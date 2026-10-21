5 sinais de que sua liderança está ficando ultrapassada na era da Inteligência Artificial

Além de dominar ferramentas e indicadores, líderes também precisam desenvolver habilidades que fortaleçam as equipes e sustentem bons resultados (Imagem: fizkes | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A Inteligência Artificial (IA) está provocando uma das maiores transformações da história do trabalho. Processos são automatizados, decisões são aceleradas e tarefas que antes exigiam horas de trabalho agora podem ser realizadas em segundos. Mas existe uma transformação ainda mais profunda acontecendo dentro das organizações: a tecnologia está deixando cada vez mais evidente a diferença entre gerenciar e liderar.

“A IA não vai substituir líderes. Vai revelá-los. Durante décadas, confundimos bons gestores com bons líderes. Promovemos profissionais porque dominavam processos, entregavam indicadores ou conheciam profundamente o negócio. Mas nada disso garante que saibam inspirar, desenvolver e mobilizar pessoas”, afirma Adriano Lima, coach executivo, palestrante e autor do livro “Liderança Nada Artificial”.

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Uma pesquisa da McKinsey revela um descompasso entre colaboradores e lideranças na preparação para a era da Inteligência Artificial. Enquanto 70% dos funcionários afirmam estar pessoalmente preparados para usar IA, apenas 27% dos líderes consideram suas organizações prontas para fazer as mudanças necessárias para adotar a tecnologia em escala. Para Adriano Lima, esse é apenas um dos descompassos que marcam o ambiente corporativo diante do avanço da Inteligência Artificial.

Segundo o especialista, todo gestor atua em duas dimensões fundamentais. A primeira envolve a gestão de processos, sistemas, recursos e fluxos de trabalho. A segunda diz respeito à liderança de pessoas, com foco em inspiração, engajamento, desenvolvimento, reconhecimento e criação de condições para resultados sustentáveis.

“A tecnologia está avançando rapidamente sobre a primeira dimensão. Mas a segunda continua exigindo algo que nenhum algoritmo entrega: legitimidade, confiança, coragem, exemplo e presença humana. Na era da IA, liderar nunca foi tão humano. E nenhum prompt vai salvar um líder ruim”, alerta.

A seguir, o especialista aponta cinco sinais de que uma liderança precisa urgentemente se reinventar. Confira!

1. Você ainda confunde gerenciar com liderar

Um gestor pode dominar indicadores, processos, tecnologias e ferramentas de IA e continuar sendo incapaz de construir uma equipe engajada. O primeiro sinal de uma liderança ultrapassada é acreditar que entregar resultados operacionais significa, automaticamente, saber liderar pessoas. Gerenciar é essencial, mas liderar pessoas exige competências próprias.

“O problema começa quando o gestor dedica toda a sua energia aos processos e quase nenhuma às pessoas. A IA vai ampliar extraordinariamente nossa capacidade de gestão, mas não vai construir confiança nem inspirar alguém a dar o seu melhor”, diz Adriano Lima.

2. Você acredita que seu cargo é suficiente para que as pessoas o sigam

A autoridade formal pode determinar responsabilidades, mas não garante influência, respeito ou confiança. Liderança não é uma consequência automática de uma promoção. É uma habilidade que precisa ser desenvolvida e demonstrada cotidianamente. Pessoas introvertidas ou extrovertidas podem se tornar excelentes líderes. O que importa não é o perfil de personalidade, mas a capacidade de mobilizar pessoas.

“Cargo se recebe. Legitimidade se conquista. E não existe inteligência artificial capaz de conquistar respeito no lugar de um gestor. As pessoas podem obedecer ao seu cargo, mas só vão segui-lo verdadeiramente quando reconhecerem sua liderança”, explica.

A inteligência artificial ajuda a orientar decisões, mas cabe ao líder transformar estratégias em ações e demonstrar, na prática, os valores da empresa (Imagem: Jelena Zelen | Shutterstock)

3. Você não consegue transformar estratégia em execução e valores em comportamentos

A Inteligência Artificial pode ajudar a analisar cenários, antecipar tendências e apoiar decisões. Mas não assume a responsabilidade de definir caminhos, fazer escolhas difíceis e sustentar uma cultura organizacional. Líderes precisam compreender a estratégia, traduzi-la para suas equipes e demonstrar, por meio de suas próprias atitudes, os valores que a organização afirma defender.

“Estratégia também é decidir o que não vamos fazer. Cultura não é o que está escrito na parede, mas aquilo que os líderes praticam, reconhecem e, principalmente, não toleram. A IA apresenta cenários. O líder dá a direção”, diz o especialista.

4. Você entrega resultados, mas deixa pessoas destruídas pelo caminho

A pressão por produtividade, velocidade e eficiência pode crescer ainda mais com o avanço da IA. Mas resultados obtidos às custas da saúde das equipes, da confiança e da sustentabilidade do negócio não representam uma liderança bem-sucedida.

Liderar é entregar resultados de maneira sustentável. Uma empresa pode alcançar indicadores extraordinários no curto prazo e, ao mesmo tempo, estar destruindo sua capacidade de continuar crescendo. Assim, um líder não pode ser medido apenas pelos números que entrega, mas também por sua capacidade de inspirar pessoas e pelo legado que ele deixa.

5. Você cuida de tudo, menos da própria sustentabilidade

Em um ambiente de mudanças aceleradas, líderes são pressionados a aprender continuamente, tomar decisões complexas e responder a demandas crescentes. Mas nenhuma liderança consegue se sustentar por muito tempo quando negligencia a própria saúde física, mental, emocional, familiar e social.

Adriano Lima explica que não existe uma separação absoluta entre a pessoa e o profissional. A capacidade de liderar também depende de equilíbrio, autoconhecimento e sustentabilidade pessoal. “Líder que não se sustenta desaba sobre os outros. Não adianta falar de segurança psicológica, confiança e desenvolvimento humano quando o próprio gestor está permanentemente esgotado, desequilibrado e incapaz de cuidar de si.”

Por Cintia Esteves