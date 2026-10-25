Alongar sem prejudicar: beleza que exige cuidados

Laces e apliques são alternativas para transformar o visual, aumentar o volume dos cabelos ou experimentar diferentes estilos sem modificar permanentemente os fios naturais. Apesar da praticidade, o uso desses acessórios exige cuidados com a aplicação, a manutenção e a higienização para evitar danos ao couro cabeludo e à estrutura capilar.
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A dermatologista e tricologista Camila Gavioli explica que a tensão mecânica prolongada é uma das principais preocupações relacionadas ao uso de extensões. O problema ocorre quando os folículos pilosos são submetidos repetidamente à força exercida por tranças, telas, colas ou outros métodos de fixação. “O principal risco associado ao uso de lace e apliques é a alopecia de tração”, afirma. Segundo a especialista, a condição provoca rarefação capilar, especialmente nas regiões frontal e temporal, embora possa atingir outras áreas submetidas à tensão.
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A queda, no entanto, nem sempre começa com falhas evidentes. Vermelhidão, descamação, pequenas lesões semelhantes a espinhas na raiz, coceira, ardência e dor podem indicar que o couro cabeludo está sofrendo agressões. Em fases mais avançadas, a redução da densidade dos fios se torna perceptível e pode surgir o chamado “sinal da franja”, caracterizado pela preservação de uma borda de cabelos curtos à frente de uma área com perda capilar.
Camila ressalta que alguns sinais exigem a suspensão do uso. “Sintomas sensoriais como dor, ardor, sensação de queimação ou prurido (coceira) intenso também indicam que o produto está agredindo a barreira cutânea e que o uso deve ser interrompido para a devida avaliação”, orienta.
A recomendação também vale diante de vermelhidão persistente, inchaço, bolhas, descamação, crostas ou pequenas lesões com pus. Nesses casos, a avaliação dermatológica ajuda a identificar a causa e definir o tratamento adequado. A especialista também orienta que a retirada seja feita com produtos específicos, evitando puxões ou fricção excessiva.
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Aplicação e manutenção
A forma de colocação das extensões é determinante para reduzir os riscos. A tricologista Hayssa Moraes explica que técnicas que concentram muito peso em pequenas áreas ou exercem tensão excessiva sobre os fios naturais podem aumentar a possibilidade de quebra e queda. Tranças muito apertadas e métodos de fixação com distribuição inadequada do peso exigem atenção especial.
Isso não significa, porém, que exista uma técnica prejudicial em todos os casos. A avaliação deve considerar a resistência e a espessura dos fios, a densidade capilar, o peso das extensões e o tempo de permanência do acessório. O estado do couro cabeludo antes da aplicação também influencia a escolha do método. “É importante destacar que o risco não está apenas no tempo de utilização, mas também na técnica de aplicação, na tensão exercida e nas condições prévias do couro cabeludo”, destaca Hayssa.
Na prática profissional, a escolha envolve diferentes possibilidades de fixação, como cola, fita adesiva, costura, queratina e microlinks. A cabeleireira especializada em lace e aplique Ana Duarte explica que a decisão deve levar em conta tanto o resultado desejado quanto as condições dos cabelos naturais. “A escolha deve considerar a densidade capilar, a resistência dos fios, a saúde do couro cabeludo e o resultado desejado, priorizando sempre a segurança e a preservação dos cabelos naturais”, afirma.
Outro cuidado é não normalizar a dor depois da colocação para priorizar apenas o efeito estético. A identificação precoce desses sinais permite interromper a tração antes que o problema avance. Além de conversar com o profissional responsável pela aplicação sobre a possibilidade de alternar os locais de fixação das telas, evitando sobrecarregar repetidamente as mesmas regiões.
Higiene e escolha dos produtos
A limpeza do couro cabeludo deve fazer parte da rotina de quem usa laces e extensões. A frequência das lavagens precisa considerar as características da pele e o método de fixação, mas é fundamental que o xampu alcance a raiz, inclusive entre as divisões e os pontos de aplicação. A limpeza deve ser feita com movimentos suaves das pontas dos dedos, seguida de enxágue abundante para retirar os resíduos.
Hayssa chama atenção para uma etapa que pode passar despercebida: a secagem. “A umidade retida entre tranças, telas e pontos de fixação pode favorecer a proliferação de microrganismos e contribuir para alterações como mau odor e irritações”, explica. Por isso, o couro cabeludo e as bases das extensões devem secar completamente, e dormir com os cabelos úmidos sob o acessório deve ser evitado.
A escolha dos cosméticos também precisa considerar as necessidades dos fios e do couro cabeludo. Para o cabelo natural, condicionadores e máscaras com ingredientes como pantenol, glicerina e agentes emolientes podem ajudar a melhorar a maleabilidade, reduzir o atrito e minimizar a quebra. “Precisamos lembrar que a hidratação dos fios não substitui os cuidados com o couro cabeludo”, alerta Hayssa.
Textura dos fios
Além da técnica de aplicação, a textura do cabelo também deve ser considerada na escolha e nos cuidados com o aplique. Fios crespos, cacheados e ondulados podem receber extensões para ganhar comprimento e volume, desde que o material seja adequado e a manutenção respeite as características de cada textura.
Ana Duarte explica que, nos cabelos crespos, é importante preservar a definição e ter cuidado durante o desembaraço para reduzir o risco de ressecamento e quebra. Nos cacheados, a atenção está em evitar a formação de nós e manter os cachos definidos. Já nos ondulados, o excesso de produtos e o embaraçamento exigem cuidados para preservar o formato das ondas.
“O segredo está na manutenção: utilizar produtos compatíveis com o material do aplique, respeitar a textura, evitar excesso de calor e seguir as orientações específicas para cada tipo de fibra ou cabelo natural”, orienta a cabeleireira. Ela ressalta que o resultado depende da qualidade do material, da escolha da técnica e dos cuidados posteriores. A rotina deve incluir desembaraço delicado, higienização e secagem adequadas, além de hidratação quando indicada para o tipo de cabelo ou fibra utilizado.
Cuidados para preservar os fios naturais
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Higienize regularmente
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Seque completamente
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Evite a tração excessiva
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Escolha produtos adequados
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Observe o couro cabeludo
Sinais de alerta
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Irritação ou inflamação
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Dor ou sensação de repuxamento após a aplicação
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Coceira intensa ou persistente
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Vermelhidão, inchaço, descamação ou bolhas
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Pequenas lesões com pus ou feridas no couro cabeludo
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Quebra excessiva, afinamento ou falhas no cabelo
*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte
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