Bolo de fubá fofinho: 3 receitas de liquidificador para o lanche da tarde

O bolo de fubá é uma opção clássica para o lanche da tarde. Delicioso e versátil, ele também desperta aquela memória afetiva dos cafés preparados na casa da vó. Além da versão tradicional, é possível apostar em preparações mais elaboradas, com coberturas e ingredientes que deixam a receita ainda mais especial. Para facilitar o preparo, o liquidificador é um grande aliado, pois agiliza a mistura dos ingredientes e permite fazer bolos fofinhos.
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Abaixo, confira 3 receitas de bolo de fubá para o lanche da tarde!
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1. Bolo de fubá com cobertura de goiabada
Ingredientes
Massa
- 4 ovos
- 3 xícaras de chá de leite
- 200 ml de leite de coco
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de fubá fino
- 3 colheres de sopa de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Cobertura
- 200 g de goiabada
- 1/2 xícara de chá de água
Modo de preparo
Massa
Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite, o leite de coco, a manteiga e o açúcar. Bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente o fubá e a farinha de trigo. Bata novamente até incorporar todos os ingredientes. Por último, adicione o fermento químico e misture delicadamente com uma colher.
Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 45 a 55 minutos, até a superfície ficar dourada e o centro apresentar uma textura firme. Retire do forno, deixe esfriar completamente antes de desenformar.
Cobertura
Corte a goiabada em cubos e coloque em uma panela com a água. Leve ao fogo baixo, mexendo até derreter e formar uma calda cremosa. Se necessário, acrescente um pouco mais de água para ajustar a consistência. Despeje a cobertura sobre o bolo e sirva em seguida.
2. Bolo de fubá com laranja
Ingredientes
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de suco de laranja natural
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de fubá
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- Raspas de 1 laranja
- Óleo para untar
- Fubá para polvilhar
Modo de preparo
No liquidificador, coloque os ovos, o suco de laranja, o óleo e o açúcar. Bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente o fubá e a farinha de trigo e bata novamente até incorporar os ingredientes. Adicione as raspas de laranja e misture com uma espátula. Por último, acrescente o fermento químico e misture delicadamente.
Despeje a massa em uma forma untada com óleo e polvilhada com fubá. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e passe no teste do palito. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.
3. Bolo de fubá com cobertura de amendoim
Ingredientes
Massa
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 1/2 xícara de chá de fubá
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Cobertura
- 395 g de leite condensado
- 100 g de creme de leite
- 4 paçocas esfareladas
- 1 colher de sopa de manteiga
- 2 paçocas esfareladas para finalizar
Modo de preparo
Massa
No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo e o açúcar e bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente o fubá e a farinha de trigo e bata novamente até incorporar os ingredientes. Adicione o fermento e misture delicadamente com uma espátula.
Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até que o bolo esteja firme e dourado. Retire do forno, espere amornar e desenforme.
Cobertura
Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite, as paçocas esfareladas e a manteiga. Leve ao fogo baixo, mexendo continuamente, até obter um creme espesso, mas ainda fácil de espalhar. Desligue o fogo e espere amornar um pouco. Distribua a cobertura sobre o bolo, finalize com as paçocas esfareladas e sirva em seguida.