Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/10/2026

Esta terça-feira, segundo o tarot, terá uma energia de mudanças, oportunidades e descobertas importantes sobre nossas relações e escolhas. Enquanto alguns signos poderão viver momentos de aproximação, criatividade e novos começos, outros precisarão lidar com imprevistos, rever prioridades e encontrar maneiras de preservar a própria tranquilidade.

As cartas também destacam o valor de equilibrar sentimentos e responsabilidades, sem deixar que o medo ou a pressa determinem os próximos passos. O segredo do dia será reconhecer as chances que surgem, respeitar os próprios limites e compreender que nem sempre as mudanças acontecem da maneira que imaginamos.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries A Torre

O nativo de Áries tenderá a lidar com uma mudança inesperada que pedirá reorganização (Imagem: xkter | Shutterstock)

A carta A Torre indica uma mudança inesperada ou a percepção de que algo precisa ser reorganizado com urgência. No amor, uma conversa reveladora poderá transformar a maneira como você enxerga determinada relação, abrindo espaço para mais sinceridade e autenticidade. Na carreira, alterações de planos exigirão flexibilidade e criatividade. A saúde pedirá atenção ao estresse provocado pela necessidade de controlar tudo. Entre amigos, uma situação mostrará quais vínculos são realmente sólidos e merecem continuar presentes.

Touro A Imperatriz

O nativo de Touro viverá um dia de crescimento e valorização pessoal (Imagem: xkter | Shutterstock)

A carta A Imperatriz traz uma energia de crescimento, criatividade e valorização pessoal. No amor, o magnetismo estará em alta e as relações poderão ganhar mais carinho, sensualidade e demonstrações de afeto. Na carreira, ideias originais e projetos em desenvolvimento começarão a apresentar resultados. A saúde se beneficiará de momentos dedicados ao autocuidado e ao bem-estar. Entre amigos, sua presença acolhedora fortalecerá vínculos e transformará encontros simples em ocasiões especiais.

Gêmeos 2 de Copas

O nativo de Gêmeos poderá aproximar relações e resolver mal-entendidos (Imagem: xkter | Shutterstock)

A carta 2 de Copas favorece conexões sinceras e instantes de cumplicidade. No amor, uma relação poderá ganhar mais proximidade e entendimento. Se estiver solteiro(a), conhecerá alguém com quem haverá uma sintonia especial. Na carreira, parcerias e acordos tenderão a trazer bons resultados. A saúde se beneficiará de momentos de tranquilidade e equilíbrio emocional. Entre amigos, conversas francas fortalecerão vínculos e até ajudarão a resolver antigos mal-entendidos.

Câncer 4 de Espadas

O nativo de Câncer deverá desacelerar e respeitar a necessidade de descanso (Imagem: xkter | Shutterstock)

A carta 4 de Espadas convida a desacelerar e a respeitar a necessidade de descanso físico e emocional. No amor, evitar discussões desnecessárias será a melhor maneira de preservar a harmonia, especialmente se alguma situação ainda precisar de tempo para ser compreendida. Na carreira, uma pausa estratégica poderá ajudar a reorganizar as ideias e a encontrar soluções. A saúde pedirá atenção ao sono e à recuperação das energias. Entre amigos, não se cobre tanta disponibilidade e permita-se momentos de tranquilidade.

Leão A Roda da Fortuna

O nativo de Leão estará mais propenso a viver reviravoltas e possibilidades inesperadas (Imagem: xkter | Shutterstock)

A carta A Roda da Fortuna traz movimento e possibilidades inesperadas, mostrando que algumas situações poderão mudar de direção. No amor, um encontro ou uma novidade agitará a vida afetiva, enquanto relações existentes passarão por transformações positivas quando houver abertura para o novo. Na carreira, oportunidades surgirão de maneira surpreendente. A saúde pedirá flexibilidade para lidar com alterações na rotina. Entre amigos, convites e acontecimentos repentinos proporcionarão experiências diferentes e agradáveis.

