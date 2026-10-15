Paz e proteção para o lar: 3 salmos poderosos para ler e refletir

Buscar equilíbrio em casa é um desejo comum a muitas famílias. Em meio às tensões do dia a dia, a oração se torna um refúgio para quem procura serenidade e amparo espiritual. Os salmos, em especial, acompanham gerações de fiéis que recorrem a essas palavras para pedir paz, afastar desentendimentos e sentir a presença de Deus no ambiente familiar.

A seguir, confira salmos para ler, orar e refletir, cada um com uma intenção voltada à proteção e à harmonia do lar.

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1. Salmo 5: para afastar energias negativas do ambiente familiar

Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a Ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor; pela manhã apresentarei a Ti a minha oração, e vigiarei. Porque Tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem Contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à Tua vista; odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira; o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento.

Porém, eu entrarei em Tua casa pela grandeza da Tua benignidade; e em Teu temor me inclinarei para o Teu santo templo. Senhor, guia-me na Tua justiça, por causa dos meus inimigos; endireita diante de mim o Teu caminho. Porque não há retidão na boca deles; as suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto; lisonjeiam com a sua língua.

Declara-os culpados, ó Deus; caiam por seus próprios conselhos; lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra Ti. Porém, alegrem-se todos os que confiam em Ti; exultem eternamente, porquanto Tu os defendes; e em Ti se gloriem os que amam o Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoarás ao justo; circundá-lo-ás da Tua benevolência como de um escudo.

A Palavra de Deus serve de abrigo para quem deseja paz e equilíbrio no lar (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

2. Salmo 91: Senhor Deus Todo-Poderoso, sob a Tua sombra estamos seguros

Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: “Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio.” Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio; a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia.

3. Salmo 110: para acabar com as desarmonias e os desafetos

Disse o Senhor ao meu Senhor: “Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés.” O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: “Domina no meio dos teus inimigos.” O teu povo será mui voluntário no dia do teu poder; nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade.

Jurou o Senhor, e não se arrependerá: tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre os gentios; tudo encherá de corpos mortos; ferirá os cabeças de muitos países. Beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça.