima no topo, lembrando a cabeça e os chifres de um touro; em fundo azul-claro.
O nativo de Touro viverá um dia favorável à introspecção e ao reencontro com os próprios sentimentos (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

A carta O Eremita o(a) convida a buscar mais tranquilidade e a valorizar momentos de reflexão ao longo do dia. No amor, compreender os próprios sentimentos será essencial antes de cobrar definições ou assumir novos compromissos. Na carreira, atividades que exigem concentração e planejamento tenderão a render bons resultados. A saúde se beneficiará de descanso e de uma rotina menos agitada. Entre amigos, talvez você prefira ficar mais reservado(a), mas uma conversa profunda com alguém de confiança poderá trazer respostas importantes.

Gêmeos Valete de Espadas

Ilustração do signo Gêmeos: carta com moldura azul-lavanda, cantos decorados com estrelinhas e fundo creme com uma mandala de estrela em linhas finas; no centro, o símbolo de Gêmeos em azul-lavanda, duas linhas verticais paralelas unidas por um traço curvo em cima e outro embaixo, como o numeral romano II; em fundo azul-claro.
O nativo de Gêmeos sentirá despertar a curiosidade e a vontade de buscar novas informações (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

A carta Valete de Espadas o(a) deixa mais curioso(a), observador(a) e atento(a) às novidades. No amor, uma conversa poderá esclarecer dúvidas, mas será importante ter cuidado para não transformar detalhes em motivos de desconfiança. Na carreira, novas ideias e contatos abrirão possibilidades interessantes. A saúde pedirá atenção à ansiedade e ao excesso de estímulos mentais. Entre amigos, evite comentários precipitados e procure confirmar as informações antes de compartilhar algo capaz de gerar mal-entendidos.

Câncer O Carro

Ilustração do signo Câncer: carta com moldura azul-lavanda, cantos decorados com estrelinhas e fundo creme com uma mandala de estrela em linhas finas; no centro, o símbolo de Câncer em azul-lavanda, duas formas espiraladas deitadas e opostas, como um 6 e um 9 encaixados, lembrando as garras de um caranguejo; em fundo azul-claro.
O nativo de Câncer sentirá mais coragem para conquistar espaços e tomar a frente das próprias decisões (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

A carta O Carro traz determinação, movimento e vontade de conquistar novos espaços. No amor, tomar a iniciativa poderá ajudar a definir os rumos de uma relação ou a aproximar alguém por quem você tem interesse. Na carreira, foco e coragem favorecerão avanços importantes, especialmente em projetos que aguardavam uma decisão. A saúde pedirá cuidado com o excesso de atividades. Entre amigos, convites ou planos de última hora agitarão o dia e proporcionarão experiências diferentes.

Leão Rainha de Ouros

Ilustração do signo Leão: carta com moldura azul-lavanda, cantos decorados com estrelinhas e fundo creme com uma mandala de estrela em linhas finas; no centro, o símbolo de Leão em azul-lavanda, um pequeno círculo do qual sai uma linha em curva que sobe e desce em gancho, lembrando a juba e a cauda de um leão; em fundo azul-claro.
O nativo de Leão tenderá a valorizar as conquistas materiais e o autocuidado ao longo do dia (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

A carta Rainha de Ouros representa estabilidade, acolhimento e valorização das conquistas materiais. No amor, atitudes carinhosas e demonstrações práticas de afeto ajudarão a fortalecer os laços e a criar mais segurança emocional. Na carreira, organização e responsabilidade favorecerão bons resultados. A saúde se beneficiará de uma alimentação equilibrada e de momentos dedicados ao autocuidado. Entre amigos, sua presença generosa poderá ser importante para alguém que precise de apoio, mas lembre-se de reservar atenção também para as suas próprias necessidades.

Virgem O Diabo

Ilustração do signo Virgem: carta com moldura azul-lavanda, cantos decorados com estrelinhas e fundo creme com uma mandala de estrela em linhas finas; no centro, o símbolo de Virgem em azul-lavanda, uma letra
O nativo de Virgem terá a oportunidade de rever apegos e equilibrar desejo e liberdade (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

A carta O Diabo pede que você observe com atenção situações capazes de despertar apego, excesso de controle ou comportamentos repetitivos. No amor, a atração tenderá a ficar intensa, mas será importante diferenciar paixão de dependência emocional e evitar relações marcadas por cobranças. Na carreira, ambição e desejo de reconhecimento poderão impulsionar resultados, desde que você não ultrapasse os próprios limites. A saúde se beneficiará de moderação e equilíbrio. Entre amigos, procure perceber quais vínculos realmente fazem bem e não aceite compromissos apenas por medo de desagradar.

Libra Rainha de Paus

Ilustração do signo Libra: carta com moldura azul-lavanda, cantos decorados com estrelinhas e fundo creme com uma mandala de estrela em linhas finas; no centro, o símbolo de Libra em azul-lavanda, um arco semelhante a um sol nascente sobre uma linha horizontal, com outra linha horizontal paralela abaixo, lembrando uma balança; em fundo azul-claro.
O nativo de Libra poderá irradiar magnetismo e confiança para assumir o protagonismo da própria vida (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

A carta Rainha de Paus aumenta o magnetismo, a confiança e a disposição para assumir o protagonismo da própria vida. No amor, sua presença estará mais envolvente e poderá despertar interesse, além de renovar a paixão em relações já existentes. Na carreira, criatividade e iniciativa favorecerão oportunidades. A saúde se beneficiará de movimento e de atividades que tragam entusiasmo. Entre amigos, sua energia contagiante transformará encontros simples em momentos animados e inspiradores.

