Aperitivos com grão-de-bico: 3 receitas proteicas fáceis para fazer em casa

Versátil e nutritivo, o grão-de-bico permite criar preparações saborosas para diferentes momentos do dia. Rico em proteínas vegetais e fibras, ele pode fazer parte de combinações variadas, com temperos e texturas que tornam cada receita especial. A seguir, confira opções de aperitivos fáceis de preparar em casa para diversificar o cardápio e aproveitar os benefícios dessa leguminosa.
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1. Homus de grão-de-bico
Ingredientes
- 400 g de grão-de-bico cozido e escorrido
- 2 colheres de sopa de tahine
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- 1 dente de alho picado
- 4 colheres de sopa de água gelada
- Gergelim preto, páprica, azeite e sal a gosto
- Pão sírio para servir
Modo de preparo
No processador ou liquidificador, coloque o grão-de-bico, o tahine, o suco de limão, o alho, o sal e a água gelada. Bata até obter uma mistura homogênea. Com o aparelho ligado, adicione o azeite aos poucos e continue batendo até formar um creme liso e consistente. Se necessário, acrescente um pouco mais de água gelada para ajustar a textura.
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Transfira o homus para uma tigela e, com as costas de uma colher, espalhe o creme, formando uma cavidade em espiral no centro. Regue com um fio de azeite e finalize com a páprica e o gergelim preto. Sirva o homus com pão sírio.
2. Faláfel de grão-de-bico
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1/4 de xícara de chá de farinha de rosca
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 colher de chá de páprica
- 1/2 xícara de chá de coentro picado
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de sopa de tahine
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo
Em um recipiente, deixe o grão-de-bico de molho em água por 12 horas. Após, escorra e seque os grãos com papel-toalha. Em um processador, coloque o grão-de-bico, a cebola, o alho, o suco de limão, o tahine, o cominho, a páprica, o coentro, o sal e a pimenta-do-reino. Processe até formar uma massa grossa e modelável, mantendo alguns pedaços para dar textura. Transfira a mistura para uma tigela e adicione a farinha de rosca aos poucos, até atingir o ponto de modelar. Modele os bolinhos e coloque-os em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até ficarem dourados. Sirva em seguida.
3. Grão-de-bico crocante com especiarias
Ingredientes
- 400 g de grão-de-bico cozido e escorrido
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1/2 colher de chá de alho em pó
- 1/2 colher de chá de cominho em pó
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Espalhe o grão-de-bico sobre um pano de prato limpo ou papel-toalha. Seque muito bem, retirando o máximo possível de umidade para garantir que fiquem crocantes. Transfira os grãos para uma tigela e adicione o azeite, a páprica defumada, o alho em pó, o cominho em pó, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem para distribuir os temperos por toda a superfície.
Espalhe o grão-de-bico em uma assadeira, formando uma única camada e deixando espaço entre os grãos para que assem por igual. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, mexendo na metade do tempo para dourar todos os lados. Retire do forno quando os grãos estiverem dourados e crocantes por fora. Deixe esfriar por alguns minutos antes de servir, pois a textura ficará mais firme à medida que esfriarem.