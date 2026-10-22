Tartiflette: conheça a receita francesa que combina batata, queijo e bacon

A tartiflette é um prato tradicional da culinária francesa, especialmente da região da Saboia, conhecida por sua gastronomia rica em queijos e preparações reconfortantes. Feita com batatas, queijo, bacon e cebola, essa receita conquista pelo sabor marcante e pela combinação de texturas, reunindo cremosidade com uma superfície dourada e levemente crocante. É uma excelente escolha para um almoço em família ou um jantar especial. Abaixo, confira como preparar!
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Tartiflette
Ingredientes
- 1 kg de batatas
- 250 g de queijo Reblochon (ou queijo brie, como alternativa)
- 200 g de bacon cortado em cubos
- 1 cebola fatiada
- 2 dentes de alho picados
- 150 g de creme de leite
- 100 ml de vinho branco seco
- 1 colher de sopa de manteiga
- Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
- Manteiga para untar
Modo de preparo
Descasque as batatas e corte-as em rodelas médias. Coloque em uma panela com água e sal e cozinhe por aproximadamente 10 minutos, em fogo médio, até ficarem levemente macias, mas ainda firmes. Escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça a manteiga em fogo médio e frite o bacon até começar a dourar. Acrescente a cebola e refogue até ficar macia e levemente caramelizada.
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Adicione o alho picado e refogue por mais 1 minuto. Despeje o vinho branco e deixe cozinhar por cerca de 3 minutos, até reduzir um pouco. Desligue o fogo e reserve. Em um refratário untado com manteiga, distribua metade das batatas cozidas. Tempere com um pouco de sal e pimenta-do-reino e espalhe metade da mistura de bacon e cebola.
Acrescente parte do creme de leite e repita as camadas com o restante das batatas, do bacon e do creme de leite. Corte o queijo em fatias grossas e distribua sobre as batatas, cobrindo toda a superfície. Se utilizar o Reblochon, mantenha a casca, que ajudará a formar a cobertura característica da receita.
Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 20 a 25 minutos, ou até o queijo derreter completamente e a superfície ficar dourada. Retire do forno, deixe descansar por cerca de 5 minutos e finalize com salsinha picada. Sirva em seguida.