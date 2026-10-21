Tem frango desfiado em casa? Veja 3 receitas fáceis e ricas em proteínas para o lanche da tarde

O frango desfiado é aquele ingrediente que salva qualquer lanche da tarde: rende bastante, combina com quase tudo e ainda garante uma boa dose de proteína. Seja para receber visitas ou apenas matar a fome no fim do dia, ele pode ser a base de salgados caprichados e simples de fazer. Confira três receitas, da empanada recheada ao prático wrap, para variar o cardápio da família!

1. Empanada de frango desfiado

Ingredientes

Massa

Fique por dentro das notícias que importam para você!

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 ovo

1/2 xícara de chá de manteiga

1/2 xícara de chá de água morna

1 colher de chá de sal

Recheio

2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado

1/2 xícara de chá de milho -verde

-verde 1/2 xícara de chá de azeitonas pretas cortadas

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de molho de tomate

1 colher de sopa de azeite

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Finalização

1 ovo para pincelar

Gergelim para polvilhar

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha, o ovo, a manteiga e o sal. Acrescente a água morna aos poucos e misture até formar uma massa lisa e homogênea que solte das mãos. Modele uma bola, cubra e deixe descansar por 20 minutos.

Recheio

Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o frango desfiado, o milho-verde, as azeitonas e o molho de tomate, tempere com o sal e a pimenta-do-reino e misture por alguns minutos. Finalize com o cheiro-verde e deixe esfriar.

Finalização

Depois, abra a massa e corte discos, recheie um dos lados, dobre e feche as bordas, pressionando com um garfo. Pincele com o ovo batido e polvilhe o gergelim. Preaqueça o forno a 200 °C e asse por cerca de 25 minutos, até ficarem douradas. Sirva em seguida.

Wrap de frango desfiado (Imagem: RoJo Images | Shutterstock)

2. Wrap de frango desfiado

Ingredientes

2 tortilhas

1 xícara de chá de frango cozido e desfiado

Folhas de alface picadas

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

2 colheres de sopa de molho caesar

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o frango desfiado com o molho caesar, o queijo parmesão, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe a mistura sobre cada tortilha, deixando uma borda livre, e distribua as folhas de alface por cima. Dobre as laterais para dentro e enrole com firmeza, formando o wrap. Corte ao meio na diagonal e sirva em seguida.

3. Bolinho de frango assado

Ingredientes

1 xícara de chá de batata-doce cozida e amassada

cozida e amassada 1 xícara de chá de frango cozido e desfiado

1 ovo

3 colheres de sopa de farinha de aveia

1 dente de alho amassado

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 200 °C. Após, em uma tigela, misture a batata-doce amassada, o frango desfiado, o ovo, a farinha de aveia, o alho e o cheiro-verde. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino e misture até formar uma massa que solte das mãos. Depois, modele os bolinhos em formato redondo e disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Asse por cerca de 25 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem dourados e firmes, e sirva em seguida.