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Culinária

Suco verde para o café da manhã: veja como preparar essa bebida refrescante

A combinação de frutas e vegetais reúne diferentes sabores e nutrientes em uma bebida simples de preparar para incluir na rotina alimentar

O suco verde é uma opção perfeita para o café da manhã (Imagem: Linda Hughes Photography | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O suco verde é uma opção perfeita para o café da manhã (Imagem: Linda Hughes Photography | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O suco verde pode trazer mais variedade ao café da manhã e ajudar a incluir frutas e verduras na alimentação. Geralmente preparado com couve, maçã, limão e água, combina diferentes sabores e fornece vitaminas e minerais. Quando não é coado, também preserva mais fibras dos ingredientes. Simples e rápido de fazer, permite variar as combinações conforme o seu gosto.

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A seguir, veja como preparar um suco verde nutritivo e fácil para o café da manhã!

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1. Suco verde para o café da manhã

Ingredientes

  • 1 folha de couve
  • 1/2 maçã verde
  • Suco de 1/2 limão
  • 200 ml de água gelada
  • 1 pedaço pequeno de gengibre

Modo de preparo

Lave bem a folha de couve e a maçã em água corrente. Corte a maçã em pedaços e coloque no liquidificador junto com a couve, o suco de limão, a água gelada e o gengibre. Bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida, sem coar, para preservar as fibras dos ingredientes.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 21/10/2026 10:36
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