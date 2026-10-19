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Culinária

Além do pão de queijo: 3 receitas com polvilho para o lanche da tarde 

Aprenda a preparar opções saborosas e práticas para essa pausa do dia

Biscoito de polvilho (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Biscoito de polvilho (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O lanche da tarde fica ainda mais gostoso com receitas caseiras que combinam com café, chá ou sucos naturais. Para sair do pão de queijo de sempre, o polvilho permite preparar diferentes opções doces e salgadas, com ingredientes simples e modos de preparo práticos.

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Abaixo, confira como preparar receitas com polvilho para o lanche da tarde!

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1. Biscoito de polvilho

Ingredientes

  • 250 g de polvilho azedo
  • 100 ml de água
  • 100 ml de leite
  • 4 colheres de sopa  de óleo
  • 1 ovo
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, o leite e o óleo. Leve ao fogo médio até começar a ferver. Coloque o polvilho azedo e o sal em uma tigela. Despeje a mistura quente sobre os ingredientes secos e mexa com uma colher até incorporar. Deixe amornar. Acrescente o ovo e misture bem até obter uma massa uniforme, macia e que possa ser colocada em um saco de confeitar. Se necessário, ajuste a consistência com pequenas quantidades de água.

Transfira a massa para um saco de confeitar e modele argolas sobre uma assadeira, deixando espaço entre elas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 a 25 minutos, até os biscoitos crescerem e ficarem levemente dourados e firmes. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.

Waffles dourados em formato de coração, empilhados em um prato branco redondo. As unidades apresentam uma superfície quadriculada, com pequenas cavidades e bordas levemente tostadas. Um waffle em formato de coração está apoiado na parte da frente do prato, inclinado em relação aos demais. À direita, há uma colher de mel de madeira sobre uma mesa clara com textura de madeira; na parte superior da imagem, aparecem parcialmente um recipiente com líquido amarelo e um pote amarelo. Um tecido bege-claro surge no canto inferior esquerdo. A iluminação suave realça a coloração dourada e a textura dos waffles.
Waffles de queijo (Imagem: NataliaPopova | Shutterstock)

2. Waffles de queijo

Ingredientes

  • 250 g de polvilho azedo
  • 2 ovos
  • 150 ml de leite
  • 100 g de queijo muçarela ralado
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 1 pitada de sal
  • 2 colheres de chá de fermento químico em pó
  • Óleo para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com o leite e o óleo até obter uma mistura homogênea. Acrescente o polvilho azedo e o sal. Misture até formar uma massa lisa. Adicione o queijo muçarela e mexa até distribuí-lo por toda a massa. Incorpore o fermento químico delicadamente.

Preaqueça a máquina de waffle e unte levemente as placas com óleo. Despeje uma porção da massa no centro da máquina, sem preencher demais, pois ela se espalha durante o cozimento. Feche a máquina e asse por aproximadamente 3 a 5 minutos, ou até os waffles crescerem e ficarem dourados. Retire com cuidado e repita o processo até terminar a massa. Sirva em seguida.

3. Bolo de polvilho com coco 

Ingredientes

  • 250 g de polvilho doce
  • 150 g de coco ralado
  • 180 g de açúcar
  • 3 ovos
  • 200 ml de leite de coco
  • 100 g de manteiga
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
  • Manteiga para untar 
  • Polvilho doce para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar até obter uma mistura homogênea. Acrescente a manteiga e o leite de coco e misture bem. Adicione o polvilho doce, o coco ralado e o sal. Mexa até incorporar todos os ingredientes. Acrescente o fermento químico e misture delicadamente.

Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e polvilhada com polvilho doce. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 a 40 minutos, até o bolo ficar levemente dourado e firme. Faça o teste do palito no centro da massa. Se sair limpo, retire o bolo do forno. Aguarde amornar antes de desenformar e sirva em seguida.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 19/10/2026 15:39
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