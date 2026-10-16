5 filmes leves e emocionantes para assistir em família no fim de semana

Poucas coisas combinam tanto com um fim de semana tranquilo quanto reunir a família no sofá para uma boa sessão de filmes. Entre risadas, aventuras e algumas lágrimas, os longas certos têm o poder de aproximar todas as idades em volta da mesma história. Pensando nisso, reunimos cinco produções leves e emocionantes, disponíveis em variadas plataformas de streaming. Confira a seguir e prepare a pipoca!

1. Shrek

Ao lado do Burro Falante, o ogro Shrek embarca em uma jornada sobre aceitação e amizade (Imagem: Reprodução digital | DreamWorks Pictures, DreamWorks Animation, Pacific Data Images)

Vencedor do primeiro Oscar de Melhor Animação da história da categoria, Shrek (2001) nasceu com a missão de virar os contos de fada do avesso e cumpriu com folga. Dirigido por Andrew Adamson e Vicky Jenson, o filme apresenta um ogro mal-humorado que só quer sossego em seu pântano, até ver seu refúgio invadido por criaturas mágicas expulsas pelo vaidoso Lorde Farquaad. Para recuperar a paz, Shrek topa um acordo: resgatar a princesa Fiona de um castelo guardado por um dragão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O que começa como uma missão a contragosto se transforma em uma jornada cheia de humor, graças principalmente ao Burro Falante, dublado no original por Eddie Murphy, que não larga do ogro em nenhum momento. Por baixo das piadas e das referências espertas, Shrek conta uma história bonita sobre aceitação e sobre enxergar além das aparências, com uma reviravolta final que conquista adultos e crianças. É daquelas animações que continuam engraçadas por mais vezes que a família assista.

Onde assistir: Netflix.

2. Trolls

Colorido e musical, Trolls acompanha a otimista Poppy e o ranzinza Fleco em uma aventura divertida (Imagem: Reprodução digital | DreamWorks Animation)

Produção da DreamWorks dirigida por Mike Mitchell, Trolls (2016) é daqueles filmes impossíveis de assistir parado. Baseado nos famosos bonecos de cabelo espetado, ele acompanha Poppy, a troll mais otimista do mundo, e Tronco, um resmungão que desistiu de ser feliz, em uma missão para resgatar os amigos capturados pelos Bergens, criaturas convencidas de que só sentem alegria ao comer um troll.

Mais do que a aventura colorida, o que segura o filme é a trilha sonora contagiante, com direito ao hit Cant Stop the Feeling, e o contraste divertido entre o otimismo quase exagerado de Poppy e o mau humor de Tronco. Por trás das cores vibrantes, há uma conversa gostosa sobre a ideia de que a felicidade não é algo que os outros nos dão, mas que cada um carrega por dentro. Para as crianças, é festa garantida; para os adultos, uma dose leve de bom humor e emoção.

Onde assistir: Prime Video

3. O Menino que Descobriu o Vento

Baseado em fatos, O Menino que Descobriu o Vento mostra a força do conhecimento e da esperança (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O Menino que Descobriu o Vento (2019) é baseado na história real de William Kamkwamba, um garoto do Malawi que transformou desespero em invenção. Ambientado durante uma severa seca que levou fome à sua comunidade, o filme mostra William (Maxwell Simba) sendo forçado a abandonar a escola porque a família não tem como pagar as mensalidades, justamente quando mais quer aprender.

Em vez de se render, o menino passa a frequentar escondido a biblioteca e, folheando livros de ciências, tem uma ideia: construir uma turbina de vento capaz de bombear água e salvar a plantação. Com peças improvisadas e muita insistência, ele precisa ainda convencer o próprio pai de que vale a pena confiar em sua invenção. É um filme tocante sobre o poder do conhecimento e da perseverança, que costuma render boas conversas em família sobre educação, coragem e esperança depois dos créditos.

Onde assistir: Netflix.

4. Wonka

Entre músicas e fantasia, Wonka mistura magia e emoção em uma trama encantadora (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.)

Assinado por Paul King, o mesmo diretor dos encantadores filmes do Paddington, Wonka (2023) conta como o excêntrico dono da fábrica de chocolates se tornou quem é. Vivido por Timothée Chalamet, o jovem Willy Wonka desembarca em uma cidade grande com uma mala cheia de sonhos, algumas moedas no bolso e a vontade de abrir a própria loja de doces, mas logo descobre que um cartel de chocolateiros faz de tudo para esmagar os novatos.

Entre números musicais, cenários que parecem saídos de um livro de histórias e uma participação divertidíssima de Hugh Grant como um Oompa Loompa, o longa equilibra fantasia e emoção com muita elegância. No fundo, é um filme sobre não desistir dos sonhos e sobre o valor de dividir o que se tem, temperado com aquela magia que faz a família inteira sair com um sorriso no rosto. Ideal para quem gosta de histórias doces, no sentido literal e figurado.

Onde assistir: HBO Max.

5. Robô Selvagem

Com animação deslumbrante, Robô Selvagem emociona ao falar sobre pertencimento e cuidado (Imagem: Reprodução digital | DreamWorks)

Um dos lançamentos mais elogiados da animação recente, Robô Selvagem (2024) é dirigido por Chris Sanders, o mesmo de Lilo & Stitch, e adaptado do livro de Peter Brown. A trama acompanha Roz, uma robô de assistência que, após um naufrágio, acaba sozinha em uma ilha deserta habitada apenas por animais selvagens. Programada para ser útil, ela precisa aprender a sobreviver em um ambiente para o qual não foi feita.

A virada acontece quando Roz se vê responsável por um filhote de ganso órfão e assume, sem querer, o papel de mãe. A relação entre a máquina e o pequeno animal dá origem a uma história surpreendentemente emocionante sobre pertencimento, instinto e o que significa cuidar de alguém. Com uma animação de tirar o fôlego, que lembra uma pintura em movimento, é um filme que pode render boas lágrimas e ótimas conversas em família.

Onde assistir: Netflix.