Virgem 4 de Ouros

O nativo de Virgem tenderá a buscar mais segurança e estabilidade em diferentes áreas (Imagem: xkter | Shutterstock)

A carta 4 de Ouros revela o desejo de você preservar aquilo que conquistou e de buscar mais segurança em diferentes áreas da vida. No amor, convém não confundir estabilidade com controle, pois relações saudáveis também precisarão de liberdade e confiança. Na carreira, organização financeira e atenção aos recursos serão importantes. A saúde pedirá equilíbrio entre disciplina e flexibilidade. Entre amigos, evite se fechar demais ou recusar experiências apenas por receio de sair da zona de conforto.

Libra Cavaleiro de Ouros

O nativo de Libra terá a chance de transformar projetos em conquistas concretas (Imagem: xkter | Shutterstock)

A carta Cavaleiro de Ouros mostra potencial para conquistar resultados por meio da persistência e da organização. No amor, atitudes consistentes terão mais valor do que grandes declarações, favorecendo relações construídas com confiança e paciência. Na carreira, dedicação e planejamento ajudarão a transformar projetos em entregas concretas. A saúde se beneficiará de hábitos regulares e disciplina. Entre amigos, sua presença constante poderá ser importante para alguém que precise de apoio e segurança.

Escorpião 6 de Espadas

O nativo de Escorpião poderá deixar para trás situações desgastantes e seguir rumo à tranquilidade (Imagem: xkter | Shutterstock)

A carta 6 de Espadas mostra que você começará a deixar para trás situações desgastantes e a encontrar caminhos para uma fase mais tranquila. No amor, conversas maduras poderão ajudar a superar conflitos e a trazer mais clareza sobre o futuro de uma relação. Na carreira, mudanças de estratégia ou de ambiente tenderão a ser positivas. A saúde pedirá atenção à necessidade de descanso e recuperação emocional. Entre amigos, afastar-se de discussões desnecessárias será importante para preservar a sua paz.

Sagitário O Mago

O nativo de Sagitário estará mais propenso a transformar ideias em realidade com iniciativa (Imagem: xkter | Shutterstock)

A carta O Mago traz iniciativa, criatividade e capacidade de transformar ideias em realidade. No amor, a sua comunicação estará favorecida e uma conversa poderá abrir espaço para novas conexões ou renovar o entusiasmo de uma relação. Na carreira, habilidades pessoais e boas propostas renderão oportunidades. A saúde se beneficiará de atitudes práticas para melhorar a rotina. Entre amigos, a sua inventividade inspirará projetos, encontros e experiências diferentes, especialmente quando você tomar a frente.

Capricórnio Cavaleiro de Copas

O nativo de Capricórnio terá a oportunidade de trazer mais leveza às relações (Imagem: xkter | Shutterstock)

A carta Cavaleiro de Copas traz romantismo, sensibilidade e possibilidades de aproximação. No amor, uma mensagem afetuosa, um convite ou uma demonstração de afeto poderá movimentar os sentimentos e trazer mais leveza à relação. Na carreira, propostas criativas e conversas conduzidas com diplomacia abrirão caminhos interessantes. A saúde pedirá atenção ao equilíbrio emocional. Entre amigos, oferecer carinho e estar disponível para ouvir alguém fortalecerá vínculos importantes.

Aquário Valete de Copas

O nativo de Aquário tenderá a receber pequenas surpresas emocionais e gestos de carinho (Imagem: xkter | Shutterstock)

A carta Valete de Copas traz sensibilidade, criatividade e pequenas surpresas emocionais. No amor, uma mensagem inesperada ou uma demonstração de carinho poderá despertar sentimentos e abrir espaço para novas aproximações. Na carreira, ideias originais e projetos que envolvam comunicação ou expressão pessoal ganharão destaque. A saúde pedirá atenção ao equilíbrio interior. Entre amigos, conversas sinceras e gestos de afeto fortalecerão vínculos e trarão momentos de alegria.

Peixes 5 de Paus

O nativo de Peixes deverá evitar entrar em provocações nesta terça-feira (Imagem: xkter | Shutterstock)

A carta 5 de Paus indica pequenas disputas ou situações que exigirão mais paciência ao longo do dia. No amor, diferenças de opinião poderão provocar atritos, e será importante evitar que conversas simples se transformem em competições. Na carreira, a concorrência tenderá a aumentar e a cobrar criatividade para mostrar o seu potencial. A saúde pedirá atenção ao estresse e à agitação. Entre amigos, procure não entrar em provocações e lembre-se de que nem toda divergência precisa ser resolvida imediatamente.