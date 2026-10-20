Quer um jardim mais exuberante? Saiba como utilizar filodendros no paisagismo 

A escolha das plantas influencia não apenas a aparência de um jardim, mas também a forma como os diferentes elementos se relacionam ao longo do tempo. Folhas amplas, recortadas ou alongadas podem criar contrastes, destacar pontos específicos e dar personalidade às áreas externas. Entre as opções para explorar esses efeitos, os filodendros se destacam pela variedade de formas e possibilidades de uso no paisagismo.

Da família Araceae, a mesma da costela-de-adão, os filodendros (nome popular que abrange espécies de gêneros distintos, como Philodendron e Thaumatophyllum) oferecem possibilidades para brincar com alturas, texturas e formatos, inclusive em combinações com plantas populares nos jardins brasileiros, como samambaias, marantas e jiboias. Mas não basta escolher as folhas de que mais gosta e colocá-las lado a lado.

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Para que a composição funcione, é preciso considerar as condições de cultivo e o espaço que cada espécie ocupará ao crescer. Por isso, o paisagista Alexandre Galhego destaca que a flexibilidade é um dos grandes atrativos desse grupo de plantas. Algumas espécies crescem próximas ao solo, enquanto outras têm hábito trepador ou hemiepífito, ou seja, podem começar a vida no solo e utilizar troncos de árvores como apoio, desenvolvendo raízes aéreas. Há também diferenças importantes no porte e na adaptação à luz, o que amplia as possibilidades de uso nos projetos.

“Os filodendros estão entre as plantas mais versáteis que uso em projetos. As folhas, dependendo da espécie, trazem volume e textura tropical imediata. São plantas com identidade, muitas delas da flora nativa, não item de catálogo importado”, enfatiza o profissional.

Vantagens dos filodendros

Uma das vantagens dos filodendros é a possibilidade de trabalhar a folhagem de várias maneiras. Se a ideia é preencher uma área com bastante verde, espécies de folhas amplas ajudam a construir uma massa vegetal expressiva; já os exemplares com folhas recortadas criam desenhos marcantes que podem ser explorados em pontos estratégicos do jardim.

Essa variedade de formas e volumes permite que a folhagem seja utilizada para construir uma leitura específica do jardim. Alexandre Galhego gosta especialmente de empregá-los em projetos de linguagem modernista, nos quais a vegetação pode criar um contraponto à arquitetura. “O contraste entre as folhas orgânicas e superfícies de concreto, pedra ou madeira pode valorizar tanto a planta quanto os materiais ao redor”, diz.

O objetivo, porém, não precisa ser criar um jardim inteiramente tropical. Um único exemplar bem posicionado pode criar um ponto de interesse entre folhagens menores, enquanto um conjunto de espécies pode preencher uma área mais ampla. O importante é definir o efeito desejado antes de escolher as plantas.

A combinação de diferentes alturas e texturas ajuda a criar profundidade e equilíbrio visual no jardim (Imagem: Divulgação | Projeto: Alexandre Galhego Paisagismo)

Segredos para uma boa composição

Na hora de organizar as plantas no jardim, o segredo está em observar como as formas, os volumes e as texturas se relacionam. Com suas folhas expressivas, os filodendros podem funcionar como ponto de partida para definir a distribuição das demais espécies, seja em um canteiro cheio de vegetação, seja em uma composição mais enxuta.

Alexandre Galhego destaca que não existe uma combinação ideal para todos os espaços, já que a escolha depende das características do jardim e do efeito que se pretende alcançar, considerando tanto a aparência das plantas quanto as condições necessárias para que cresçam bem.

Para transformar esses princípios em escolhas práticas, o ideal é observar três aspectos na hora de planejar a composição do jardim:

Distribua alturas e volumes: uma maneira de criar profundidade é distribuir as plantas em diferentes planos. Folhagens menores podem ocupar a parte da frente do canteiro, enquanto espécies mais altas ficam ao fundo ou em pontos estratégicos; Contrastes com materiais naturais: pedras, madeira e concreto ajudam a destacar o desenho das folhas e acrescentam outras texturas à composição. A escolha dos materiais também pode ajudar a estabelecer uma ligação entre o jardim e os acabamentos da casa; Iluminação certa: antes de combinar filodendros com outras folhagens, vale verificar se elas se adaptam à mesma condição de luminosidade e umidade.

