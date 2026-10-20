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Culinária

Salada cremosa de frango com iogurte: aprenda essa receita proteica e fácil para o jantar

Aprenda a preparar esta opção prática e nutritiva, ideal para quem busca leveza sem abrir mão do sabor

Salada cremosa de frango com iogurte (Imagem: Iamfood | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Salada cremosa de frango com iogurte (Imagem: Iamfood | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Quando bate a vontade de um jantar leve, mas que ainda assim sustente, a salada de frango é sempre uma boa saída. Nesta versão, a cremosidade vem do iogurte natural, que substitui a maionese e deixa o prato mais leve e rico em proteínas. Com frango desfiado, o toque crocante do aipo e a doçura da maçã, ela fica saborosa e versátil. Confira a receita a seguir!

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Salada cremosa de frango com iogurte

Ingredientes

  • 2 peitos de frango cozidos e desfiados
  • 1 xícara de chá de iogurte natural
  • 2 talos de aipo cortados em cubos pequenos
  • 1 maçã cortada em cubos pequenos
  • 1/2 cebola-roxa picada
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 1 colher de chá de mostarda
  • Páprica, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o iogurte natural, o suco de limão, a mostarda, o sal e a pimenta-do-reino até formar um creme homogêneo. Acrescente o frango desfiado, o aipo, a maçã e a cebola-roxa e misture bem, até todos os ingredientes ficarem envolvidos pelo creme. Leve à geladeira por cerca de 20 minutos para gelar e apurar o sabor. Na hora de servir, polvilhe a páprica por cima.

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Dica: sirva bem gelada, pura, em sanduíches ou em wraps.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 20/10/2026 18:51
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