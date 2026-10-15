InícioRevista do Correio
Culinária

Tem abacaxi em casa? Veja 3 receitas refrescantes para os dias quentes

Do salgado ao doce, a fruta tropical rende preparos leves e geladinhos

Salada de abacaxi (Imagem: zoryanchik | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Salada de abacaxi (Imagem: zoryanchik | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Suculento e cheio de sabor, o abacaxi é uma das frutas mais pedidas quando o calor aperta. Além de refrescante, ele é rico em água e vitamina C e perfeito para preparos leves e geladinhos. Do salgado ao doce, a fruta se adapta a saladas, picolés e outros pratos sem muito esforço.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A seguir, confira três receitas simples e refrescantes para aproveitar o abacaxi e se refrescar nos dias mais quentes!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

1. Salada de abacaxi

Ingredientes

  • 1/2 abacaxi cortado em cubos
  • 1 pepino cortado em cubos
  • 1/2 cebola-roxa cortada em fatias finas
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 pimenta dedo-de-moça picada, coentro picado e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, junte o abacaxi, o pepino e a cebola-roxa. Regue com o suco de limão e o azeite, acrescente a pimenta dedo-de-moça e o sal e misture com cuidado. Leve à geladeira por 20 minutos para gelar e realçar o sabor. Na hora de servir, finalize com o coentro.

Prato cinza com picolés caseiros amarelos de abacaxi, manga e banana sobre pedras de gelo, com folhas de hortelã
Picolé de abacaxi, manga e banana (Imagem: Erhan Inga | Shutterstock)

2. Picolé de abacaxi, manga e banana

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de abacaxi cortado em cubos
  • 1 manga cortada em cubos
  • 1 banana madura cortada em rodelas
  • 1/2 xícara de chá de água de coco
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

No liquidificador, bata o abacaxi, a manga, a banana, a água de coco e o mel até obter uma mistura homogênea. Despeje o preparo em forminhas de picolé, deixando um pequeno espaço na borda. Encaixe os palitos e leve ao congelador por cerca de 6 horas, ou até ficarem firmes. Para desenformar, passe as forminhas rapidamente em água corrente e sirva em seguida.

3. Ceviche de tilápia com abacaxi

Ingredientes

  • 400 g de filé de tilápia fresco cortado em cubos
  • 1 xícara de chá de abacaxi cortado em cubos
  • 1/2 cebola-roxa cortada em fatias finas
  • Suco de 3 limões
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 pimenta dedo-de-moça picada, coentro picado e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela de vidro, coloque os cubos de tilápia, cubra com o suco de limão e tempere com sal. Misture, tampe e leve à geladeira por cerca de 20 minutos, até o peixe ficar opaco e firme, cozido pela acidez do limão. Escorra parte do limão e acrescente o abacaxi, a cebola-roxa, a pimenta dedo-de-moça e o azeite. Misture com cuidado e finalize com o coentro picado. Sirva bem gelado.

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 15/10/2026 17:47
    x