Você sabe quais são as raças dos cachorros da Patrulha Canina? Descubra 

A Patrulha Canina (PAW Patrol) é uma série de animação infantil canadense que conquistou crianças em diferentes partes do mundo. Criado por Keith Chapman e lançado em 2013, o desenho acompanha as aventuras de um grupo de filhotes liderado por Ryder, um menino que organiza missões de resgate e ajuda os moradores da fictícia Baía da Aventura. Com histórias divertidas, a produção aborda temas como amizade, trabalho em equipe, responsabilidade e solidariedade.

Um dos grandes destaques do desenho são os cachorros, que possuem habilidades, personalidades e funções diferentes dentro da equipe. Além disso, os personagens foram inspirados em raças caninas que existem na vida real. Cada um apresenta características físicas e comportamentais próprias, que ajudam a tornar a animação ainda mais interessante.

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A seguir, conheça os cães que inspiraram os queridos integrantes da Patrulha Canina!

1. Chase pastor alemão

Chase é um pastor alemão, uma raça conhecida pela inteligência, lealdade e habilidade para proteger e trabalhar em equipe (Imagem: Osetrik | Shutterstock)

Chase é um dos personagens mais conhecidos da Patrulha Canina. Ele atua como policial e agente de trânsito, sendo responsável por organizar operações, manter a segurança e ajudar nas missões de resgate. Disciplinado, inteligente e corajoso, o filhote é inspirado no pastor alemão, uma raça desenvolvida na Alemanha, no final do século XIX, para o pastoreio e a proteção de rebanhos.

O pastor alemão é um cachorro de grande porte, com corpo musculoso, orelhas eretas, focinho alongado e expressão atenta. Sua pelagem é dupla, geralmente densa, e pode apresentar combinações de preto, castanho, cinza e outras tonalidades. Inteligente, leal e protetor, costuma desenvolver uma forte ligação com o tutor.

2. Marshall dálmata

Marshall é um dálmata, uma raça conhecida pela pelagem branca com manchas pretas ou marrons (Imagem: chrisukphoto | Shutterstock)

Marshall é o divertido bombeiro da Patrulha Canina. Conhecido por ser atrapalhado, animado e muito carinhoso, ele participa de missões envolvendo incêndios, emergências e resgates. O personagem é um dálmata, raça tradicionalmente associada aos quartéis de bombeiros, especialmente nos Estados Unidos, onde esses cães acompanhavam carruagens puxadas por cavalos. A raça possui uma história antiga e é reconhecida por sua associação à região da Dalmácia, na atual Croácia.

O dálmata é um cachorro de porte médio a grande, com corpo atlético, pernas compridas e uma aparência bastante característica. Sua pelagem é curta, lisa e predominantemente branca, com manchas pretas ou marrons distribuídas pelo corpo. São animais ativos, brincalhões, inteligentes e bastante sociáveis.

3. Skye cockapoo

Skye é uma cockapoo, uma mistura de cocker spaniel e poodle que conquista pela inteligência e personalidade brincalhona (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock)

Skye é a especialista em operações aéreas da Patrulha Canina. Com seu helicóptero e equipamentos de voo, ela ajuda os companheiros em resgates realizados nas alturas. Alegre, corajosa e cheia de energia, a personagem é inspirada no cockapoo, um cão resultante do cruzamento entre o cocker spaniel e o poodle. Esse tipo de união ganhou popularidade nos Estados Unidos a partir da segunda metade do século XX, principalmente pela combinação de características das duas raças.

O cockapoo pode apresentar diferentes tamanhos, geralmente pequenos ou médios, dependendo principalmente do porte do poodle utilizado no cruzamento. Sua pelagem costuma ser macia, ondulada ou encaracolada, podendo aparecer em cores como creme, caramelo, preto, chocolate e branco. As orelhas geralmente são caídas, e os olhos apresentam uma expressão doce e atenta. Em relação ao comportamento, esses cães costumam ser afetuosos, brincalhões, inteligentes e bastante ligados aos tutores.

4. Rubble buldogue inglês

Rubble é um buldogue inglês, uma raça de origem britânica conhecida pelo corpo robusto e pela personalidade afetuosa (Imagem: Olga Aniven | Shutterstock)

Rubble é o responsável pelas construções e pelos trabalhos que exigem força na Patrulha Canina. Com seu capacete amarelo e seus equipamentos, ele utiliza máquinas para remover obstáculos, abrir caminhos e ajudar em diferentes resgates. Ele representa o buldogue inglês, raça originária da Inglaterra, que passou por mudanças significativas ao longo dos séculos e atualmente é conhecida principalmente por sua função como cão de companhia.

