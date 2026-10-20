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Astrologia

Horóscopo coreano: descubra qual é o seu animal e confira as previsões da semana

Com base no calendário lunar, a tradição associa diferentes simbolismos à personalidade e traz interpretações sobre escolhas, relações e mudanças na rotina

Cada um dos 12 animais representa características distintas, associadas a diferentes formas de agir, pensar e enfrentar as situações do cotidiano (Imagem: wahyuhasna | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Cada um dos 12 animais representa características distintas, associadas a diferentes formas de agir, pensar e enfrentar as situações do cotidiano (Imagem: wahyuhasna | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O horóscopo coreano é uma tradição inspirada na astrologia chinesa que associa 12 animais a características da personalidade e aspectos da vida cotidiana. Com raízes na China antiga, esse sistema segue o calendário lunar e se desenvolveu de forma própria ao longo do tempo.

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Diferentemente do zodíaco ocidental, que considera a posição dos astros no momento do nascimento, o horóscopo coreano tem como referência o ano de nascimento. No entanto, como a contagem segue o calendário lunar, o signo não muda necessariamente em 1º de janeiro. Assim, pessoas nascidas no mesmo ano podem pertencer a animais diferentes, dependendo da data de nascimento.

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Como descobrir seu animal no horóscopo coreano?

Cada um dos 12 animais corresponde a determinados anos de nascimento e representa características próprias. Para descobrir qual deles rege o seu signo, localize seu ano de nascimento na lista abaixo. Se você nasceu em janeiro ou fevereiro, lembre-se de conferir a data do Ano-Novo Lunar daquele ano para identificar o animal correto.

  • Rato: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
  • Boi: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
  • Tigre: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
  • Coelho: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
  • Dragão: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
  • Cobra: 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
  • Cavalo: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026
  • Cabra: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027
  • Macaco: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028
  • Galo: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029
  • Cão: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030
  • Porco: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Previsões do horóscopo coreano para esta semana

A seguir, a taróloga e terapeuta Elenizia Delgado revela as previsões dos próximos sete dias para cada animal do zodíaco coreano. Confira!

Rato

Ilustração vetorial simplificada de um rato amarelo e laranja sobre um fundo vermelho.
O nativo de Rato poderá encontrar novas possibilidades ao confiar na intuição e dar atenção às ideias que surgirem (Imagem: momo design | Shutterstock)

Intuição e novas oportunidades estão entre os temas associados ao Rato. Vale prestar atenção às ideias que surgirem e não descartar projetos apenas porque parecem pequenos. Uma iniciativa poderá abrir espaço para novos caminhos.

Boi

Ilustração vetorial simplificada de um boi amarelo e laranja sobre um fundo vermelho.
O nativo de Boi terá a oportunidade de avançar com constância, respeitando o próprio ritmo e valorizando cada conquista (Imagem: momo design | Shutterstock)

Persistência e paciência são as características destacadas para o Boi. A recomendação é manter o foco nos objetivos sem cobrar resultados imediatos. Reconhecer os avanços, mesmo os discretos, também faz parte do processo.

Tigre

Ilustração vetorial simplificada de um tigre amarelo e laranja sobre um fundo vermelho.
O nativo de Tigre poderá colocar planos em prática, mas precisará evitar decisões precipitadas e avaliar o momento certo para agir (Imagem: momo design | Shutterstock)

Coragem e determinação marcam a interpretação para o Tigre. O período poderá ser propício para tomar a iniciativa e colocar planos em prática, mas recomenda-se cuidado com atitudes impulsivas. Saber a hora de agir e de esperar fará diferença.

Coelho

Ilustração vetorial simplificada de um coelho amarelo e laranja sobre um fundo vermelho.
O nativo de Coelho poderá melhorar as relações pessoais com gentileza e diálogo, evitando conflitos desnecessários (Imagem: momo design | Shutterstock)

Para o Coelho, o destaque está nas relações pessoais. O diálogo e a gentileza poderão ajudar a resolver desentendimentos e aproximar pessoas. A orientação é evitar confrontos desnecessários e dar atenção a quem faz parte da rotina.

