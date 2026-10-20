Do frango à berinjela: 5 receitas à parmegiana fáceis e saudáveis para o almoço

A parmegiana é um prato que conquista a maioria das pessoas pela combinação irresistível de molho de tomate, queijo derretido e cobertura gratinada. Muito presente no cardápio brasileiro, o prato ganhou diferentes versões que vão além do tradicional filé empanado, com opções que incluem carnes variadas e até legumes.

A seguir, confira 5 receitas à parmegiana fáceis e saudáveis para o almoço!

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1. Frango à parmegiana com molho de manjericão

Ingredientes

Frango

4 filés de peito de frango

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 ovos batidos

1 xícara de chá de farinha panko

Azeite para untar e pincelar

Molho de tomate

2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho picados

500 g de molho de tomate

Folhas de manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cobertura

300 g de queijo muçarela fatiado

Folhas de manjericão para finalizar

Modo de preparo

Frango

Em um recipiente, tempere os filés de frango com o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Em tigelas separadas, coloque a farinha de trigo, os ovos batidos e a farinha panko. Passe cada filé primeiro na farinha de trigo, depois nos ovos e, por último, na farinha panko, pressionando levemente para que a cobertura fique uniforme.

Disponha os filés em uma assadeira untada com azeite e pincele um pouco mais de azeite sobre o empanamento. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 a 30 minutos, virando na metade do tempo, até dourarem e estarem completamente cozidos.

Molho

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até começar a dourar. Acrescente o molho de tomate, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 minutos. Adicione algumas folhas de manjericão e misture.

Montagem

Distribua o molho de tomate no fundo de um refratário e acomode os filés de frango empanados por cima. Cubra os filés com as fatias de muçarela e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 10 a 15 minutos, até o queijo derreter. Retire do forno, finalize com folhas de manjericão e sirva em seguida.

2. Couve-flor à parmegiana

Ingredientes

1 couve-flor média

média 2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho picados

500 g de molho de tomate

200 g de queijo muçarela fatiado

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Corte a couve-flor em floretes médios. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione sal e a couve-flor. Cozinhe por cerca de 5 minutos, até ficar levemente macia, mas ainda firme. Escorra bem e reserve. Em uma panela, aqueça metade do azeite em fogo médio e refogue o alho até começar a dourar. Adicione o molho de tomate, tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano e cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 minutos.

Em um refratário, espalhe uma camada de molho de tomate e distribua os floretes de couve-flor por cima. Regue com o restante do azeite, cubra com o molho restante e distribua as fatias de muçarela. Polvilhe o queijo parmesão ralado e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 minutos, até o queijo derreter e dourar levemente. Retire do forno e sirva em seguida.

3. Bife à parmegiana

Ingredientes

Bife

3 bifes de carne bovina magra

magra 1 colher de chá de alho picado

Sal a gosto

1 clara de ovo

5 colheres de sopa de farelo de aveia

2 colheres de chá de azeite para untar

Molho

2 colheres de sopa de cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

350 g de tomate

1 colher de café de páprica picante

Sal e salsinha picada a gosto

150 g de creme de ricota

100 g de queijo muçarela

Modo de preparo

Bife

Em um recipiente, tempere os bifes com o alho e o sal. Passe cada bife na clara de ovo e, em seguida, no farelo de aveia, pressionando levemente para cobrir ambos os lados. Disponha os bifes em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, virando na metade do tempo, até dourarem.

Molho

No liquidificador, bata os tomates até formar um molho rústico. Reserve. Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o tomate batido, a páprica picante e o sal e cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente. Adicione o creme de ricota e a salsinha e misture até obter um molho cremoso.

Retire os bifes do forno e distribua o molho por cima. Cubra com o queijo muçarela e volte ao forno por cerca de 10 minutos, até o queijo derreter. Sirva em seguida.

Berinjela à parmegiana (Imagem: Food magic | Shutterstock)

4. Berinjela à parmegiana

Ingredientes

2 berinjelas

500 g de molho de tomate

2 dentes de alho picados

250 g de queijo muçarela fatiado

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de salsinha para finalizar

Modo de preparo

Lave as berinjelas em água corrente e corte-as em rodelas médias. Disponha as fatias em uma assadeira, tempere com sal e pimenta-do-reino e pincele ambos os lados com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, virando as fatias na metade do tempo, até ficarem macias e levemente douradas.

Enquanto isso, aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue o alho até começar a dourar. Acrescente o molho de tomate, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos.

Em um refratário, espalhe uma camada de molho de tomate. Faça camadas alternadas de berinjela, molho e queijo muçarela, formando uma pilha com as fatias. Finalize com o queijo muçarela e uma porção de molho de tomate por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 minutos, até o queijo derreter e ficar levemente gratinado. Retire do forno, finalize com folhas de salsinha e sirva em seguida.

5. Carne moída à parmegiana

Ingredientes

500 g de patinho moído

moído 1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1 xícara de chá de batata cozida e amassada

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de orégano

350 g de molho de tomate

200 g de queijo muçarela ralado

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça metade do azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a carne moída, tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por cerca de 10 minutos, mexendo para soltar a carne, até que esteja completamente cozida e levemente dourada. Desligue o fogo, adicione a batata e a salsinha e misture até incorporar.

Unte um refratário com o restante do azeite e distribua a mistura de carne, pressionando levemente para formar uma camada uniforme e compacta. Cubra com o molho de tomate, polvilhe o orégano e espalhe a muçarela por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 a 20 minutos, até o queijo derreter e dourar levemente. Retire do forno e sirva em seguida.