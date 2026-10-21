Simpatias com maçã: 4 rituais para o amor, a autoestima e o brilho pessoal

Quando o assunto é amor, sedução e magnetismo pessoal, alguns elementos da natureza são considerados verdadeiros símbolos de atração e encantamento. Entre eles está a maçã, uma fruta que, ao longo da história, esteve associada à beleza, ao desejo, à fertilidade e até mesmo à deusa Afrodite, uma das principais representações do amor e da sensualidade na mitologia grega.

Na tradição popular, a maçã vermelha é usada em simpatias e rituais voltados à autoestima, à paixão e ao brilho pessoal. Nesse contexto simbólico, sua cor intensa representa a vitalidade, o desejo e a coragem de expressar sentimentos, enquanto o sabor adocicado remete à doçura nas relações.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Mas vale lembrar que o magnetismo não está apenas na capacidade de atrair alguém. Ele também nasce quando reconhecemos nosso próprio valor, cuidamos da autoestima e permitimos que nossa personalidade brilhe sem medo.

A seguir, confira 4 simpatias com maçã para trabalhar simbolicamente a energia da paixão, do amor-próprio e da atração pessoal!

1. Simpatia com maçã para adoçar o amor e despertar a paixão

O mel é um dos ingredientes mais utilizados em simpatias amorosas, sendo tradicionalmente associado à doçura, à aproximação e à harmonia. Quando combinado com a maçã vermelha, representa a intenção de cultivar relações mais afetuosas e apaixonadas.

Materiais

1 maçã vermelha

1 colher de mel

1 pedaço pequeno de papel branco

1 lápis

1 pires

Como fazer

Escolha uma maçã vermelha bonita e saudável. No papel branco, escreva três características que deseja vivenciar em sua vida amorosa, como reciprocidade, paixão e companheirismo. Dobre o papel em sua direção três vezes, simbolizando a atração dessas qualidades. Coloque-o sobre o pires e posicione a maçã por cima. Em seguida, derrame um pouco de mel sobre a fruta, mentalizando uma vida afetiva mais doce, intensa e harmoniosa. Enquanto realiza a simpatia, repita três vezes:

“Que o amor chegue com doçura, que a paixão desperte com alegria e que meu coração esteja aberto para viver uma relação verdadeira e recíproca”. Deixe o ritual montado por algumas horas e depois descarte os ingredientes orgânicos no lixo apropriado.

2. Simpatia da maçã com canela para aumentar o magnetismo pessoal

A canela é conhecida nas tradições populares por sua associação com a prosperidade, com o movimento e com a atração. Nesta simpatia, a energia simbólica da canela é combinada à maçã para representar o despertar da autoconfiança e do poder de sedução.

Materiais

1 maçã vermelha

1 pitada de canela em pó

1 fita vermelha

1 prato pequeno

Como fazer

Coloque a maçã no centro do prato e polvilhe uma pequena quantidade de canela sobre ela. Segure a fruta entre as mãos por alguns instantes, concentrando-se nas qualidades que mais admira em si. Imagine uma luz dourada envolvendo seu corpo, fortalecendo sua autoestima e trazendo segurança para expressar sua personalidade.

Depois, amarre delicadamente a fita vermelha ao redor do cabo da maçã, dando três nós. A cada nó, mentalize uma intenção: confiança, magnetismo e paixão. Finalize dizendo: “Eu reconheço minha beleza, valorizo minha essência e permito que meu brilho seja visto. Minha energia atrai aquilo que está em sintonia com meu coração.” Deixe a maçã em um local reservado durante um dia e, depois, desfaça o ritual.

Associadas à deusa Afrodite, a maçã e as rosas vermelhas simbolizam o amor, o prazer e a valorização da beleza (Imagem: Konstantin Zverev | Shutterstock)

3. Simpatia da maçã com rosas vermelhas para despertar a energia de Afrodite

Na mitologia grega, Afrodite representa o amor, a beleza, o prazer e a sensualidade. A maçã aparece em um de seus mitos mais conhecidos, o julgamento de Páris, enquanto as rosas são flores tradicionalmente associadas à deusa. A combinação desses dois elementos pode fazer parte de um ritual de conexão com a feminilidade, o amor-próprio e a valorização da própria beleza.

Materiais

1 maçã vermelha

Pétalas de 1 rosa vermelha

1 recipiente bonito

1 papel branco

1 lápis

Como fazer

Coloque a maçã no centro do recipiente e distribua as pétalas de rosa ao redor, formando um pequeno círculo. No papel branco, escreva cinco qualidades que você reconhece em si. Podem ser características físicas, emocionais ou relacionadas à sua personalidade.

Coloque o papel embaixo do recipiente e observe a maçã por alguns instantes, imaginando que ela representa sua capacidade de amar, sentir prazer e reconhecer o próprio valor. Em seguida, faça a seguinte afirmação: “Assim como Afrodite simboliza o amor e a beleza, eu desperto a minha própria luz. Reconheço meu valor, honro meu corpo e permito que minha presença seja percebida com admiração, respeito e desejo.”

Deixe o recipiente em um espaço reservado por algumas horas. Depois, guarde o papel com suas qualidades em uma gaveta ou junto aos seus objetos pessoais.

4. Simpatia da maçã com açúcar para recuperar o brilho pessoal e atrair novos amores

Nem sempre precisamos de uma simpatia para conquistar alguém. Às vezes, o mais importante é recuperar aquela sensação de entusiasmo, alegria e encantamento pela própria vida. Nesta prática, a maçã representa a beleza e a vitalidade, enquanto o açúcar simboliza a doçura que desejamos cultivar em nossa relação conosco e com o mundo.

Materiais

1 maçã vermelha

1 colher de açúcar

1 folha de papel branca

1 lápis

1 prato

Como fazer

Escreva no papel a seguinte frase: “Eu mereço viver um amor leve, intenso e recíproco. Meu brilho pessoal cresce a cada dia e minha presença é valorizada.” Coloque o papel embaixo do prato e posicione a maçã sobre ele. Polvilhe o açúcar delicadamente sobre a fruta, mentalizando momentos felizes, encontros agradáveis e oportunidades de viver experiências afetivas positivas.

Feche os olhos por alguns instantes e imagine-se vivendo uma fase de maior confiança, alegria e liberdade emocional. Depois, repita: “Que a doçura esteja em minhas palavras, que a alegria ilumine meus caminhos e que o amor encontre espaço em minha vida, começando pelo amor que sinto por mim.” Deixe a maçã no prato até o final do dia. Em seguida, descarte a fruta e guarde o papel por sete dias, relendo sua afirmação sempre que desejar fortalecer a intenção.