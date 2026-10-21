Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/10/2026

Para esta quarta-feira, o tarot aponta uma energia de movimento, conquistas e reflexões profundas sobre nossas escolhas. Enquanto alguns signos poderão encontrar oportunidades para avançar profissionalmente, fortalecer relações e celebrar boas notícias, outros precisarão lidar com mudanças inesperadas, inseguranças e situações que exigirão maturidade emocional.

As cartas também destacam a importância de reconhecer o próprio valor, estabelecer limites e não permitir que experiências frustrantes impeçam novas possibilidades. O segredo será equilibrar coragem e sensibilidade, compreendendo que cada desafio pode revelar um caminho diferente para seguir em frente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries O Carro

O nativo de Áries poderá assumir as rédeas de situações que estavam paradas (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

A carta O Carro o(a) coloca em movimento e traz coragem para assumir as rédeas de situações que estavam paradas. No amor, tomar a iniciativa poderá ajudar a definir os próximos passos de uma relação ou a abrir espaço para uma nova conquista. Na carreira, determinação e foco favorecerão avanços importantes. A saúde pedirá cuidado para não ultrapassar os próprios limites. Entre amigos, você assumirá a liderança de planos e encontros, mas lembre-se de ouvir também o desejo dos outros.

Touro O Sol

O nativo de Touro viverá um dia de alegria e realização (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

A carta O Sol ilumina a rotina e traz uma energia de alegria, confiança e realização pessoal. No amor, instantes felizes e demonstrações de carinho poderão fortalecer as relações. Se estiver solteiro(a), tenderá a se sentir mais aberto(a) a novas conexões. Na carreira, seu trabalho ganhará reconhecimento e renderá resultados positivos. A saúde se beneficiará de atividades ao ar livre e de momentos de prazer. Entre amigos, encontros e celebrações deixarão o dia ainda mais especial.

Gêmeos 5 de Copas

O nativo de Gêmeos tenderá a lidar com uma decepção, mas encontrará motivos para seguir (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

A carta 5 de Copas mostra que você está dando atenção excessiva a uma situação que não aconteceu conforme o esperado. No amor, uma decepção ou lembrança poderá despertar sentimentos delicados, mas será importante não permitir que experiências antigas impeçam novas possibilidades. Na carreira, procure aprender com resultados frustrantes sem desvalorizar as suas conquistas. A saúde pedirá acolhimento emocional e momentos de descanso. Entre amigos, estar perto de pessoas queridas ajudará a recuperar o ânimo e a perceber que ainda há motivos para sorrir.

Câncer Cavaleiro de Paus

O nativo de Câncer sentirá mais coragem para experimentar novos caminhos (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

A carta Cavaleiro de Paus o(a) coloca em movimento e desperta a coragem para experimentar novos caminhos. No amor, a paixão poderá ganhar intensidade e proporcionar encontros estimulantes, mas será importante evitar atitudes impulsivas ou promessas feitas no calor do momento. Na carreira, oportunidades exigirão iniciativa e rapidez. A saúde pedirá atenção ao excesso de energia e à necessidade de descanso. Entre amigos, convites inesperados trarão diversão e ajudarão a quebrar a rotina.

Leão 4 de Copas

O nativo de Leão terá a chance de perceber demonstrações sinceras de carinho ao seu redor (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

A carta 4 de Copas mostra você mais introspectivo(a) e pouco interessado(a) em situações que normalmente despertariam entusiasmo. No amor, tome cuidado para não deixar que expectativas frustradas o(a) impeçam de perceber demonstrações sinceras de carinho. Na carreira, uma oportunidade poderá passar despercebida se estiver concentrado(a) apenas naquilo que não aconteceu. A saúde pedirá atenção ao equilíbrio emocional. Entre amigos, aceite a possibilidade de sair um pouco da rotina, mesmo que no início prefira ficar mais reservado(a).