Para Alexandre Galhego, a leitura individual de cada espaço é o que orienta as decisões. “Cada jardim pede uma leitura própria”, defende.

E o que é preciso saber antes de comprar?

Na hora de escolher uma planta no viveiro, é fácil se encantar com o tamanho e a aparência do exemplar disponível; o problema é que a muda mostra apenas uma parte do que aquela espécie pode se tornar. Com o crescimento, as folhas podem ocupar uma área muito maior, mudar a proporção do canteiro e interferir no desenvolvimento das plantas vizinhas.

“Cada caso é único. Além das características da espécie em si, o que mais pesa na decisão é como aquela planta vai se comportar quando adulta, ou seja, seu porte final, abertura da folhagem, espaço que vai realmente ocupar daqui a alguns anos”, explica.

Por isso, antes de comprar, vale pensar na distância entre as mudas, no espaço disponível ao redor de cada exemplar e na relação com muros, caminhos e outros elementos do jardim. Uma espécie de grande porte pode funcionar muito bem em uma área ampla, mas acabar desproporcional em um canteiro estreito. O mesmo cuidado ajuda a evitar que as plantas cresçam amontoadas e disputem o espaço.

Ademais, é importante considerar a incidência de luz, pois, embora os filodendros sejam frequentemente associados à sombra, as condições ideais variam conforme a espécie: algumas preferem locais protegidos, enquanto outras toleram mais horas de sol direto.

Antes de plantar, observe como a luz chega ao espaço ao longo do dia. Por exemplo, um jardim que recebe sol pela manhã tem condições diferentes das de outro exposto à incidência direta durante boa parte da tarde.

Árvores de médio ou grande porte também podem contribuir para a composição, criando sombra filtrada e condições mais estáveis para muitas plantas tropicais. Ainda assim, é necessário avaliar a iluminação que realmente chega ao canteiro, as características do solo e a circulação de ar. “O primeiro ponto é entender a insolação real do espaço e casar com a espécie certa”, afirma Alexandre Galhego.

Além da luz, o paisagista chama a atenção para o vento e a umidade, pois locais sujeitos a ventos constantes podem prejudicar muitas espécies de filodendros, enquanto o solo encharcado tende a comprometer o desenvolvimento das raízes. A umidade pode favorecer diversas plantas tropicais, mas precisa vir acompanhada de uma drenagem adequada.

O crescimento das folhagens deve ser considerado no planejamento para evitar o excesso de vegetação e a disputa por espaço (Imagem: Miti Sameshima | Projeto: Alexandre Galhego Paisagismo)

Como prolongar a beleza dos filodendros

Um jardim não fica pronto de uma hora para outra. À medida que as plantas crescem, os volumes se definem e a composição ganha densidade. No caso dos filodendros, esse amadurecimento pode ser uma vantagem, desde que a espécie tenha sido escolhida de acordo com as condições do local e o espaço disponível.

Segundo Alexandre Galhego, muitos problemas de cultivo começam justamente quando essas características são ignoradas na hora do plantio. “O erro mais crasso é não entender a relação entre a espécie escolhida e o ambiente de destino, tanto nas condições ambientais quanto no volume de vegetação que aquele espaço realmente comporta”, pontua.

Na prática, isso significa que os cuidados não se resumem à rega ou à retirada de folhas danificadas. A escolha do local, a drenagem do solo e o espaço reservado para o crescimento também influenciam o desenvolvimento da planta e o trabalho de manutenção necessário ao longo do tempo.

Quando bem escolhidos e manejados, os filodendros podem permanecer no jardim por muitos anos, acompanhando o crescimento das outras espécies e contribuindo para uma paisagem cada vez mais estabelecida. “Os filodendros são plantas rústicas que ganham em beleza com o tempo, dentro de jardins maduros. Não são espécies que ‘estragam’ com os anos; pelo contrário, elas se firmam na paisagem”, conclui o paisagista.

Por Emilie Guimarães