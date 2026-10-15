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Tem bicarbonato de sódio em casa? Descubra como aproveitá-lo na limpeza

Ele se tornou uma alternativa prática para diversas tarefas domésticas, contribuindo para uma rotina mais simples e eficiente

O bicarbonato de sódio pode ser um ótimo aliado na limpeza (Imagem: HalynaRom | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O bicarbonato de sódio pode ser um ótimo aliado na limpeza (Imagem: HalynaRom | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O bicarbonato de sódio é um ingrediente bastante conhecido na cozinha, especialmente por sua utilização no preparo de diversas receitas. No entanto, sua versatilidade vai muito além da culinária, já que o produto também tem ganhado destaque como um grande aliado na limpeza da casa.

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Isso porque suas propriedades ajudam a remover manchas, neutralizar odores desagradáveis e facilitar a higienização de diferentes superfícies e utensílios. Além disso, por ser acessível, econômico e fácil de encontrar, o bicarbonato de sódio se tornou uma alternativa prática para diversas tarefas domésticas, contribuindo para uma rotina de limpeza mais simples e eficiente.

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A seguir, aprenda a utilizar o bicarbonato de sódio na limpeza!

1. Recuperar o brilho da prata

O bicarbonato de sódio pode ajudar a recuperar o brilho de objetos de prata, removendo manchas superficiais e sinais de escurecimento. Para isso, misture 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio com 1/2 xícara de chá de água. Em seguida, aplique a mistura com um pano limpo ou uma esponja macia, esfregando delicadamente. Depois, enxágue bem e seque com um pano macio para finalizar o polimento. Evite utilizar esse método em peças delicadas, antigas ou com acabamento especial, pois o bicarbonato pode causar riscos.

2. Tirar gordura de azulejos

Ele também pode ser utilizado para remover o acúmulo de gordura dos azulejos, especialmente em áreas da cozinha próximas ao fogão. Para isso, coloque 1/2 xícara de chá de bicarbonato de sódio em um recipiente com água morna e misture bem.

Em seguida, aplique a solução sobre os azulejos com o auxílio de uma esponja macia ou de um pano limpo, esfregando delicadamente as regiões engorduradas. Por fim, enxágue com água limpa para retirar os resíduos e deixe a superfície secar.

3. Tirar manchas de móveis

O bicarbonato de sódio pode ajudar a remover algumas manchas superficiais dos móveis. Para isso, misture uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio com água até formar uma pasta. Em seguida, aplique delicadamente sobre a região manchada com o auxílio de um pano macio, evitando esfregar com força. Depois, retire os resíduos com um pano levemente umedecido e seque bem a superfície.

Antes de utilizar o produto, faça um teste em uma área escondida do móvel, pois o bicarbonato pode riscar ou danificar determinados materiais e acabamentos.

4. Eliminar odores

Ele é um ótimo aliado para neutralizar odores desagradáveis em diferentes ambientes da casa, como geladeiras, armários e lixeiras. Isso porque o produto possui propriedades que ajudam a combater os compostos responsáveis por alguns maus cheiros.

Para utilizá-lo, coloque algumas colheres de sopa de bicarbonato de sódio em um recipiente aberto e deixe-o no local desejado, longe do alcance de crianças e animais de estimação.

A imagem mostra recipientes de vidro com bicarbonato de sódio sobre uma mesa de madeira escura. À esquerda, há uma tigela de vidro cheia do pó branco e, ao fundo, um pote de vidro com tampa articulada aberta, também contendo bicarbonato. Na parte da frente, uma colher de madeira com uma pequena quantidade do produto está apoiada sobre uma tigela de vidro transparente com água.
O bicarbonato de sódio ajuda a remover restos de alimentos queimados das panelas (Imagem: Luis Echeverri Urrea | Shutterstock)

5. Limpar panela queimada

O bicarbonato de sódio também pode ajudar a remover resíduos de alimentos queimados que ficam grudados no fundo das panelas, facilitando a limpeza sem a necessidade de esfregar excessivamente. Para isso, coloque água suficiente para cobrir a região queimada e acrescente 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio.

Em seguida, leve a panela ao fogo baixo por alguns minutos e desligue. Espere esfriar e utilize uma esponja macia para retirar os resíduos. Por fim, lave normalmente com água e detergente neutro. Antes de aplicar o método, verifique as recomendações do fabricante, especialmente no caso de panelas antiaderentes ou com revestimentos delicados.

6. Dar brilho nas torneiras

O ingrediente pode ajudar a remover sujeiras e resíduos que deixam as torneiras com aparência opaca, contribuindo para recuperar o brilho. Para isso, misture uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio com água até formar uma pasta. Em seguida, aplique a mistura delicadamente sobre a torneira com o auxílio de um pano macio, dando atenção às regiões com maior acúmulo de sujeira.

Depois, enxágue bem com água limpa e seque com um pano de microfibra para evitar marcas. Antes de utilizar o produto, verifique as recomendações do fabricante, pois o bicarbonato pode riscar ou danificar determinados acabamentos.

7. Lavar roupa

O bicarbonato de sódio também pode ser utilizado como um aliado na lavagem de roupas, ajudando a neutralizar odores desagradáveis e a facilitar a remoção de algumas manchas. Para isso, adicione 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio à água da lavagem, junto ao sabão de sua preferência. Em seguida, lave as peças normalmente, respeitando as orientações presentes nas etiquetas.

O produto pode ser especialmente útil para roupas com cheiro de suor ou guardadas por muito tempo. No entanto, é importante evitar seu uso em tecidos delicados, como lã e seda, e verificar as recomendações do fabricante da máquina de lavar.

8. Limpar o colchão

Ele pode ajudar a neutralizar odores desagradáveis do colchão. Para isso, retire toda a roupa de cama e espalhe uma camada fina de bicarbonato de sódio sobre a superfície do colchão. Em seguida, deixe o produto agir por cerca de 30 minutos a 1 hora. Depois, utilize um aspirador de pó para remover completamente os resíduos.

9. Limpar o box do banheiro

O bicarbonato de sódio também pode ser utilizado para ajudar a remover resíduos de sabonete e sujeiras acumuladas no box do banheiro. Para isso, misture 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio com um pouco de água até formar uma pasta. Em seguida, aplique a mistura nas áreas sujas com o auxílio de uma esponja macia, esfregando delicadamente.

Deixe agir por alguns minutos e enxágue bem com água limpa. Por fim, seque a superfície com um pano de microfibra para evitar marcas de água. Antes de utilizar o produto, verifique as recomendações do fabricante, pois o produto pode riscar determinados tipos de vidro e revestimentos.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 15/10/2026 18:15
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