Virgem 8 de Espadas

O nativo de Virgem terá a oportunidade de enxergar alternativas ao mudar a perspectiva (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

A carta 8 de Espadas mostra que você está mais limitado(a) por dúvidas, inseguranças ou pensamentos que dificultam as decisões. No amor, evite imaginar problemas antes de conversar abertamente sobre aquilo que está incomodando. Na carreira, uma situação aparentemente sem saída poderá apresentar alternativas quando você mudar a maneira de enxergá-la. A saúde pedirá cuidado com a ansiedade e a tensão mental. Entre amigos, buscar uma opinião de confiança ajudará a perceber possibilidades que estavam passando despercebidas.

Libra O Imperador

O nativo de Libra tenderá a agir com firmeza, organização e responsabilidade (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

A carta O Imperador o(a) coloca diante de um dia que exigirá firmeza, organização e responsabilidade. No amor, estabelecer limites saudáveis e conversar sobre expectativas poderá trazer mais segurança para uma relação, especialmente se houver decisões importantes a serem tomadas. Na carreira, assumir o controle de projetos e definir prioridades favorecerá resultados concretos. A saúde pedirá disciplina sem excesso de rigidez. Entre amigos, sua postura prática ajudará a resolver situações, mas evite querer comandar todas as escolhas do grupo.

Escorpião 9 de Ouros

O nativo de Escorpião estará mais propenso a reconhecer o próprio valor e suas conquistas (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

A carta 9 de Ouros traz uma energia de realização, independência e valorização pessoal. No amor, será importante reconhecer o próprio mérito e buscar relações que respeitem a sua individualidade e as suas conquistas. Na carreira, resultados de esforços anteriores poderão gerar satisfação e até oportunidades financeiras. A saúde se beneficiará de instantes de autocuidado e prazer. Entre amigos, aproveite para celebrar pequenas vitórias e compartilhar bons momentos com quem torce verdadeiramente por você.

Sagitário A Torre

O nativo de Sagitário poderá lidar com uma mudança inesperada que pedirá reorganização (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

A carta A Torre mostra uma mudança inesperada ou a percepção de que algo precisa ser reorganizado. No amor, uma conversa reveladora poderá transformar a maneira como você enxerga determinada relação, abrindo espaço para mais autenticidade. Na carreira, alterações de planos exigirão flexibilidade e criatividade. A saúde pedirá atenção ao estresse provocado pela necessidade de controlar tudo. Entre amigos, uma situação mostrará quais vínculos são realmente sólidos e merecem continuar presentes.

Capricórnio Rainha de Espadas

O nativo de Capricórnio terá a oportunidade de estabelecer limites saudáveis nas relações (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

A carta Rainha de Espadas convida a agir com clareza, maturidade e objetividade diante das situações do dia. No amor, será importante expressar os sentimentos com sinceridade, mas sem deixar que experiências anteriores provoquem distanciamento emocional. Na carreira, decisões racionais e conversas diretas poderão ajudar a resolver pendências. A saúde pedirá atenção ao excesso de pensamentos e à necessidade de descanso mental. Entre amigos, estabelecer limites saudáveis se tornará essencial para preservar relações baseadas em respeito e confiança.

Aquário Cavaleiro de Copas

O nativo de Aquário estará mais propenso a viver aproximações e gestos de afeto (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

A carta Cavaleiro de Copas traz romantismo, sensibilidade e possibilidades de aproximação. No amor, uma mensagem afetuosa, um convite ou uma demonstração de afeto poderá movimentar os sentimentos e trazer mais leveza à relação. Na carreira, propostas criativas e conversas conduzidas com diplomacia abrirão caminhos interessantes. A saúde pedirá atenção ao equilíbrio emocional. Entre amigos, oferecer carinho e estar disponível para ouvir alguém fortalecerá vínculos importantes.

Peixes Rei de Copas

O nativo de Peixes terá a oportunidade de acolher quem busca seus conselhos (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

A carta Rei de Copas traz equilíbrio emocional e maturidade, favorecendo decisões mais conscientes. No amor, será mais fácil expressar os sentimentos com serenidade e resolver situações que antes provocavam insegurança. Na carreira, sua capacidade de lidar com diferentes pessoas poderá abrir portas. A saúde pedirá atenção ao bem-estar interior e à qualidade do descanso. Entre amigos, alguém procurará seus conselhos, reconhecendo sua sensibilidade e habilidade para compreender os outros.