Tarot semanal: previsão para os signos de 19 a 25 de outubro de 2026

Enquanto alguns nativos precisarão ter mais firmeza e disposição para superar os desafios da semana, outros terão a chance de avançar em seus objetivos (Imagem: Shutterstock AI | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Ao longo desta semana, os nativos serão convidados a refletir sobre suas escolhas, reconhecer suas capacidades e aproveitar as oportunidades de crescimento. Conforme as cartas do tarot, enquanto algumas pessoas precisarão agir com mais firmeza, paciência e determinação, outras encontrarão nas parcerias e nas novas possibilidades caminhos para avançar.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nos próximos dias. Confira!

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Áries 7 de Paus

Os nativos de Áries deverão defender suas escolhas com mais firmeza nesta semana (Imagem: yourbay | Shutterstock)

Segundo a carta 7 de Paus, você deverá defender suas escolhas com mais firmeza. Inclusive, nem todo mundo precisará compreender seus planos. Evite, portanto, gastar energia tentando convencer os outros e mantenha o foco naquilo que acredita.

Touro 10 de Ouros

Assuntos ligados à estabilidade, à família e à vida financeira ganharão mais força na semana dos nativos de Touro (Imagem: yourbay | Shutterstock)

Assuntos ligados à estabilidade, à família e à vida financeira ganharão força nesta semana. Conforme a carta 10 de Ouros, algo que você vem construindo poderá demonstrar resultados mais sólidos. Apenas não se esqueça de pensar a longo prazo ao tomar decisões importantes.

Gêmeos 2 de Espadas

O ideal será que os nativos de Gêmeos observem os fatos com atenção, escutem a própria intuição e deem o primeiro passo para sair da indecisão (Imagem: yourbay | Shutterstock)

De acordo com a carta 2 de Espadas, uma decisão poderá parecer mais difícil do que realmente é. No caso, evitar o assunto não fará com que ele desapareça. O ideal será observar os fatos, escutar sua intuição e dar o primeiro passo para sair da indecisão.

Câncer 3 de Ouros

O trabalho em equipe poderá contribuir para os objetivos dos nativos de Câncer (Imagem: yourbay | Shutterstock)

A carta 3 de Ouros indica que as parcerias poderão fazer toda a diferença nos próximos dias. O trabalho em equipe, a realização de novos contatos ou a ajuda de alguém tenderá a contribuir para seus projetos. Você não precisará fazer tudo sozinho(a).

Leão A Força

A paciência e a confiança poderão levar os nativos de Leão muito mais longe (Imagem: yourbay | Shutterstock)

Sua maior força nesta semana estará na maneira como você reage às situações, relata a carta A Força. Logo, evite agir por impulso diante de provocações ou dificuldades. A paciência e a confiança poderão levá-lo(a) muito mais longe.

Virgem 9 de Paus

Será fundamental que os nativos de Virgem preservem os próprios limites e não desistam de algo importante apenas porque o caminho ficou mais cansativo (Imagem: yourbay | Shutterstock)

Conforme a carta 9 de Paus, embora ainda sinta peso de algumas batalhas recentes, haverá energia para continuar. Ao longo da semana, preserve seus limites e não desista de algo importante apenas porque o caminho ficou mais cansativo.

Libra Pajem de Copas

Será importante que os nativos de Libra permitam-se viver o presente no campo afetivo (Imagem: yourbay | Shutterstock)

Uma mensagem, convite ou aproximação inesperada poderá trazer leveza aos próximos dias, conforme a carta Pajem de Copas. No campo afetivo, permita-se viver o presente, evitando tentar prever tudo o que acontecerá depois.

Escorpião O Julgamento

Os nativos de Escorpião terão a oportunidade de enxergar as escolhas de outra maneira e tomar uma decisão capaz de encerrar um ciclo (Imagem: yourbay | Shutterstock)

A carta O Julgamento indica que uma situação do passado poderá retornar para ser finalmente compreendida ou resolvida. A semana trará a oportunidade de enxergar suas escolhas de outra maneira e tomar uma decisão capaz de encerrar um ciclo.

Sagitário 6 de Copas

Os nativos de Sagitário poderão se deparar com memórias ou pessoas do passado (Imagem: yourbay | Shutterstock)

Memórias e pessoas do passado poderão reaparecer, de acordo com a carta 6 de Copas. Nesse cenário, um reencontro ou uma conversa tenderá a despertar sentimentos importantes. Aproveite aquilo que faz bem, mas tenha cuidado para não idealizar demais o que já passou.

Capricórnio Cavaleiro de Ouros

A disciplina se mostrará uma importante aliada dos nativos de Capricórnio (Imagem: yourbay | Shutterstock)

Segundo a carta Cavaleiro de Ouros, alguns acontecimentos poderão avançar mais devagar do que você gostaria. Contudo, haverá estabilidade no caminho. Continue fazendo sua parte com disciplina. O que for construído com constância terá mais chances de permanecer.

Aquário 7 de Copas

Muitas possibilidades poderão surgir ao mesmo tempo na vida dos nativos de Aquário (Imagem: yourbay | Shutterstock)

De acordo com a carta 7 de Copas, muitas possibilidades poderão surgir ao mesmo tempo, mas nem todas serão tão boas quanto parecem. Antes de escolher, observe o que realmente será possível concluir e evite tomar decisões baseadas apenas na empolgação do momento.

Peixes Rainha de Paus

A semana dos nativos de Peixes trará confiança, magnetismo e vontade de tomar iniciativa (Imagem: yourbay | Shutterstock)

A semana trará mais confiança, magnetismo e vontade de tomar iniciativa. Conforme a carta Rainha de Paus, será um bom momento para se posicionar, mostrar seus projetos e ocupar espaços que antes causavam inseguranças. Portanto, confie mais naquilo que você tem para oferecer.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.