Dragão

Ilustração vetorial simplificada de um dragão amarelo e laranja sobre um fundo vermelho.
O nativo de Dragão poderá avaliar mudanças e explorar novas possibilidades, considerando as consequências de cada decisão (Imagem: momo design | Shutterstock)

O Dragão está ligado à força e à transformação. Aproveite os próximos dias para avaliar mudanças e considerar novas possibilidades. Confiar nas próprias capacidades será importante, assim como analisar as consequências de cada escolha.

Serpente

Ilustração vetorial simplificada de uma cobra amarela e laranja sobre um fundo vermelho.
O nativo de Serpente poderá rever hábitos e identificar o que já não combina com o momento atual, respeitando o próprio tempo (Imagem: momo design | Shutterstock)

Sabedoria e renovação são os temas da Serpente. A semana poderá ser uma oportunidade para rever hábitos e perceber o que já não combina com o momento atual. Nem toda mudança acontecerá de uma vez, e respeitar o próprio tempo poderá ajudar nesse processo.

Cavalo

Ilustração vetorial simplificada de um cavalo amarelo e laranja sobre um fundo vermelho.
O nativo de Cavalo poderá sair da rotina ao experimentar novas atividades e observar situações por outras perspectivas (Imagem: momo design | Shutterstock)

Associado à liberdade e ao movimento, o Cavalo pede espaço para novidades. Mudar um hábito, experimentar uma atividade ou olhar para uma situação por outra perspectiva serão algumas possibilidades para sair da rotina.

Cabra

Ilustração vetorial simplificada de uma cabra amarela e laranja sobre um fundo vermelho.
O nativo de Cabra deverá reservar tempo para atividades prazerosas, apreciar a arte e respeitar a necessidade de descanso (Imagem: momo design | Shutterstock)

A criatividade e a sensibilidade ganham destaque para a Cabra. A recomendação é reservar tempo para atividades prazerosas, apreciar a arte e respeitar a necessidade de descanso. Nem tudo precisará ser resolvido com pressa.

Macaco

Ilustração vetorial simplificada de um macaco amarelo e laranja sobre um fundo vermelho.
O nativo de Macaco poderá encontrar soluções diferentes para problemas cotidianos, mantendo a atenção aos detalhes (Imagem: momo design | Shutterstock)

Agilidade e criatividade são os pontos fortes associados ao Macaco. Procurar soluções por caminhos diferentes poderá ajudar diante de problemas cotidianos. A atenção aos detalhes, porém, continuará sendo necessária.

Galo

Ilustração vetorial simplificada de um galo amarelo e laranja sobre um fundo vermelho.
O nativo de Galo poderá esclarecer assuntos importantes ao expressar suas opiniões com segurança e também ouvir o outro (Imagem: momo design | Shutterstock)

O Galo está relacionado à clareza e à autoconfiança. O conselho é expressar opiniões com segurança e conversar sobre assuntos que precisam ser esclarecidos. Ser direto não significa deixar de ouvir o outro.

Cão

Ilustração vetorial simplificada de um cão amarelo e laranja sobre um fundo vermelho.
O nativo de Cão poderá fortalecer os vínculos ao valorizar as relações próximas, demonstrar afeto e aceitar ajuda quando necessário (Imagem: momo design | Shutterstock)

Lealdade e confiança orientam a interpretação para o Cão. Valorizar as relações próximas, demonstrar afeto e aceitar ajuda quando necessário são atitudes que podem fortalecer os vínculos.

Porco

Ilustração vetorial simplificada de um porco amarelo e laranja sobre um fundo vermelho.
O nativo de Porco deverá valorizar os momentos agradáveis da rotina, compartilhar experiências e reconhecer o que lhe traz satisfação (Imagem: momo design | Shutterstock)

Generosidade e valorização dos prazeres simples são os temas do Porco. A proposta é dar atenção aos momentos agradáveis da rotina, compartilhar experiências e reconhecer o que traz satisfação no dia a dia.

Por Thiago Martins e Redação EdiCase

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    Por Redação EdiCase
    postado em 20/10/2026 19:01
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