Horóscopo coreano: descubra qual é o seu animal e confira as previsões da semana

Cada um dos 12 animais representa características distintas, associadas a diferentes formas de agir, pensar e enfrentar as situações do cotidiano (Imagem: wahyuhasna | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O horóscopo coreano é uma tradição inspirada na astrologia chinesa que associa 12 animais a características da personalidade e aspectos da vida cotidiana. Com raízes na China antiga, esse sistema segue o calendário lunar e se desenvolveu de forma própria ao longo do tempo.

Diferentemente do zodíaco ocidental, que considera a posição dos astros no momento do nascimento, o horóscopo coreano tem como referência o ano de nascimento. No entanto, como a contagem segue o calendário lunar, o signo não muda necessariamente em 1º de janeiro. Assim, pessoas nascidas no mesmo ano podem pertencer a animais diferentes, dependendo da data de nascimento.

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Como descobrir seu animal no horóscopo coreano?

Cada um dos 12 animais corresponde a determinados anos de nascimento e representa características próprias. Para descobrir qual deles rege o seu signo, localize seu ano de nascimento na lista abaixo. Se você nasceu em janeiro ou fevereiro, lembre-se de conferir a data do Ano-Novo Lunar daquele ano para identificar o animal correto.

Rato: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 Boi: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 Tigre: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 Coelho: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 Dragão: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 Cobra: 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 Cavalo: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 Cabra: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 Macaco: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 Galo : 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 Cão : 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 Porco: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Previsões do horóscopo coreano para esta semana

A seguir, a taróloga e terapeuta Elenizia Delgado revela as previsões dos próximos sete dias para cada animal do zodíaco coreano. Confira!

Rato

O nativo de Rato poderá encontrar novas possibilidades ao confiar na intuição e dar atenção às ideias que surgirem (Imagem: momo design | Shutterstock)

Intuição e novas oportunidades estão entre os temas associados ao Rato. Vale prestar atenção às ideias que surgirem e não descartar projetos apenas porque parecem pequenos. Uma iniciativa poderá abrir espaço para novos caminhos.

Boi

O nativo de Boi terá a oportunidade de avançar com constância, respeitando o próprio ritmo e valorizando cada conquista (Imagem: momo design | Shutterstock)

Persistência e paciência são as características destacadas para o Boi. A recomendação é manter o foco nos objetivos sem cobrar resultados imediatos. Reconhecer os avanços, mesmo os discretos, também faz parte do processo.

Tigre

O nativo de Tigre poderá colocar planos em prática, mas precisará evitar decisões precipitadas e avaliar o momento certo para agir (Imagem: momo design | Shutterstock)

Coragem e determinação marcam a interpretação para o Tigre. O período poderá ser propício para tomar a iniciativa e colocar planos em prática, mas recomenda-se cuidado com atitudes impulsivas. Saber a hora de agir e de esperar fará diferença.

Coelho

O nativo de Coelho poderá melhorar as relações pessoais com gentileza e diálogo, evitando conflitos desnecessários (Imagem: momo design | Shutterstock)

Para o Coelho, o destaque está nas relações pessoais. O diálogo e a gentileza poderão ajudar a resolver desentendimentos e aproximar pessoas. A orientação é evitar confrontos desnecessários e dar atenção a quem faz parte da rotina.

Dragão

O nativo de Dragão poderá avaliar mudanças e explorar novas possibilidades, considerando as consequências de cada decisão (Imagem: momo design | Shutterstock)

O Dragão está ligado à força e à transformação. Aproveite os próximos dias para avaliar mudanças e considerar novas possibilidades. Confiar nas próprias capacidades será importante, assim como analisar as consequências de cada escolha.

Serpente

O nativo de Serpente poderá rever hábitos e identificar o que já não combina com o momento atual, respeitando o próprio tempo (Imagem: momo design | Shutterstock)

Sabedoria e renovação são os temas da Serpente. A semana poderá ser uma oportunidade para rever hábitos e perceber o que já não combina com o momento atual. Nem toda mudança acontecerá de uma vez, e respeitar o próprio tempo poderá ajudar nesse processo.

Cavalo

O nativo de Cavalo poderá sair da rotina ao experimentar novas atividades e observar situações por outras perspectivas (Imagem: momo design | Shutterstock)

Associado à liberdade e ao movimento, o Cavalo pede espaço para novidades. Mudar um hábito, experimentar uma atividade ou olhar para uma situação por outra perspectiva serão algumas possibilidades para sair da rotina.

Cabra

O nativo de Cabra deverá reservar tempo para atividades prazerosas, apreciar a arte e respeitar a necessidade de descanso (Imagem: momo design | Shutterstock)

A criatividade e a sensibilidade ganham destaque para a Cabra. A recomendação é reservar tempo para atividades prazerosas, apreciar a arte e respeitar a necessidade de descanso. Nem tudo precisará ser resolvido com pressa.

Macaco

O nativo de Macaco poderá encontrar soluções diferentes para problemas cotidianos, mantendo a atenção aos detalhes (Imagem: momo design | Shutterstock)

Agilidade e criatividade são os pontos fortes associados ao Macaco. Procurar soluções por caminhos diferentes poderá ajudar diante de problemas cotidianos. A atenção aos detalhes, porém, continuará sendo necessária.

Galo

O nativo de Galo poderá esclarecer assuntos importantes ao expressar suas opiniões com segurança e também ouvir o outro (Imagem: momo design | Shutterstock)

O Galo está relacionado à clareza e à autoconfiança. O conselho é expressar opiniões com segurança e conversar sobre assuntos que precisam ser esclarecidos. Ser direto não significa deixar de ouvir o outro.

Cão

O nativo de Cão poderá fortalecer os vínculos ao valorizar as relações próximas, demonstrar afeto e aceitar ajuda quando necessário (Imagem: momo design | Shutterstock)

Lealdade e confiança orientam a interpretação para o Cão. Valorizar as relações próximas, demonstrar afeto e aceitar ajuda quando necessário são atitudes que podem fortalecer os vínculos.

Porco

O nativo de Porco deverá valorizar os momentos agradáveis da rotina, compartilhar experiências e reconhecer o que lhe traz satisfação (Imagem: momo design | Shutterstock)

Generosidade e valorização dos prazeres simples são os temas do Porco. A proposta é dar atenção aos momentos agradáveis da rotina, compartilhar experiências e reconhecer o que traz satisfação no dia a dia.

Por Thiago Martins e Redação EdiCase