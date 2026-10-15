Esta receita de espaguete cremoso com cogumelos é a opção perfeita para um jantar rápido e delicioso

O espaguete pode ganhar um toque especial com uma combinação de cogumelos frescos e molho cremoso, que deixa a massa ainda mais saborosa. O preparo leva creme de leite, queijo parmesão e temperos aromáticos, que se misturam para formar uma textura aveludada e envolvente. A seguir, confira a receita para preparar e servir um jantar cheio de sabor!

Espaguete cremoso com cogumelos

Ingredientes

300 g de macarrão espaguete

300 g de cogumelo paris fatiado

1 xícara de chá de creme de leite

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho picados

1/2 colher de chá de páprica doce

Salsinha picada, pimenta calabresa , sal e pimenta-do-reino moída a gosto

, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione 2 colheres de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Reserve 1 xícara de chá da água do cozimento e escorra o restante.

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Aqueça o azeite em uma frigideira grande, em fogo médio. Adicione o cogumelo e refogue por cerca de 5 a 7 minutos, até ficar dourado e liberar parte da umidade. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Tempere com o sal, a pimenta-do-reino e a páprica.

Abaixe o fogo e adicione o creme de leite. Misture delicadamente e cozinhe por cerca de 2 minutos, sem deixar ferver intensamente. Acrescente o queijo parmesão ralado e misture até derreter. Adicione aos poucos a água reservada do cozimento, mexendo até obter um molho cremoso e homogêneo.

Coloque o espaguete escorrido na frigideira e misture bem para envolver toda a massa no molho. Cozinhe por mais 1 a 2 minutos, em fogo baixo, para incorporar os sabores. Finalize com a salsinha e a pimenta-calabresa. Sirva em seguida.