O buldogue inglês é um cachorro de porte médio, com corpo baixo, largo e musculoso. Apresenta cabeça grande, focinho curto, mandíbula pronunciada e dobras de pele na região facial. Sua pelagem é curta, lisa e pode apresentar tonalidades como branco, fulvo, vermelho e tigrado. Em relação à personalidade, costuma ser afetuoso, tranquilo e bastante apegado à família.

5. Zuma labrador retriever

Zuma é um labrador retriever, uma raça sociável e inteligente que se destaca pela afinidade com a água (Imagem: Maya Shustov | Shutterstock)

Zuma é o especialista em resgates aquáticos da Patrulha Canina. Ele utiliza um veículo anfíbio para ajudar pessoas e animais em situações de perigo na água. Alegre, descontraído e apaixonado por atividades aquáticas, o personagem é inspirado no labrador retriever de pelagem chocolate. A raça foi desenvolvida no Reino Unido a partir de cães originários da região de Terra Nova, no Canadá, que auxiliavam pescadores e realizavam atividades relacionadas à água. Com o passar dos anos, esses animais também se destacaram como cães de companhia, assistência e trabalho.

O labrador retriever é um cachorro de porte médio a grande, com corpo forte, musculoso e bem proporcionado. Sua pelagem é curta, densa e resistente à água, podendo apresentar as cores preta, amarela ou chocolate. A cauda grossa, conhecida como cauda de lontra, também é uma característica marcante. Em relação ao comportamento, é um cão sociável, inteligente, afetuoso e bastante disposto a aprender.

6. Rocky cachorro sem raça definida (SRD)

Rocky representa os cães sem raça definida, resultado de cruzamentos entre cães de diferentes raças e linhagens ao longo das gerações (Imagem: maxym28 | Shutterstock)

Rocky é o personagem responsável pela reciclagem e pelo reaproveitamento de materiais na Patrulha Canina. Com seu uniforme verde e suas ferramentas, ele utiliza objetos descartados para criar soluções e ajudar os companheiros durante as missões de resgate. Diferentemente dos outros personagens, Rocky é um cachorro sem raça definida (SRD), popularmente chamado de vira-lata. Esses animais não possuem uma origem geográfica única, pois são resultado de cruzamentos entre cães de diferentes raças e linhagens ao longo das gerações.

Os cachorros sem raça definida podem apresentar diferentes tamanhos, características físicas e tipos de pelagem, dependendo de sua herança genética. Alguns são pequenos e possuem pelos curtos, enquanto outros apresentam porte médio ou grande, pelagem longa e diferentes combinações de cores. Rocky, por exemplo, possui pelos predominantemente cinzentos e brancos, orelhas caídas e uma aparência bastante simpática. Em relação à personalidade, os cães SRD também apresentam comportamentos variados, podendo ser brincalhões, tranquilos, curiosos, ativos ou mais reservados.

7. Everest husky siberiano

Everest é uma husky siberiana, uma raça originária da Sibéria conhecida pela resistência física e pela pelagem adaptada ao frio (Imagem: Mary Swift | Shutterstock)

Everest é a cachorrinha especializada em resgates na neve e nas montanhas. Ela vive com Jake, um personagem que trabalha em uma região montanhosa, e utiliza equipamentos especiais para enfrentar terrenos cobertos de gelo. Corajosa, brincalhona e cheia de energia, a personagem é inspirada no husky siberiano, raça originária do nordeste da Sibéria, na Rússia. Esses cães foram desenvolvidos pelo povo tchuktchi para puxar trenós e transportar cargas em regiões de temperaturas extremamente baixas.

O husky siberiano é um cachorro de porte médio, com corpo atlético, orelhas triangulares e eretas, além de uma cauda bastante peluda. Sua pelagem dupla é formada por uma camada interna densa e outra externa protetora, ajudando o animal a enfrentar o frio. Os olhos podem ser azuis, castanhos ou apresentar cores diferentes. Em relação à personalidade, é independente, sociável, curioso e muito ativo.

8. Tracker chihuahua

Tracker é um chihuahua, uma raça mexicana de pequeno porte que chama a atenção pela coragem e personalidade alerta (Imagem: Sodamika Photo | Shutterstock)

Tracker é um dos personagens que se juntaram à Patrulha Canina ao longo da animação. Ele vive na selva com Carlos, um explorador, e ajuda a equipe em missões realizadas em ambientes naturais. O filhote se destaca por sua audição apurada, coragem e habilidade para encontrar caminhos em meio à vegetação. O personagem é inspirado no chihuahua, raça originária do México e considerada uma das menores do mundo.

O chihuahua é um cachorro de porte muito pequeno, com corpo compacto, cabeça arredondada, olhos expressivos e orelhas grandes e eretas. Sua pelagem pode ser curta e lisa ou longa e macia, apresentando diferentes cores e combinações. Apesar do tamanho, costuma ter uma personalidade alerta, corajosa, curiosa e bastante ativa.