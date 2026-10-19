Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 19 de outubro de 2026

Nesta segunda-feira, a Lua encontra-se na fase Crescente, que iniciou no domingo, 18 de outubro, às 13h13, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Com isso, a parte iluminada do satélite aumenta dia após dia e seguirá crescendo até a Lua Cheia, prevista para 26 de outubro, às 01h13.

A Lua Crescente é a segunda etapa do ciclo lunar, que começa na Nova, quando o satélite fica praticamente invisível, e termina na Minguante. Esse ciclo completo dura, em média, cerca de 29 dias e meio. O nome crescente descreve exatamente o que acontece no céu: depois da Lua Nova, a faixa iluminada começou a surgir como um fino arco e vem aumentando a cada noite.

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Por que a Lua parece crescer?

A Lua não tem luz própria. O brilho que enxergamos é a luz do Sol refletida pela superfície lunar. Durante a volta que dá ao redor da Terra, o satélite muda de posição em relação ao Sol, e isso faz com que a gente veja porções diferentes da metade iluminada.

No momento em que marca o início desta fase, Sol, Terra e Lua formam um ângulo reto, e exatamente metade do disco aparece clara. A partir daí, a Lua se afasta cada vez mais do Sol no céu, e a área iluminada voltada para a Terra fica maior. Nesta segunda-feira, um dia após o início da fase, o disco já mostra pouco mais da metade iluminada.

A Lua Crescente pode ser vista com facilidade no céu (Imagem: Bruno Martins Imagens | Shutterstock)

Observando a Lua Crescente no céu

A Lua Crescente é uma das mais fáceis de observar, porque aparece em horários em que a maioria das pessoas ainda está acordada. No início da fase, ela nasce por volta do meio-dia e se põe perto da meia-noite. Por isso, já pode ser vista no céu azul do fim da tarde e fica mais alta e brilhante logo após o pôr do Sol.

Com o passar dos dias, o nascer acontece cada vez mais tarde, e a Lua permanece visível por mais tempo durante a noite. Nesta semana, o melhor momento para observá-la é entre o fim da tarde e o começo da noite, olhando para o norte e o oeste.

O formato visto do Brasil

O desenho da Lua no céu depende do hemisfério de onde ela é observada. No Hemisfério Norte, a Lua Crescente tem o lado direito iluminado e lembra a letra D. No Brasil, que fica quase todo no Hemisfério Sul, a parte clara aparece do lado esquerdo, formando algo parecido com a letra C.

É daí que vem o famoso ditado de que a Lua é mentirosa: quando parece um C, de crescente, ela está realmente crescendo, mas a regra que deu origem à brincadeira foi pensada para o norte do planeta, onde o formato é o contrário.