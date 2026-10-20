Bolo de fubá fofinho: 3 receitas de liquidificador para o lanche da tarde

O bolo de fubá é uma opção clássica para o lanche da tarde. Delicioso e versátil, ele também desperta aquela memória afetiva dos cafés preparados na casa da vó. Além da versão tradicional, é possível apostar em preparações mais elaboradas, com coberturas e ingredientes que deixam a receita ainda mais especial. Para facilitar o preparo, o liquidificador é um grande aliado, pois agiliza a mistura dos ingredientes e permite fazer bolos fofinhos.

Abaixo, confira 3 receitas de bolo de fubá para o lanche da tarde!

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1. Bolo de fubá com cobertura de goiabada

Ingredientes

Massa

4 ovos

3 xícaras de chá de leite

200 ml de leite de coco

2 colheres de sopa de manteiga

1 1/2 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de fubá fino

3 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

200 g de goiabada

1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite, o leite de coco, a manteiga e o açúcar. Bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente o fubá e a farinha de trigo. Bata novamente até incorporar todos os ingredientes. Por último, adicione o fermento químico e misture delicadamente com uma colher.

Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 45 a 55 minutos, até a superfície ficar dourada e o centro apresentar uma textura firme. Retire do forno, deixe esfriar completamente antes de desenformar.

Cobertura

Corte a goiabada em cubos e coloque em uma panela com a água. Leve ao fogo baixo, mexendo até derreter e formar uma calda cremosa. Se necessário, acrescente um pouco mais de água para ajustar a consistência. Despeje a cobertura sobre o bolo e sirva em seguida.

Bolo de fubá com laranja (Imagem: Paulo Zanella | Shutterstock)

2. Bolo de fubá com laranja

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de suco de laranja natural

natural 1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de fubá

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

Raspas de 1 laranja

Óleo para untar

Fubá para polvilhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os ovos, o suco de laranja, o óleo e o açúcar. Bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente o fubá e a farinha de trigo e bata novamente até incorporar os ingredientes. Adicione as raspas de laranja e misture com uma espátula. Por último, acrescente o fermento químico e misture delicadamente.

Despeje a massa em uma forma untada com óleo e polvilhada com fubá. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e passe no teste do palito. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.

3. Bolo de fubá com cobertura de amendoim

Ingredientes

Massa

3 ovos

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de açúcar

1 1/2 xícara de chá de fubá

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

395 g de leite condensado

100 g de creme de leite

4 paçocas esfareladas

1 colher de sopa de manteiga

2 paçocas esfareladas para finalizar

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo e o açúcar e bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente o fubá e a farinha de trigo e bata novamente até incorporar os ingredientes. Adicione o fermento e misture delicadamente com uma espátula.

Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até que o bolo esteja firme e dourado. Retire do forno, espere amornar e desenforme.

Cobertura

Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite, as paçocas esfareladas e a manteiga. Leve ao fogo baixo, mexendo continuamente, até obter um creme espesso, mas ainda fácil de espalhar. Desligue o fogo e espere amornar um pouco. Distribua a cobertura sobre o bolo, finalize com as paçocas esfareladas e sirva em seguida.