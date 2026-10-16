Aperitivos com grão-de-bico: 3 receitas proteicas fáceis para fazer em casa

Versátil e nutritivo, o grão-de-bico permite criar preparações saborosas para diferentes momentos do dia. Rico em proteínas vegetais e fibras, ele pode fazer parte de combinações variadas, com temperos e texturas que tornam cada receita especial. A seguir, confira opções de aperitivos fáceis de preparar em casa para diversificar o cardápio e aproveitar os benefícios dessa leguminosa.

1. Homus de grão-de-bico

Ingredientes

400 g de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 2 colheres de sopa de tahine

2 colheres de sopa de suco de limão

1 dente de alho picado

4 colheres de sopa de água gelada

Gergelim preto, páprica, azeite e sal a gosto

Pão sírio para servir

Modo de preparo

No processador ou liquidificador, coloque o grão-de-bico, o tahine, o suco de limão, o alho, o sal e a água gelada. Bata até obter uma mistura homogênea. Com o aparelho ligado, adicione o azeite aos poucos e continue batendo até formar um creme liso e consistente. Se necessário, acrescente um pouco mais de água gelada para ajustar a textura.

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Transfira o homus para uma tigela e, com as costas de uma colher, espalhe o creme, formando uma cavidade em espiral no centro. Regue com um fio de azeite e finalize com a páprica e o gergelim preto. Sirva o homus com pão sírio.

Faláfel de grão-de-bico (Imagem: CHZU | Shutterstock)

2. Faláfel de grão-de-bico

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/4 de xícara de chá de farinha de rosca

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica

1/2 xícara de chá de coentro picado

picado Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de tahine

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, deixe o grão-de-bico de molho em água por 12 horas. Após, escorra e seque os grãos com papel-toalha. Em um processador, coloque o grão-de-bico, a cebola, o alho, o suco de limão, o tahine, o cominho, a páprica, o coentro, o sal e a pimenta-do-reino. Processe até formar uma massa grossa e modelável, mantendo alguns pedaços para dar textura. Transfira a mistura para uma tigela e adicione a farinha de rosca aos poucos, até atingir o ponto de modelar. Modele os bolinhos e coloque-os em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até ficarem dourados. Sirva em seguida.

3. Grão-de-bico crocante com especiarias

Ingredientes

400 g de grão-de-bico cozido e escorrido

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica defumada

defumada 1/2 colher de chá de alho em pó

1/2 colher de chá de cominho em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Espalhe o grão-de-bico sobre um pano de prato limpo ou papel-toalha. Seque muito bem, retirando o máximo possível de umidade para garantir que fiquem crocantes. Transfira os grãos para uma tigela e adicione o azeite, a páprica defumada, o alho em pó, o cominho em pó, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem para distribuir os temperos por toda a superfície.

Espalhe o grão-de-bico em uma assadeira, formando uma única camada e deixando espaço entre os grãos para que assem por igual. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, mexendo na metade do tempo para dourar todos os lados. Retire do forno quando os grãos estiverem dourados e crocantes por fora. Deixe esfriar por alguns minutos antes de servir, pois a textura ficará mais firme à medida que esfriarem.