Escorpião 4 de Ouros

Ilustração do signo Escorpião: carta com moldura azul-lavanda, cantos decorados com estrelinhas e fundo creme com uma mandala de estrela em linhas finas; no centro, o símbolo de Escorpião em azul-lavanda, uma letra
O nativo de Escorpião buscará mais segurança e estabilidade em diferentes áreas da vida (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

A carta 4 de Ouros revela o desejo de preservar aquilo que você conquistou e de buscar mais segurança em diferentes áreas da vida. No amor, convém não confundir estabilidade com controle, pois relações saudáveis também precisam de liberdade e confiança. Na carreira, organização financeira e atenção aos recursos serão importantes. A saúde pedirá equilíbrio entre disciplina e flexibilidade. Entre amigos, evite se fechar demais ou recusar experiências apenas por receio de sair da zona de conforto.

Sagitário 10 de Copas

Ilustração do signo Sagitário: carta com moldura azul-lavanda, cantos decorados com estrelinhas e fundo creme com uma mandala de estrela em linhas finas; no centro, o símbolo de Sagitário em azul-lavanda, uma flecha diagonal apontando para cima e para a direita, cortada por um traço curto perpendicular perto da base; em fundo azul-claro.
O nativo de Sagitário viverá um clima de harmonia, cumplicidade e realização afetiva (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

A carta 10 de Copas irradia felicidade, harmonia e realização emocional. No amor, gestos de cumplicidade e demonstrações de carinho fortalecerão as relações. Se estiver solteiro(a), tenderá a valorizar conexões que ofereçam acolhimento verdadeiro. Na carreira, um ambiente mais colaborativo poderá trazer satisfação. A saúde se beneficiará de momentos de tranquilidade e bem-estar interior. Entre amigos, encontros e celebrações proporcionarão uma sensação especial de pertencimento e alegria.

Capricórnio Cavaleiro de Paus

Ilustração do signo Capricórnio: carta com moldura azul-lavanda, cantos decorados com estrelinhas e fundo creme com uma mandala de estrela em linhas finas; no centro, o símbolo de Capricórnio em azul-lavanda, uma forma parecida com as letras
O nativo de Capricórnio sentirá a paixão em alta, mas se beneficiará de cautela com os impulsos (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

A carta Cavaleiro de Paus o(a) coloca em movimento e desperta a coragem para experimentar novos caminhos. No amor, a paixão poderá ganhar intensidade e proporcionar encontros estimulantes, mas será importante evitar atitudes impulsivas ou promessas feitas no calor do momento. Na carreira, oportunidades exigirão iniciativa e rapidez. A saúde pedirá atenção ao excesso de energia e à necessidade de descanso. Entre amigos, convites inesperados trarão diversão e ajudarão a quebrar a rotina.

Aquário Cavaleiro de Ouros

Ilustração do signo Aquário: carta com moldura azul-lavanda, cantos decorados com estrelinhas e fundo creme com uma mandala de estrela em linhas finas; no centro, o símbolo de Aquário em azul-lavanda, duas linhas onduladas paralelas, uma acima da outra, representando ondas de água; em fundo azul-claro.
O nativo de Aquário colherá resultados consistentes por meio da persistência e do planejamento (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

A carta Cavaleiro de Ouros mostra o seu potencial para conquistar resultados por meio da persistência e da organização. No amor, atitudes consistentes terão mais valor do que grandes declarações, favorecendo relações construídas com confiança e paciência. Na carreira, dedicação e planejamento ajudarão a transformar projetos em entregas concretas. A saúde se beneficiará de hábitos regulares e disciplina. Entre amigos, sua presença constante poderá ser importante para alguém que precise de apoio e segurança.

Peixes 5 de Paus

Ilustração do signo Peixes: carta com moldura azul-lavanda, cantos decorados com estrelinhas e fundo creme com uma mandala de estrela em linhas finas; no centro, o símbolo de Peixes em azul-lavanda, dois arcos curvos voltados de costas um para o outro, ligados por uma linha horizontal no meio, representando dois peixes unidos; em fundo azul-claro.
O nativo de Peixes tenderá a evitar atritos ao escolher o diálogo em vez da competição (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

A carta 5 de Paus indica pequenas disputas ou situações que exigirão mais paciência ao longo do dia. No amor, diferenças de opinião poderão provocar atritos, e será importante evitar que conversas simples se transformem em competições. Na carreira, a concorrência tenderá a aumentar e a cobrar criatividade para mostrar o seu potencial. A saúde pedirá atenção ao estresse e à agitação. Entre amigos, procure não entrar em provocações e lembre-se de que nem toda divergência precisará ser resolvida imediatamente.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 15/10/2026 04:03
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