12 livros que fazem pensar sobre as escolhas da vida

Ao mesmo tempo que entretêm, os livros provocam perguntas relevantes sobre comportamento, propósito, afetividade e a forma como as pessoas lidam com as mudanças da vida contemporânea.
Seja para buscar autoconhecimento, descobrir novas histórias ou ampliar o olhar sobre o mundo, as obras reunidas aqui mostram como a literatura continua sendo um espaço privilegiado de reflexão e descoberta. Confira!
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1. Psicanálise x Inteligência Artificial
A psicanalista e analista de sistemas Evelin Queiroz investiga como o uso da inteligência artificial para acolhimento emocional e fins terapêuticos pode influenciar a subjetividade e as relações humanas. Com base em conceitos da psicanálise e na própria experiência na área de tecnologia, a autora aborda temas como transferência digital, idealização, validação emocional e dificuldade de lidar com a frustração.
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2. Imparável
Perdas, crises e mudanças inesperadas atingem a todos e afetam corpo, mente e espírito. Neste livro, Filipe Levak mostra que o desafio não é evitar o dia ruim, mas aprender a reagir a ele sem tomar decisões permanentes em momentos de cansaço temporário. Com seis princípios (perseverança, constância, fé, confiança, resiliência e propósito), o autor oferece ferramentas para atravessar adversidades com equilíbrio e seguir em frente sem desistir.
3. Sobre o que sentimos
Em seus 18 contos, a escritora Tatiane França aborda relações, conflitos íntimos e histórias de mulheres que enfrentam vínculos desgastantes, reconhecem seus limites e encontram coragem para recomeçar. A obra propõe reflexões sobre autonomia emocional, autoestima e a importância de olhar para as próprias necessidades, mesmo diante das expectativas alheias.
4. Luz nas grades
Neste romance inspirado na própria tese de doutorado, o advogado criminalista Eder Ricardo Fior apresenta a trajetória de João Vicente, condenado a 12 anos de prisão, que encontra na assistência religiosa cristã um caminho para mudar de vida. Com o apoio do pastor Elias, um ex-detento, o personagem descobre novas possibilidades. A narrativa aborda os desafios do sistema prisional e os obstáculos enfrentados por quem deixa a cadeia. Fé, trabalho e redes de apoio são apresentados como caminhos para a ressocialização.
5. As 10 leis da comunicação estratégica
Em um mundo em que qualquer palavra pode virar manchete e um post pode se espalhar antes que os fatos sejam comprovados, saber se comunicar virou vantagem estratégica. Neste lançamento da Citadel Editora, dedicado a empresários, executivos e lideranças, Major Rafael Rozenszajn mostra como profissionais podem transmitir informações em um cenário marcado pela velocidade das redes sociais e pela disputa por narrativas.
6. Sala de professores: crônicas do dia a dia
Este livro convida o leitor a mergulhar no cotidiano de uma escola pública por meio de crônicas sensíveis. Com mais de 25 anos de experiência em sala de aula, Jorge Firdauz analisa os desafios vivenciados pelos educadores. Os textos destacam a convivência entre os docentes no intervalo das aulas. As conversas, a partilha do café e a troca de experiências criam uma rede de apoio mútuo no ambiente de trabalho.
7. Aurium: o desafio da harmonia selvagem
A escritora Ariadine Netto apresenta uma aventura fantástica ambientada em um conservatório internacional de música. Na trama, 40 jovens brasileiros enfrentam desafios artísticos que exigem conhecimento, criatividade e improvisação. A narrativa explora como a música pode preservar memórias, fortalecer laços comunitários e aproximar pessoas.
8. É bom quando o pai viaja
Inspirada em acontecimentos reais, Lucila Silva transforma memórias familiares em uma narrativa de autoficção sobre uma infância marcada por violências e silêncios. Escrita aos 60 anos, a obra aborda as consequências do autoritarismo e dos abusos no ambiente doméstico. O relato propõe uma reflexão sobre a importância de romper o silêncio e reconhecer sofrimentos que muitas vezes permanecem invisíveis.
9. A assassina de Berlim
O thriller histórico de Camilo Farias acompanha a trajetória da jovem agente Rachel Rabinovich por cenários de países como França, Alemanha e Líbano. Ao longo da narrativa, a personagem cruza o caminho de redes de espionagem enquanto sobrevive aos eventos históricos que marcaram o século XX e ajudaram a moldar o mundo atual. O romance com elementos noir propõe mostrar como os vínculos afetivos interferem nas escolhas individuais.
10. Tamanho de flor
A obra do escritor e psicanalista Lucas Lujan elabora reflexões a partir da metáfora das quatro estações do ano. Os textos transitam entre primavera, outono, inverno e verão para compartilhar lições profundas sobre a afetividade. Com um olhar sensível, o também autor de “Amar para não ser em vão” aponta o amor como um exercício de liberdade, resiliência e afirmação da identidade.
11. Cuidar de si todo dia
Em meio à pressa, à hiperconectividade e à cobrança por produtividade, o psicólogo Daniel Guanaes propõe pausas diárias como caminho de saúde mental e integral. Em textos breves, aborda ansiedade, solidão, perfeccionismo, limites e comparação nas redes, com dicas para sair do piloto automático. Unindo psicologia, fé e bem-estar, mostra que cuidar de si não é mais uma obrigação na agenda, mas um gesto intencional que restaura corpo, mente e espírito.
12. As 18 leis do dinheiro
Um guia sem enrolação para quem quer sair do vermelho. Escrito por Charles Mendlowicz, criador do canal “Economista Sincero”, o livro desconstrói mitos das redes sociais sobre finanças e ensina a treinar o cérebro contra o consumo imediato. Com dicas práticas de educação financeira, o autor mostra como disciplina e controle dos impulsos pesam mais na formação de patrimônio do que inteligência ou sorte.
Por Misael Freitas